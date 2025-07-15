Гороскоп Таро на завтра 16 июля: Весам - ожидание, Рыбам - положиться на мир

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп по картам таро на 16 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Сила, перевёрнутая

Овен, сегодня вам, возможно, придётся пройти небольшое испытание на терпение, и вы можете не сдать его так, как хотели бы. Сила, перевёрнутая, указывает на то, что ваша внутренняя решимость 16 июля немного слабее, чем обычно, поэтому вам следует проявить осторожность.

Гороскоп Таро призывает вас избегать конфликтов, когда это возможно. Чтобы не позволить себе сорваться или проявить себя с нежелательной стороны, вам придётся приложить дополнительные усилия.

Вы можете избежать этой проблемы, полностью погружаясь в настоящий момент. Отстраняйтесь, когда это необходимо. Существуют приёмы самоконтроля, и вы сможете освоить их 16 июля.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Королева Жезлов, перевёрнутая

Телец, неуверенность в себе может закрасться, и, когда вы меньше всего этого ожидаете, она может заставить вас сомневаться в себе, решениях других и практически во всём. Когда Королева Жезлов в перевёрнутом положении, важно обращать внимание как на негативные, так и на позитивные моменты.

Не стоит притворяться, что всё в порядке, когда на самом деле это не так. 16 июля вам поможет проактивный подход. Будьте прямолинейны, но не вступайте в конфронтацию.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Двойка Мечей в перевёрнутом положении

Почему так сложно делать выбор, Близнецы? Двойка Мечей в перевёрнутом положении поможет вам переосмыслить восприятие скоропалительных решений.

Возможно, вам покажется, что гораздо проще решить, чего вы хотите или что вам нравится; однако это не будет таким уж простым процессом.

Сегодняшний гороскоп Таро хочет напомнить вам, что мышление — это исследование и поиск ответов; тогда, и только тогда, вы поймёте, что вам нужно делать и что подходит именно вам.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Десятка Пентаклей

Конечно, важно делать что-то для себя. Вы хотите помнить о своей жизни, когда что-то делаете, но, Рак, сегодняшняя карта Таро здесь, чтобы напомнить вам о наследии.

Начиная с 16 июля, Десятка Пентаклей призывает вас инвестировать в то, что вы сможете передать другим, либо в качестве подарка при жизни, либо по наследству, когда придёт ваш черед перейти на следующий уровень.

Дальнейшее мышление гораздо приятнее, когда вы думаете о будущем. Вы можете обнаружить, что такая отдача приносит вам огромное удовлетворение.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Пятёрка Пентаклей

Лев, думаешь, как помочь другим? Пятёрка Пентаклей — это карта Таро, которая говорит о бедности и о том, как другие чувствуют себя изолированными или оторванными от мира, будь то духовно, эмоционально или физически.

Есть множество способов повлиять на мир, даже если ваши собственные ресурсы ограничены. Начиная с 16 июля, вы можете сказать доброе слово, поделиться ссылкой на ресурс или провести исследование для того, кто не может решить проблему самостоятельно.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Иерофант, перевёрнутая

Дева, начиная с 16 июля, когда вам выпадет Иерофант, перевёрнутая карта Таро, вы можете списать некоторые вещи на ретроградный Меркурий. Сегодня могут возникнуть неприятные ситуации в общении.

Если вы взглянете на свою ситуацию со стороны, вам, возможно, будет гораздо легче справляться с трудностями. Помните, не у всех есть ваши коммуникативные навыки Девы!

Все ошибаются, и иногда люди говорят то, чего не думают; дайте им возможность подумать, как лучше сформулировать мысль.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Король Кубков, перевёрнутая

Вдохните поглубже, Весы. Сегодняшняя карта Таро говорит об эмоциональной стабильности — внутренней, а не только о том, что вы показываете миру. Король Кубков в перевёрнутом раскладе Таро на 16 июля указывает на необходимость уравновешенного ума и спокойного сердца.

Подумайте о общей картине и о том, кем вы хотите быть. Возможно, на мгновение вы почувствуете себя захваченным, но это не продлится вечно. Вам нужно что-то ответить прямо сейчас? Небольшое ожидание может помочь смягчить ситуацию.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Двойка Кубков, перевёрнутая

Скорпион, что происходит с твоими отношениями в последнее время? Двойка Кубков в перевёрнутом положении на 16 июля указывает на то, что, возможно, есть проблема, которую вы чувствуете, но не понимаете, почему она возникает.

Уделите время тому, чтобы задавать вопросы и внимательно слушать других. Иногда отношения выходят из-под контроля, и приходится много работать, чтобы вернуть их. Вы никогда не узнаете, что делать, чтобы это исправить, пока не начнёте работать с человеком.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Шестёрка Мечей, перевёрнутая

Стрелец, дошли ли вы до того, что предпочитаете знакомого врага незнакомой ситуации?

16 июля перевёрнутая Шестёрка Мечей указывает на нежелание что-либо менять, поскольку решение кажется сложнее, чем решение проблемы.

Эта карта Таро символизирует состояние ума, которое может мешать вам достичь своего высшего "я". Подумайте о том, как сегодняшние решения влияют на ваше будущее. Спросите себя, действительно ли то, что вы делаете сейчас, имеет смысл в долгосрочной перспективе.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Девятка Жезлов, перевёрнутая

Кто в последнее время не готов идти вам навстречу, Водолей? Перевёрнутая Девятка Жезлов 16 июля указывает на потенциальный личный конфликт с упрямым человеком. Вы можете попытаться предложить компромисс, но он не хочет уступать.

Когда кто-то хочет, чтобы всё было по-его, и только по-его, это может показаться не очень обнадеживающим. Вопрос вашего Таро: принесёт ли вам уступка такое же удовлетворение, как если бы вы просто решили поступать по-своему? Подумайте об этом.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Шут

Рыбы, прелесть карты Таро "Шут" на 16 июля в том, что вы готовы совершить прыжок веры. Вам не нужно знать, что произойдёт дальше. Ваш оптимизм помогает вам верить, что, несмотря ни на что, Вселенная всё устроит за вас.

Мир кажется безопаснее, когда вы придерживаетесь такого подхода, и для вас это прекрасный момент капитуляции перед силой.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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