Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Овнам - благодарность, Козерогам - знаки

Алена Кюпели
17 июля 2025, 13:40
84
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 18 июля
Гороскоп Таро на 18 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Девятка Кубков

Овен, куда торопиться? Сегодняшняя карта Таро, Девятка Кубков, во время ретроградного Меркурия, призывает вас замедлиться и оценить все свои благословения. В вашей жизни сбылись некоторые желания, не так ли?

Даже если не всё, что вы хотели, сбылось, сегодняшний совет на 18 июля — быть благодарным за всё, что сбылось. Когда ваше сердце благодарно, вы притягиваете ещё больше изобилия, которого жаждете.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Рыцарь Мечей, перевёрнутая

Телец, время — это всё, поэтому сегодня не забывайте заводить будильники и поглядывать на часы! Не стоит теряться в расписании, если у вас назначена встреча или совещание, которые вы не хотите пропустить.

Всё случается, и во время ретроградного Меркурия вы можете быть немного более забывчивыми. Итак, 18 июля самое время удвоить усилия; будьте предельно внимательны, когда чувствуете, что ваше внимание рассеивается.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Семерка Жезлов, перевернутая

Не стесняйтесь, Близнецы; важно выражать свои чувства, когда вы их испытываете. Ваша карта Таро, Семерка Жезлов, перевернутая, предостерегает от сдерживания мыслей или высказывания правды.

Быть уязвимым тяжело, особенно если вы боитесь, что кто-то вас неправильно поймет или отвергнет, но это также акт мужества, который развивает характер и глубокую смелость. Сделайте первый шаг 18 июля; скажите то, что требует немалой смелости.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Тройка Жезлов, перевернутая

Какова ваша внутренняя борьба, Рак? Тройка Жезлов, перевернутая, часто символизирует период, когда вы боретесь с невысказанным чувством вины или неисцеленными обидами.

Во время расклада Меркурия и карты Таро вы дарите дар и возможность проанализировать, какие сферы вашей жизни вызывают у вас грусть.

Вы не решите всё за один день, но вы можете начать путь к исцелению, когда определите, что не так, и решите над этим работать.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Шестерка Жезлов

Лев, вам нужно больше, чем просто похлопывание по спине, и вы получите его 18 июля. Шестерка Жезлов — это карта Таро, символизирующая награду, символизирующая людей, которые восхищаются вашей трудовой этикой и делают что-то важное, чтобы показать, как много это для них значит.

Вы можете услышать неожиданный комплимент от коллеги или, возможно, получить извинения, которых так долго ждали, от бывшего. Существует множество способов выразить признательность и ценность. Будьте открыты и восприимчивы к любым проявлениям, которые они принимают сегодня.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Четверка Жезлов

Так приятно начать свой день, и если в начале недели всё казалось немного хаотичным, 18 июля вы можете почувствовать приближение определённого ритма.

Даже среди хаоса вы можете найти способ извлечь смысл из безумия. Карта Таро Четверка Жезлов — многообещающий знак надежды. Вы сможете всё сделать, что бы ни случилось. Ваша жизнь под контролем, потому что вы — капитан, управляющий кораблём!

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Влюблённые, перевёрнутая

Весы, в вас так много любви, которую вы можете подарить, поэтому, когда вам нужно обнять кого-то или уделить кому-то внимание, почему бы не подумать о себе?

Возможно, вы не осознаёте, как приятно по-настоящему встречаться с собой, но Влюблённые, перевёрнутые, и Меркурий, действующий 18 июля, советуют вам обратить всю эту нежность внутрь себя.

Относитесь к своему сердцу как к чему-то, что нужно беречь, и беречь его не кто-то другой, а вы сами. Никто не сможет любить вас сильнее!

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Восьмёрка Кубков

Перерастание чего-то или кого-то — это особый опыт, но это естественная часть жизни, которая происходит со временем. 18 июля вы можете почувствовать те неприятные ощущения роста, которые возникают, когда дружба или ситуация начинают рушиться.

