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Гороскоп Таро на завтра 31 мая: Скорпионам - отпустить, Рыбам - искать ответы

Алена Кюпели
30 мая 2025, 10:20
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп на завтра 31 мая
Гороскоп на завтра 31 мая / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро: Звезда

Овен, сегодня будьте спокойны в своем сердце. Всегда будет много поводов для беспокойства, но верьте, что вселенная пойдет вам навстречу и поможет, когда это необходимо.

Попробуйте передать свои заботы без страха, что то, что вам нужно или желаемо, не произойдет. Вера в судьбу и предназначение заменяет негативные эмоции и дает вам сильное чувство тишины, с которым ничто не сравнится.

Телец

Карта Таро: Двойка Жезлов

Составьте план, Телец, и когда вы будете уверены в различных вещах, которые вам нужно сделать, вы найдете свободу в своих указаниях.

Вам не нужно чувствовать, что настроение правильное, или верить в миф, что ваши деловые возможности появятся спонтанно. Вы можете предсказать успех, подготовившись к нему заранее и следуя формуле, которая сработала для других в вашей похожей ситуации.

Близнецы

Карта Таро: Колесо Фортуны, перевернутое

Близнецы, пришло время праздновать ваши победы. Вы проделали всю работу, которую вам нужно было сделать, чтобы добраться до этого места вовремя. Теперь пришло время остановиться и признать свои усилия. Что, по вашему мнению, получилось у вас хорошо? Что вы могли бы сделать по-другому?

Ответьте на эти вопросы, но оценка ваших чувств может сделать ваше следующее приключение даже лучше того, которое вы недавно завершили.

Рак

Карта Таро: Тройка Жезлов, перевернутая

Рак, некоторые мысли лучше держать при себе и развивать до того, как вы их полностью выразите. Вам может быть трудно скрывать свои истинные эмоции от человека, с которым вы хотите узнать вас получше.

Однако, время имеет важное значение, когда вы открываетесь. Вы хотите убедиться, что они могут услышать то, что вы говорите, понять это и усвоить это. Вы заслуживаете активного слушателя, поэтому ждите, когда наступит подходящее время.

Лев

Карта Таро: Суд

Лев, доверяй своей интуиции. Твой разум следует своим внутренним инстинктам, но это не обязательно означает, что ты не будешь время от времени сомневаться или сомневаться в себе.

Твой разум и сердце — это система сдержек и противовесов друг для друга. Кажется ли тебе, что то, что ты чувствуешь, соответствует ситуации? Если нет, что в этом неаутентично? Что происходит сегодня, чего ты не знаешь и что нужно выяснить?

Дева

Карта Таро: Королева Кубков

Дева, соединяйтесь со своими эмоциями. Делайте то, что способствует и стимулирует ваше внутреннее знание, чтобы оно вышло на поверхность, помогая вам чувствовать себя более созвучным себе и окружающему миру.

Отправляйтесь на природу. Слушайте музыку. Проводите время, занимаясь чем-то простым и чистым. Стремитесь к небольшим задачам, которые дают вам возможность глубоко поразмыслить.

Весы

Карта Таро: Пятерка Жезлов, перевернутая

Весы, не все должно становиться спором; вы знаете это больше, чем кто-либо другой. Сегодня используйте свою миролюбивую натуру, чтобы привнести состояние спокойствия в хаос. Выберите быть миротворцем в группе.

Скорпион

Карта Таро: Восьмерка Кубков

Скорпион, в тот момент, когда вы решаете, что больше не будете жить прошлым, все остальное начинает меняться. Отпускание вещей, которые были укоренены во вчерашнем дне, позволяет вам принимать решения, которые сосредоточены на настоящем. Вы всегда можете чувствовать влияние определенных прошлых решений, но вы всегда можете переопределить свою жизнь, приняв лучшие.

Стрелец

Карта Таро: Двойка Мечей

Стрелец, жизнь порой может казаться запутанной, особенно когда вы не уверены в том, чего хотите. Сегодня запланируйте узнать себя лучше. Всегда есть что-то большее, что нужно понять, и поскольку вы сложная и уникальная личность, которая постоянно развивается, время, чтобы сосредоточиться на том, чего вы хотите, — это прекрасное вложение вашей энергии.

Козерог

Карта Таро: Влюбленные

Козерог, есть много вещей за пределами отношений, которые отвлекают вас от того, что у вас есть. Сегодня обратите свое внимание на своего партнера и снова примите обязательство быть верным и преданным, даже если это трудно сделать.

Водолей

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Водолей, вы усердно работаете над освоением нового навыка, и может быть неприятно не оказаться там, где вы хотите быть прямо сейчас. Не теряйте из виду долгосрочную цель и постарайтесь наслаждаться своей частью студенчества. Когда ваше время подойдет к концу, вы оцените, что не торопили этот процесс.

Рыбы

Карта Таро: Королева Мечей, перевернутая

Рыбы, сегодня вы можете чувствовать себя сбитым с толку ситуацией из-за отсутствия фактов. Постарайтесь докопаться до сути вопроса. Задавайте много вопросов и сохраняйте любопытство.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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