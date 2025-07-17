Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Овнам - благодарность, Козерогам - знаки

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 18 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Девятка Кубков

Овен, куда торопиться? Сегодняшняя карта Таро, Девятка Кубков, во время ретроградного Меркурия, призывает вас замедлиться и оценить все свои благословения. В вашей жизни сбылись некоторые желания, не так ли?

Даже если не всё, что вы хотели, сбылось, сегодняшний совет на 18 июля — быть благодарным за всё, что сбылось. Когда ваше сердце благодарно, вы притягиваете ещё больше изобилия, которого жаждете.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Рыцарь Мечей, перевёрнутая

Телец, время — это всё, поэтому сегодня не забывайте заводить будильники и поглядывать на часы! Не стоит теряться в расписании, если у вас назначена встреча или совещание, которые вы не хотите пропустить.

Всё случается, и во время ретроградного Меркурия вы можете быть немного более забывчивыми. Итак, 18 июля самое время удвоить усилия; будьте предельно внимательны, когда чувствуете, что ваше внимание рассеивается.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Семерка Жезлов, перевернутая

Не стесняйтесь, Близнецы; важно выражать свои чувства, когда вы их испытываете. Ваша карта Таро, Семерка Жезлов, перевернутая, предостерегает от сдерживания мыслей или высказывания правды.

Быть уязвимым тяжело, особенно если вы боитесь, что кто-то вас неправильно поймет или отвергнет, но это также акт мужества, который развивает характер и глубокую смелость. Сделайте первый шаг 18 июля; скажите то, что требует немалой смелости.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Тройка Жезлов, перевернутая

Какова ваша внутренняя борьба, Рак? Тройка Жезлов, перевернутая, часто символизирует период, когда вы боретесь с невысказанным чувством вины или неисцеленными обидами.

Во время расклада Меркурия и карты Таро вы дарите дар и возможность проанализировать, какие сферы вашей жизни вызывают у вас грусть.

Вы не решите всё за один день, но вы можете начать путь к исцелению, когда определите, что не так, и решите над этим работать.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Шестерка Жезлов

Лев, вам нужно больше, чем просто похлопывание по спине, и вы получите его 18 июля. Шестерка Жезлов — это карта Таро, символизирующая награду, символизирующая людей, которые восхищаются вашей трудовой этикой и делают что-то важное, чтобы показать, как много это для них значит.

Вы можете услышать неожиданный комплимент от коллеги или, возможно, получить извинения, которых так долго ждали, от бывшего. Существует множество способов выразить признательность и ценность. Будьте открыты и восприимчивы к любым проявлениям, которые они принимают сегодня.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Четверка Жезлов

Так приятно начать свой день, и если в начале недели всё казалось немного хаотичным, 18 июля вы можете почувствовать приближение определённого ритма.

Даже среди хаоса вы можете найти способ извлечь смысл из безумия. Карта Таро Четверка Жезлов — многообещающий знак надежды. Вы сможете всё сделать, что бы ни случилось. Ваша жизнь под контролем, потому что вы — капитан, управляющий кораблём!

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Влюблённые, перевёрнутая

Весы, в вас так много любви, которую вы можете подарить, поэтому, когда вам нужно обнять кого-то или уделить кому-то внимание, почему бы не подумать о себе?

Возможно, вы не осознаёте, как приятно по-настоящему встречаться с собой, но Влюблённые, перевёрнутые, и Меркурий, действующий 18 июля, советуют вам обратить всю эту нежность внутрь себя.

Относитесь к своему сердцу как к чему-то, что нужно беречь, и беречь его не кто-то другой, а вы сами. Никто не сможет любить вас сильнее!

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Восьмёрка Кубков

Перерастание чего-то или кого-то — это особый опыт, но это естественная часть жизни, которая происходит со временем. 18 июля вы можете почувствовать те неприятные ощущения роста, которые возникают, когда дружба или ситуация начинают рушиться.

Дело не в вашей чувствительности. Ваша карта Таро на этот день указывает на поворотный момент в вашей жизни, когда вы прощаетесь со старыми моделями поведения и встречаете новые. Вы в процессе, и будущее ждёт появления нового вас.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Тройка Кубков, перевёрнутая

Снова наступило то время года, когда вы просматриваете свои социальные сети и думаете, кого оставить в друзьях, а кого удалить. Возможно, у вас смешанные чувства к некоторым людям из-за их мнений, и 18 июля, возможно, станет тем днём, когда вы скажете "хватит".

Тройка Кубков, перевёрнутая, действует как зеркало, если ваше терпение на пределе. Что, по вашему мнению, нужно сделать, чтобы ежедневная прокрутка страниц стала приятнее? (Возможно, кнопка отключения звука сработает.)

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Звезда

Козерог, надежда часто возрождается в мелочах. 18 июля обращайте внимание на знаки Вселенной, которые вас окружают.

Возможно, вы встретите незнакомца, похожего на кого-то из ваших знакомых, и это вызовет улыбку на вашем лице. Или вы услышите пение птицы, которое напомнит вам о тёплых воспоминаниях.

Маленькие символы постоянно появляются перед вами.

Сегодняшняя карта Таро "Звезда" призывает вас искать их более усердно.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Четверка Мечей

Водолей, вы можете сетовать на неудачу или радоваться ей. Небольшой шаг назад может стать самым лучшим событием, которое случится с вами 18 июля.

Вам предстоит вынужденный мини-обзор, от которого вы, возможно, отказались бы, если бы у вас была такая возможность.

Сегодняшняя карта Таро, Четверка Мечей, напоминает вам: когда вам нужно сделать паузу, помните, что жизнь иногда требует этого, чтобы вы могли перестроиться и сосредоточиться на самом важном.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Рыцарь Кубков, перевернутая

Рыбы, вы такая открытая душа, поэтому вам может быть трудно признать свою неправоту или оказаться в сложной ситуации. Вы можете быть склонны притворяться, что проблемы нет, надеясь, что она разрешится сама собой.

Однако перевёрнутая карта Таро "Рыцарь Кубков" призывает вас взглянуть на ситуацию с открытыми глазами и сердцем. Поначалу это может показаться пугающим, но у вас есть всё необходимое, чтобы всё это выдержать, начиная с 18 июля.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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