Дело не в вашей чувствительности. Ваша карта Таро на этот день указывает на поворотный момент в вашей жизни, когда вы прощаетесь со старыми моделями поведения и встречаете новые. Вы в процессе, и будущее ждёт появления нового вас.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Тройка Кубков, перевёрнутая

Снова наступило то время года, когда вы просматриваете свои социальные сети и думаете, кого оставить в друзьях, а кого удалить. Возможно, у вас смешанные чувства к некоторым людям из-за их мнений, и 18 июля, возможно, станет тем днём, когда вы скажете "хватит".

Тройка Кубков, перевёрнутая, действует как зеркало, если ваше терпение на пределе. Что, по вашему мнению, нужно сделать, чтобы ежедневная прокрутка страниц стала приятнее? (Возможно, кнопка отключения звука сработает.)

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Звезда

Козерог, надежда часто возрождается в мелочах. 18 июля обращайте внимание на знаки Вселенной, которые вас окружают.

Возможно, вы встретите незнакомца, похожего на кого-то из ваших знакомых, и это вызовет улыбку на вашем лице. Или вы услышите пение птицы, которое напомнит вам о тёплых воспоминаниях.

Маленькие символы постоянно появляются перед вами.

Сегодняшняя карта Таро "Звезда" призывает вас искать их более усердно.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Четверка Мечей

Водолей, вы можете сетовать на неудачу или радоваться ей. Небольшой шаг назад может стать самым лучшим событием, которое случится с вами 18 июля.

Вам предстоит вынужденный мини-обзор, от которого вы, возможно, отказались бы, если бы у вас была такая возможность.

Сегодняшняя карта Таро, Четверка Мечей, напоминает вам: когда вам нужно сделать паузу, помните, что жизнь иногда требует этого, чтобы вы могли перестроиться и сосредоточиться на самом важном.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Рыцарь Кубков, перевернутая

Рыбы, вы такая открытая душа, поэтому вам может быть трудно признать свою неправоту или оказаться в сложной ситуации. Вы можете быть склонны притворяться, что проблемы нет, надеясь, что она разрешится сама собой.

Однако перевёрнутая карта Таро "Рыцарь Кубков" призывает вас взглянуть на ситуацию с открытыми глазами и сердцем. Поначалу это может показаться пугающим, но у вас есть всё необходимое, чтобы всё это выдержать, начиная с 18 июля.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро гороскоп по картам таро на месяц
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп подарил время: СМИ предупредили, что РФ может усилить летнее наступление

Трамп подарил время: СМИ предупредили, что РФ может усилить летнее наступление

15:17Фронт
Втрое дороже, чем раньше: в Украине стремительно выросла цена на популярный фрукт

Втрое дороже, чем раньше: в Украине стремительно выросла цена на популярный фрукт

15:03Экономика
Новый Кабмин: кого Свириденко привела во власть - неожиданные и знакомые лица

Новый Кабмин: кого Свириденко привела во власть - неожиданные и знакомые лица

14:51Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Двух знаков зодиака будет преследовать удача 17 июля: кто в списке счастливчиков

Двух знаков зодиака будет преследовать удача 17 июля: кто в списке счастливчиков

Путин ответил на ультиматум Трампа и послал миру сигнал – Sky News

Путин ответил на ультиматум Трампа и послал миру сигнал – Sky News

Надя Дорофеева показала дочь от Positiff: эмоциональный комментарий певицы

Надя Дорофеева показала дочь от Positiff: эмоциональный комментарий певицы

Гороскоп на завтра 18 июля: Овнам - трудности, Козерогам - большая прибыль

Гороскоп на завтра 18 июля: Овнам - трудности, Козерогам - большая прибыль

Карта Deep State онлайн за 17 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

15:51

Обвиняемый в нелегальном сбыте боеприпасов экс-куратор "Кобры" Резников мобилизовался, чтобы избежать суда - СМИ

15:40

Тайна названия Житомир: как оно появилось и что на самом деле означаетВидео

15:17

Трамп подарил время: СМИ предупредили, что РФ может усилить летнее наступление

15:13

Эксперты призывают не мыть авто летом: в чем причина

15:03

Втрое дороже, чем раньше: в Украине стремительно выросла цена на популярный фрукт

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
14:58

Фанат Путина родом из Донецка: в Ялте умер режиссер "Мастера и Маргариты"

14:53

На фоне скандала в ресторане мужа: Надя Дорофеева срочно покинула Украину

14:51

Новый Кабмин: кого Свириденко привела во власть - неожиданные и знакомые лица

14:25

Более миллиона гривен за месяц: кто в Ощадбанке получает рекордную зарплату

Реклама
14:08

В Украину вернули в рамках репатриации еще тысячу тел погибших - детали

14:05

На поиск разгадки всего 9 секунд: паука заметит лишь очень внимательный человек

13:58

Чем займется Свириденко на посту премьер-министра — план на 6 месяцев

13:53

"Любовь неизвестной галактики": Никитюк через месяц после родов обратилась к жениху

13:51

Почему 18 июля нельзя ссориться: какой церковный праздник

13:40

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Овнам - благодарность, Козерогам - знаки

13:30

Стефанишина получила новую должность: Зеленский сказал, чем она будет заниматься

13:20

Будут мощные удары: эксперт назвал оружие, которое могут предоставить США

13:14

Жара снова накроет Украину: объявлена дата повышения температуры

12:58

Рецепт идеальных пышных оладий: секреты раскрытыВидео

12:45

Готовится срочная переброска Patriot в Киев: в НАТО сказали, с чем это связано

Реклама
12:37

Уже дешевле, чем в прошлом месяце: в Украине упали цены на популярные крупы

12:29

На Черниговщине курсант выстрелил в инструкторов: полиция сообщает о погибших

12:26

Когда украинские бойцы смогут вернуться с фронта: Зеленский четко ответил

12:25

"Если у тебя успешный муж": жена Остапчука раскрыла свой заработок

12:22

Украинцам по-другому будут выплачивать пенсии по решениям судов: какими будут новые правила

12:15

Карьерный ход и способ удержать команду: почему Зеленский заменил Шмыгаля на Свириденкомнение

12:04

ТОП-3 напасти, которые уничтожают цветы: болезни роз и их лечениеВидео

11:42

Самые плохие приметы: какие знаки судьбы нельзя игнорировать

11:36

Федоров сказал, планируют ли отменять дистанционное обучение в школахВидео

11:16

Подорожание продуктов в Украине замедлится уже скоро: стал известен точный месяц

11:15

Лорак в том числе: из азербайджанского фестиваля выгнали российских артистов

11:15

Имя уже известно: в Украине назначили нового премьер-министра

11:11

Китайский гороскоп на завтра 18 июля: Змеям - угрозы, Собакам - жертвы

10:55

Плюс 59,2% за год: цены на яйца в Украине "летят в космос"

10:23

Виталий Козловский публично обозвал Игоря Кондратюка - детали

10:23

Война в Украине может закончиться в 2025 году: у Зеленского сделали громкое заявление

10:18

Гороскоп Таро до конца года: Ракам - изобилие и награды, Рыбам - ловушка

10:17

Украинцев заставят платить налоги даже за старые квартиры: какие суммы

10:01

"Дьявол в деталях": в Reuters нашли подводные камни в плане Трампа по Patriot

09:59

Один против пятерых: боец ГУР сдержал российский штурм на важном направлении

Реклама
09:28

Сильная непогода надвигается на Украину: где 17 июля ждать грозы, град и +12°C

09:28

"Будет большая пустота": умер знаменитый норвежский лыжник от удара молнии

09:15

Пенсионная реформа в Украине откладывается: что мешает росту выплат

09:09

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 июля (обновляется)

08:46

Карта Deep State онлайн за 17 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:32

Днепр пережил тяжелую ночь: РФ атаковала дронами, есть жертва и раненыеФотоВидео

08:23

Неизвестные дроны пытались прорваться в Москву: у россиян истерика из-за взрывов

08:10

50 дней от Трампа для Путина. Это предательство или победа?мнение

08:01

"Невероятные инновации": Келлог посетил оборонные базы Украины

07:04

Новый оборонный союз: Британия и Германия подпишут договор о взаимной защите

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять