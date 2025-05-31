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Гороскоп Таро на завтра 1 июня: Тельцам - опасаться искушений, Ракам - в омут

Алена Кюпели
31 мая 2025, 12:16
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на завтра 1 июня
Гороскоп Таро на завтра 1 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро: Мир

Овен, иногда удача приходит, когда вы меньше всего этого ожидаете. Поэтому, если вам неожиданно посчастливится, напомните своему сердцу о том, как жизнь может измениться в один миг.

Сегодня вы обнаружите, что удача приходит после того, как вы проявили настойчивость. Вы доказываете, что усилия и терпение — не пустая трата времени. Даже в темные моменты держитесь за надежду. Надежда рождает веру, и она создает пространство для возможностей найти вас.

Сегодня может возникнуть отчаяние, особенно на работе, когда у вас много дел, но держите свое сердце открытым. Скоро к вам придет что-то лучшее.

Телец

Карта Таро: Дьявол

Телец, как вы определяете искушение? Сегодняшняя карта Таро Дьявол раскрывает эмоциональное желание поддаться страсти, но эта карта также несет в себе послание: вы должны попытаться противостоять ей.

Искушение часто появляется замаскированным под что-то безобидное или даже полезное, но оно может быстро направить вас по неверному пути. Когда вы чувствуете, что не можете преодолеть желание, это предупреждающий знак того, что эта вещь может иметь больше контроля над вами, чем вы осознаете.

Поддавшись, вы пожалеете, особенно когда поймете, что у вашего решения есть долгосрочные негативные последствия. Покажите свою истинную силу, уйдя от того, что пытается вами управлять.

Близнецы

Карта Таро: Колесница

Близнецы, вы хотите отказаться от чего-то, над чем вы так упорно трудились? Карта Таро Колесница является символом настойчивости и решимости. Легко сдаться, когда наступают трудные времена, но обычно именно тогда вам следует усерднее работать и придерживаться курса.

Преодоление трудностей помогает вам развить стойкость, которая, в свою очередь, позволяет вам обнаружить свои скрытые сильные стороны. Когда вы преодолеваете свои страхи, вы показываете, что вы сильнее каждого из них.

Рак

Карта Таро: Влюбленные

Рак, вы, как и многие другие, хотите влюбиться, но вы также не хотите быть уязвимыми, потому что страшно открыть свое сердце тому, кто может причинить вам боль. Трудно доверять эмоциям, столь сильным и в то же время столь хрупким, особенно когда ваше сердце помнит прошлые отношения, в которых вы были разочарованы. Сегодня будьте сильными.

Любовь требует от вас быть уязвимыми, и это может казаться рискованным, когда безопасность всегда означала оставаться начеку. Но иногда единственный способ по-настоящему испытать любовь — это прыгнуть, даже когда вы боитесь.

Лев

Карта Таро: Повешенный

Лев, не позволяй себе стать человеком, который выбирает другого. Карта Таро Повешенный напоминает тебе, что ожидание — пустая трата времени и усилий. Может показаться, что ты делаешь кому-то одолжение, откладывая свою жизнь на потом, но на самом деле ты будешь разочарован.

Ожидание, пока другие выберут тебя или проведут тебя, означает, что ты просишь их подтвердить твою ценность. Правда в том, что твое счастье и рост не должны зависеть от готовности другого человека. Сегодня живи для себя.

Дева

Карта Таро: Дурак

Дева, карта Таро Дурак — это карта, которая сочетает мудрость с риском. Вы готовы следовать своим мечтам, что означает бросать вызов здравому смыслу и логике.

Вы задумывались о своих рисках? Знаете ли вы, что вас устроят любые последствия? Если ответ "да", и вы достаточно убеждены, чтобы продолжать, то делайте то, что, по вашему мнению, вы должны делать.

Весы

Карта Таро: Справедливость

Весы, не все люди воспринимают термин "справедливость" одинаково, поэтому, когда вы получаете карту Таро Справедливость в раскладе, вы можете столкнуться с различными мнениями о правильном и неправильном. Возможно, вам придется разобраться, что эти вещи значат для вас.

Слушайте, не защищаясь. Исследуйте, чем ваша точка зрения отличается от точки зрения людей, которые думают или видят мир таким образом, который вы считаете несовместимым.

Скорпион

Карта Таро: Суд

Скорпион, пора надеть колпак для размышлений. Карта Таро Суд просит вас быть логичным и подумать, как здравый смысл влияет на ваш день.

Смотрите на вещи с очень простой точки зрения. Стремитесь находить факты и не увязайте в неуловимом. Вместо этого придерживайтесь фактов и позвольте правде говорить самой за себя.

Стрелец

Карта Таро: Двойка Кубков

Стрелец, хорошо, когда вы чувствуете, что встретили кого-то, чье сострадание и ценности совпадают с вашими собственными. Двойка Кубков представляет собой отношения типа родственной души, и вы находитесь в месте, где все, кажется, легко соединяется.

Вы обнаруживаете, что разговоры проходят гладко. Ваше партнерство кажется равным, и жизнь просто хороша, когда дело касается любви.

Козерог

Карта Таро: Сила

Козерог, сегодняшняя карта Таро — "Сила", и она побуждает вас найти свой внутренний источник мужества и упорства. Иногда вам приходится выдерживать тяжелые времена, чтобы понять, насколько вы на самом деле стойки и сильны.

Трудности — это ценный опыт, который преподает вам важные жизненные уроки. Рассматривайте их как полезные и ищите то, что Вселенная хочет, чтобы вы увидели в себе.

Водолей

Карта Таро: Звезда

Водолей, гороскоп Таро на 1 июня, приносит понимание вселенной через карту Таро Звезда. Сегодня соединитесь как со своей логической природой, так и со своими духовными наклонностями.

Вы обладаете невероятной проницательностью и интуицией, и важно делиться ими с другими. Вы можете не осознавать, насколько влиятельной может быть ваша жизненная история, пока не откроетесь о ней кому-то, кто находится в похожей ситуации. Верьте, что каждая часть вашей жизни имеет особое предназначение. Не бойтесь прошлого, поскольку оно является основой вашего будущего.

Рыбы

Карта Таро: Верховная жрица

Рыбы, вы духовное существо с глубоким чувством интуиции. Ваша интуиция — это ваш внутренний компас. Она помогает вам направлять вас к вашей судьбе и будущему.

Когда вы чувствуете себя потерянным, позвольте своему внутреннему чувству знания направить вас туда, где вам нужно быть. Путь выпрямляется, когда вы доверяете своим инстинктам и позволяете своему сердцу указывать вам путь.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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