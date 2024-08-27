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Гороскоп Таро на сентбярь 2024: Козерогам - подарок, Водолеям - праздник, Рыбам - завершение

Анна Ярославская
27 августа 2024, 11:55
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Анжела Перл рассказала, что ждет представителей трех знаков зодиака в первый месяц осени.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Козерог, Водолей, Рыбы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2024 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака на третий месяц лета, читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Козерогов в сентябре ждет неожиданное предложение и поездка. Водолеям нужно будет проявить заботу, а перед Рыбами откроются новые горизонты.

Гороскоп Таро на сентябрь 2024 Козерог

Рыцарь пентаклей Таро - значение

Карта говорит о продвижении в бизнесе и финансовых делах, прогрессе, переходе на новую работу. Денежная ситуация будет стабильной. Возможна командировка.

Кто-то сделает вам предложение, подарит ценный подарок.

8 жезлов Таро - значение

Ждите в сентябре новость, посылку, письмо. Вы получите приглашение на встречу. Состоится неожиданная поездка. Приедет гость.

Рыцарь кубков Таро - значение

Вас ждет успех в любви и творчестве. Романтические отношения перейдут на новый уровень. Например, вы решите жить вместе или получите предложение руки и сердца.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на сентябрь 2024 Водолей

Туз кубков Таро - значение

Карта прибыли. Вы получите подарок, предложение. Откроются новые возможности. Ваша жизнь - полная чаша.

В сентябре вас ждет приглашение на юбилей, событие, какой-то праздник.

7 жезлов Таро - значение

Водолеи будут заниматься строительством, ремонтом.

Вам нужно подготовиться к чему-то и быть готовым к непредвиденным событиям. Возможно это будет работа в команде.

В сентябре Водолеев ждет эмоциональное событие.

5 пентаклей Таро - значение

Вы переживаете, что вас не хватит денег, что вы не справитесь, но у вас есть крыша над головой. Защита у вас также есть.

Может быть кто-то болеет и вы волнуетесь по этому поводу. Вам нужно будет помогать и выводить из депрессивного состояния этого человека.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на сентябрь 2024 Рыбы

10 мечей Таро - значение

Что-то заканчивается, вы ставите точку и закрываете какую-то главу своей жизни. Таким образом вы выйдете из неприятной ситуации, освободитесь от чего-то - ненужных отношений, ненавистной работы и т.д. Вселенная вам в этом поможет.

8 кубков Таро - значение

Рыбы стремятся к переменам. Вам чего-то не хватает. Вы не получаете удовольствия от того, что происходит сейчас. В сентябре вы наконец-то сделаете шаг вперед и отправитесь к новым горизонтам. Рыб ждет рост и продвижение.

Король кубков Таро - значение

Рыбам может понадобится помощь врача, психолога, таролога, коуча или того, кто может выслушать.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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