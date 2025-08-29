Укр
Читать на украинском
Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Анна Ярославская
29 августа 2025, 03:30
5
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц осени Овнам, Тельцам и Близнецам.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Гороскоп Таро на сентябрь 2025 для Овнов, Тельцов, Близнецов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

  • К кому придет популярность и успех
  • Кто из знаков зодиака получит прибыль, а кто должен будет сделать выбор

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2025 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнам нужно преодолеть свои страхи. Перед Тельцами откроются радужные перспективы. Близнецам стоит остерегаться сплетен и зависти, пишет Главред.

видео дня

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 Овен

3 пентаклей Таро - значение

Карта мастерства, работы в команде иди с клиентом. Вы получите деньги за работу, будете заниматься творчеством.

Возможно, вы возьмете учеников на обучение.

Кто-то может вами восхищаться.

2 жезлов Таро - значение

Карта карьерного роста, сотрудничества, работы в паре.

В личных отношениях вас ждет прогресс. Ваши заботы принесут плоды.

Солнце Таро - значение

Эта карта говорит о любови к себе, уверенности, высокой самооценке.

Вас будут награждать. Вы окажетесь в центре внимания.

Вас ждет популярность. Вы проявите себя, покажете, кем вы являетесь на самом деле.

9 мечей Таро - значение

Овнов ждут переживания по какому-то вопросу. Но помните: ночь темна перед рассветом. Все, что беспокоит, это просто ваши страхи.

Вам необходимо принять решение.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 Телец

4 жезлов Таро - значение

Карта стабильности - и финансовой, и эмоциональной. Это хорошая карта для переезда, покупки/продажи недвижимости.

Возможно вы получите хорошую, стабильную работу.

Дома будет праздник, вся семья соберется за одним столом.

Отшельник Таро - значение

Какой-то процесс будет заморожен. Вы будете ждать документы или какой-то ответ. Ожидание может продлиться до декабря.

9 кубков Таро - значение

Вас ждет праздник, хорошая новость. Вы соберете вокруг себя компанию.

Какой-то этап жизни завершится и перерастет в объединение людей.

2 жезлов Таро - значение

В жизни Тельцов будет много общения. Вам нужно будет сделать выбор и определиться, как достичь цели, какие шаги предпринять.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 Близнецы

7 пентаклей Таро - значение

Финансовая карта. Скоро вы получите плоды своих трудов. Появится новая идея. Придут деньги, будет прибыль.

Король жезлов Таро - значение

Мужчина (Овен, Лев, Стрелец) будет рядом с вами в сентябре.

Вам нужно будет проявлять активность, действовать. Вам нужно научиться говорить другим людям, что они могут для вас сделать.

Императрица Таро - значение

Карта говорит о получении удовольствий, о прибыли, красоте, прибыли, любви к себе.

Также Близнецы могут получить новость о беременности.

7 мечей Таро - значение

Кто-то что-то делает за вашей спиной. Возможно этот человек вмешивается в ваши дела или отношения. Карта предупреждает о зависти, сплетнях.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог гороскоп гороскоп на сентябрь таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп по картам таро Гороскоп 2025
15:09

Сколько еще Россия может воевать против Украины - в Минобороны назвали сроки

15:06

Кем были тавры: жестокие ритуалы и загадка исчезновения

14:58

Что запрещено сдавать на металлолом в 2025 году: какие предусмотрены штрафы

