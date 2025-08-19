Гороскоп Таро на завтра 20 августа: Овнам - хорошие перемены, Девам - мягкости

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Король Жезлов

Овен, вы обладаете сильным характером и часто считаетесь выдающимся лидером, помогающим другим осознать свои положительные качества, работая в команде.

20 августа вы можете обнаружить, что играете важную роль в работе или отношениях, где ваша проницательность пробуждает воображение и способствует переменам.

Возможно, вы даже не будете пытаться это делать; всё произойдёт само собой, благодаря вашему присутствию. Другими словами, сегодняшнее послание — будьте собой, а жизнь позаботится обо всём остальном.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Тройка Пентаклей, перевёрнутая

Телец, хорошо, что вас, как правило, сложно оттолкнуть, когда что-то идёт не по плану. Сегодняшняя Тройка Пентаклей, перевёрнутая, говорит о том, что командная работа требует от вас больше времени и усилий.

Помните, что людям часто нужна дополнительная поддержка, когда их навыки не соответствуют требованиям.

Задавайте вопросы, чтобы оценить положение дел или понять, что нужно другим. Вы можете узнать что-то новое, что поможет облегчить жизнь всем участникам.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Шестерка Жезлов, перевёрнутая

Близнецы, вы мыслитель, и, сформировав свои идеи, склонны их придерживаться. Однако ваш ум податлив, и вы можете переучить его видеть вещи в новом свете.

Это займёт время, но это возможно, начиная с 20 августа. Шестерка Жезлов, перевёрнутая, указывает на то, что вы можете столкнуться с проблемами или прошлыми случаями, когда вы чувствовали себя обесцененным. Верните себе веру в то, что вы есть, и что чужое мнение или отношение к вам не определяет вас.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Шестерка Пентаклей, перевёрнутая

Рак, доверьтесь процессу, особенно когда чувствуете, что чего-то не понимаете, но должны понимать. Ваша интуиция остра, и вам следует верить ей, когда ваша интуиция подталкивает вас в определённом направлении.

Однако, даже при неблагоприятных обстоятельствах, требуется время, чтобы раскрыться, на что указывает перевёрнутая Шестёрка Пентаклей. Обратите внимание, что 20 августа ангелы-хранители или силы будут действовать за кулисами, способствуя вашему высшему благу.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Рыцарь Кубков, перевёрнутая

Лев, у вас очень высокие стандарты, поэтому, когда вы ставите перед собой цели, вы часто думаете, что другие делают то же самое. Иногда это так, а иногда нет. Оба варианта допустимы.

20 августа перевёрнутый Рыцарь Кубков символизирует нереалистичные мысли и представления о том, как должны быть обстоят дела. Возможно, вам придётся пересмотреть свои идеалы и попытаться адаптироваться к реалиям дня.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Королева Мечей, перевёрнутая

Дева, вы никогда не бываете намеренно жестоки к кому-либо, но бывают моменты, когда люди могут описывать ваш характер как суровый из-за вашего стремления к совершенству. Но 20 августа Таро советует вам быть немного снисходительнее и мягче.

Немного мягкости может способствовать большей доброжелательности и желанию помочь другим, чем цели, которые кажутся труднодостижимыми, даже если вы считаете их достижимыми.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Рыцарь Пентаклей, перевёрнутая

Весы — знак, способствующий близости и единству, поэтому, когда в интимной беседе или отношениях возникает разрыв, вы хотите как можно скорее решить проблему.

Однако для разрешения конфликтов требуется нечто большее, чем просто ваши усилия, и 20 августа вы можете осознать, что другие люди не готовы строить мосты так же, как предпочли бы их сжечь.

Сегодняшний совет от Рыцаря Пентаклей, перевёрнутой карты, — сделать шаг назад и посмотреть, что будет дальше.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Десятка Жезлов, перевёрнутая

Скорпион, поскольку вы всегда ищете факты и докапываетесь до сути вопроса, вы обрели огромную мудрость.

Сегодняшняя карта Таро, Десятка Жезлов, перевёрнутая, позволяет вам применить на практике уроки человеческой природы, которые вы усвоили за эти годы.

20 августа доверяйте своей интуиции и позвольте ей руководить вами больше, чем мнению окружающих. Сегодняшняя истина исходит изнутри.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Туз Жезлов, перевёрнутая

Стрелец, вы смелы и честны, и хотя правда может освободить человека, важно, как она передана.

Сегодняшний совет от перевёрнутого Туза Жезлов: делитесь своими мыслями с другими более мягко. Ухо может быть более восприимчиво к добрым и мягким словам, чем к грубым и бестактным.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Девятка Мечей

Козерога, вас может ждать тяжёлый день, если вы не будете осторожны. Девятка Мечей на 20 августа предостерегает от импульсивных поступков, таких как покупки по эмоциональным причинам без сравнения цен или трата денег вместо их накопления.

Возможно, вы обнаружите, что лучше отпраздновать победу, которая подразумевает бережливость, чем сделку, которая в итоге станет роскошью, которую вы жалеете.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Мир

Водолей, сегодняшняя карта Таро, Мир, обещает вам удачу, если вы будете усердно работать над достижением своих целей и не сдаваться.

Сегодня попробуйте разные способы преодоления трудностей, которые, как вам кажется, мешают вам помочь другу или улучшить отношения. Единственные ограничения, с которыми вы столкнетесь 20 августа, связаны с теми, которые вы позволяете своему разуму принять или в которые верите.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Тройка Мечей, перевёрнутая

Рыбы, ваше сердце идёт на поправку, и если вы недавно пережили предательство, в раскладе Таро на 20 августа есть признаки исцеления и обретения душевного равновесия.

Тройка Мечей, перевёрнутая, указывает на то, что вы преодолели ситуацию, когда чьи-то действия заставили вас чувствовать себя уязвимым и беспомощным; теперь вы сильнее и способны смотреть в будущее с изяществом и мудростью, полученными из жизненных уроков.

