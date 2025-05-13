Гороскоп Таро на сегодня 13 мая: Близнецам - быть осторожными, Водолеям придется выбирать

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-segodnya-13-maya-bliznecam-byt-ostorozhnymi-vodoleyam-pridetsya-vybirat-10664168.html Ссылка скопирована

Гороскоп таро на сегодня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

ОВЕН

Ваша карта: Семерка Жезлов, перевернутая

Важная вещь, которую следует помнить, когда вы чувствуете себя морально, физически и эмоционально истощенным: вам не нужно сталкиваться со всеми трудностями в одиночку. Не нужно чувствовать, что вы одни против всего мира, и не нужно делать вид, что вы храбры, когда вы боретесь или чувствуете себя подавленным. Обратитесь к тем, кому доверяете. Попросите о помощи дома. Делегируйте то, что можете на работе. Вам не нужно нести свое бремя в одиночку, Овен. Несмотря на то, во что вы можете верить, обращение за помощью не является признаком слабости. Так что сделайте себе одолжение.

ТЕЛЕЦ

Ваша карта: Шестерка Пентаклей

Легко потерять себя в повседневных требованиях жизни, но вы не должны забывать о тех, кто для вас важнее всего. Когда вы в последний раз общались с самыми близкими вам людьми? Шестерка Пентаклей призывает вас поднять трубку. Эта карта — знак того, что кто-то из ваших близких может нуждаться в доброте, щедрости и поддержке. Будьте поддержкой для своих близких. Выступайте в роли рупора. Предложите свою руку помощи. Спросите, как у них дела на самом деле. Кто-то нуждается в вас, Телец. Даже что-то столь незначительное, как напоминание о том, как их любят, может иметь огромное значение в их жизни в этот момент.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваша карта: Туз Мечей, перевернутая

Будьте осторожны, чтобы не действовать каким-либо существенным образом на этой неделе, Близнецы. Это означает, что не следует внедрять какие-либо большие изменения или принимать какие-либо важные решения. Если у вас есть какие-либо серьезные разговоры, продолжайте уделять им немного больше времени. Туз Мечей в перевернутом положении хочет, чтобы вы сначала глубже поняли ситуацию. Сделайте шаг назад. Посмотрите на общую картину. Взвесьте свои варианты. Разберитесь в своих мыслях и чувствах. Просите терпения у других и будьте терпеливы к себе. Самое главное, не позволяйте другим влиять на вас. Посмотрите на факты. Прислушивайтесь к своей интуиции. Скоро ясность найдет вас.

РАК

Ваша карта: Паж пентаклей, перевернутая

Рак, вы в последнее время теряли из виду то, что вам дорого и важно? Вам было трудно сосредоточиться? Вам было трудно найти эту искру или мотивацию? Вам нужно дать себе небольшую перезагрузку — немного времени, чтобы позволить себе перезарядиться и снова найти вдохновение. Примите участие в мероприятиях, которые омолаживают вас и наполняют вас удивлением, будь то время на природе, чтение книги, поход в художественный музей или наблюдение за закатом. Не напрягайтесь на этой неделе. Не будьте слишком строги к себе, вы быстро вернетесь в свою колею.

ЛЕВ

Ваша карта: Пятерка жезлов

Несмотря на то, что может говорить вам ваша гордость, вам нужно сделать шаг назад и проанализировать, какие у вас были карты в конкретной ситуации. Пятерка жезлов указывает на то, что у вас есть затяжной конфликт или напряжение с кем-то в вашей жизни. Эта карта появляется как поощрение для вас открыть линию общения. Не позволяйте этому превратиться во что-то гораздо большее, особенно если вы сильно заботитесь об этом человеке. Постарайтесь пойти на компромисс и решить это. Признайте свою часть. С другой стороны, эта карта может служить предупреждением обратить внимание на тех, кто постоянно приносит вам дисгармонию, — избавьтесь от этой негативной энергии. Есть ли кто-то, от кого в глубине души вы знаете, что должны держаться на расстоянии?

ДЕВА

Ваша карта: Туз жезлов

Туз жезлов — это знак от Вселенной, которого вы ждали! Пришло время наконец совершить этот прыжок веры, Дева. Отбросьте свои сомнения, страхи и оправдания в сторону. Какое бы новое начинание, творческий проект, бизнес-проект, занятие или хобби ни были у вас на уме, пришло время приступить к делу. Эта карта — напоминание о вере в себя и свои способности, а также о важности стремления к тому, что вас зажигает. Это может быть пугающе, но пока вы доверяете своим инстинктам, этот риск может полностью изменить вашу жизнь к лучшему. На вашем пути могут быть некоторые неровности, но вы проявите то, что вам так дорого. Двигайтесь вперед с уверенностью.

ВЕСЫ

Ваша карта: Король Жезлов

Почему вы так настойчиво отказывали себе в том, чего желаете? Что заставляет вас прятаться и не дает вам быть видимым? Что мешает вам выставить себя напоказ? Король Жезлов хочет, чтобы вы были смелыми и взяли под контроль. Эта карта появляется, когда вам нужно рискнуть или проявить настойчивость. Будь то предложение идеи вашему боссу, просьба кого-то определить отношения или уверенное стремление к амбициям, пришло время сделать шаг вперед, Весы. Не бойтесь говорить то, что у вас на сердце, или называть свои эмоциональные потребности и желания. Вступите в свою силу и следуйте своим амбициям. Часы тикают. Вы хотите продолжать играть наверняка или хотите получить все, что когда-либо хотели?

СКОРПИОН

Ваша карта: Двойка Мечей, перевернутая

После вчерашнего Полнолуния в вашем знаке вы наконец отпустили то, что мешало вам решительно двигаться вперед? Двойка Мечей появляется в перевернутом виде, чтобы напомнить вам, что если вы не сделаете выбор, вскоре его сделают за вас. Поставьте себя в положение силы, взяв на себя ответственность тем или иным способом. Вы не можете продолжать тянуть время. Вы не можете продолжать позволять сомнениям и страху парализовать вас. Позвольте оставшейся энергии от этой прошлой лунации вдохновить вас сделать шаг. Это может оказаться чем-то действительно невероятным, или может не сработать в вашу пользу, но вы действительно хотите жить с сомнениями? Делайте то, что кажется вам подлинным. Вы никогда не пожалеете, что прислушались к своей интуиции.

СТРЕЛЕЦ

Ваша карта: Иерофант, перевернутая

Если вам кажется, что вы продолжаете биться головой о стену, то пришло время подойти к вещам по-другому. Вы не видите желаемых результатов, потому что не отклоняетесь от своих путей, Стрелец. Может быть, пришло время сделать шаг назад и заняться тем, что у вас получается лучше всего, и немного пожить — это может помочь вам обрести нужную вам перспективу. Возможно, вам нужно поговорить об этом с наставником, коллегой или кем-то, кому вы доверяете, кто может помочь пролить свет на то, чего вы не видите. Подумайте о том, чего вы еще не пробовали. Это может показаться рискованным, но нарушение собственных правил и отказ от проверенных методов могут быть именно тем, что вам нужно, чтобы двигаться вперед.

КОЗЕРОГ

Ваша карта: Сила, перевернутая

Итак, вы проснулись не в лучшем настроении во вторник. Что-то грызет вас. То, что заставляет вас чувствовать себя подавленным, подрывает вашу уверенность. Это вызвало у вас тревоги, страхи и неуверенность. Эта карта появляется как напоминание о том, что не стоит позволять этому отнимать у вас чувство силы. Сегодня просто расслабьтесь. Будьте нежны с собой. Постарайтесь изо всех сил заглушить навязчивые мысли и недобрые слова, которые говорит о вас ваш внутренний голос. Сделайте небольшой перерыв, чтобы заняться самообслуживанием, отдохнуть и поразмышлять. Завтра, когда вы проснетесь, двигайтесь вперед с новой решимостью.

ВОДОЛЕЙ

Ваша карта: Четверка кубков, перевернутая

Перевернутая Четверка кубков несет вам послание, которое, хотя и может показаться банальным, может быть единственным, что вытащит вас из этого темного места: в какой-то момент это становится вопросом выбора счастья. Даже если вам придется притворяться, пока вы его не достигнете, Водолей, вы должны попытаться. Что бы ни заставляло вас погрязать в печали, пришло время сделать настоящую попытку отпустить это. Вы закрываете себя от такой красоты, от такого количества возможностей и невероятных впечатлений, позволяя себе оставаться в этой яме отчаяния. Возможно, сейчас вам так не кажется, но вы не всегда будете так себя чувствовать. Так что вставайте, выходите и ищите радость. Просто сделайте настоящую попытку, даже если это больно.

РЫБЫ

Ваша карта: Повешенный

Повешенный — это знак того, что вам нужно нажать на паузу и сделать перерыв. Пришло время признать, что вы зашли в тупик. Перестаньте пытаться форсировать то, что просто не произойдет, не произойдет сейчас или не произойдет так, как вы думаете, вы можете это сделать. Прямо сейчас единственное, что вы можете сделать, это набраться терпения и поразмышлять. Что вы можете сделать, чтобы посмотреть на вещи с другой точки зрения? Нужно ли вам выйти из зоны комфорта, чтобы это произошло? Что вы еще не пробовали? Это вообще должно произойти? Нужно ли вам отпустить это, по крайней мере, сейчас?

Источник

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред