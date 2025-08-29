Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Вы узнаете:
- К кому придет популярность и успех
- Кто из знаков зодиака получит прибыль, а кто должен будет сделать выбор
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2025 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам нужно преодолеть свои страхи. Перед Тельцами откроются радужные перспективы. Близнецам стоит остерегаться сплетен и зависти, пишет Главред.
Гороскоп Таро на сентябрь 2025 Овен
3 пентаклей Таро - значение
Карта мастерства, работы в команде иди с клиентом. Вы получите деньги за работу, будете заниматься творчеством.
Возможно, вы возьмете учеников на обучение.
Кто-то может вами восхищаться.
2 жезлов Таро - значение
Карта карьерного роста, сотрудничества, работы в паре.
В личных отношениях вас ждет прогресс. Ваши заботы принесут плоды.
Солнце Таро - значение
Эта карта говорит о любови к себе, уверенности, высокой самооценке.
Вас будут награждать. Вы окажетесь в центре внимания.
Вас ждет популярность. Вы проявите себя, покажете, кем вы являетесь на самом деле.
9 мечей Таро - значение
Овнов ждут переживания по какому-то вопросу. Но помните: ночь темна перед рассветом. Все, что беспокоит, это просто ваши страхи.
Вам необходимо принять решение.
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на сентябрь 2025 Телец
4 жезлов Таро - значение
Карта стабильности - и финансовой, и эмоциональной. Это хорошая карта для переезда, покупки/продажи недвижимости.
Возможно вы получите хорошую, стабильную работу.
Дома будет праздник, вся семья соберется за одним столом.
Отшельник Таро - значение
Какой-то процесс будет заморожен. Вы будете ждать документы или какой-то ответ. Ожидание может продлиться до декабря.
9 кубков Таро - значение
Вас ждет праздник, хорошая новость. Вы соберете вокруг себя компанию.
Какой-то этап жизни завершится и перерастет в объединение людей.
2 жезлов Таро - значение
В жизни Тельцов будет много общения. Вам нужно будет сделать выбор и определиться, как достичь цели, какие шаги предпринять.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на сентябрь 2025 Близнецы
7 пентаклей Таро - значение
Финансовая карта. Скоро вы получите плоды своих трудов. Появится новая идея. Придут деньги, будет прибыль.
Король жезлов Таро - значение
Мужчина (Овен, Лев, Стрелец) будет рядом с вами в сентябре.
Вам нужно будет проявлять активность, действовать. Вам нужно научиться говорить другим людям, что они могут для вас сделать.
Императрица Таро - значение
Карта говорит о получении удовольствий, о прибыли, красоте, прибыли, любви к себе.
Также Близнецы могут получить новость о беременности.
7 мечей Таро - значение
Кто-то что-то делает за вашей спиной. Возможно этот человек вмешивается в ваши дела или отношения. Карта предупреждает о зависти, сплетнях.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
