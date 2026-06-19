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Гороскоп Таро на завтра 20 июня: Тельцам - проверка, Весам - борьба со страхом

Алена Кюпели
19 июня 2026, 13:44
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 20 июня
Гороскоп Таро на 20 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро для Овна на субботу: Тройка Жезлов

Овен, видите вы это или нет, вы добиваетесь значительных успехов в жизни, особенно в общении и даже в путешествиях.

Ваша ежедневная карта Таро — Тройка Жезлов, которая ассоциируется с ростом и стремлением к новым приключениям. Солнце в Близнецах — это ваш шанс завершить все незавершенные дела и уладить детали с другими.

Телец

Карта Таро для Тельца на субботу: Перевернутая Королева Пентаклей

Перевернутая Королева Пентаклей говорит о потере баланса между деньгами и вашим образом жизни, а это значит, что пора перестроиться и все улучшить.

Конец сезона Близнецов знаменует собой изменения в вашем общем экономическом положении 20 июня. Поскольку Близнецами управляет Меркурий, это идеальное время для проверки документов и выявления того, что вы хотите отменить или оспорить.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на субботу: Умеренность

Близнецы, как знак, управляемый самой быстрой планетой в астрологии, терпение — не та добродетель, которую вам следует практиковать. Но в субботу, возможно, вам придётся проявить его, потому что это необходимо.

Последний урок Солнца в вашем знаке связан с ожиданием. Ваша ежедневная карта Таро — Умеренность, которая напоминает вам о необходимости найти золотую середину.

Это умеренность во всём, от еды, которую вы едите, до вашего поведения в стрессовых ситуациях. Сегодня не пытайтесь компенсировать это, делая больше, чем необходимо.

Рак

Карта Таро для Рака на субботу: Суд

Рак, бывают моменты, когда логика должна править сердцем, и сегодня один из таких дней. В субботу заключительный этап влияния Солнца в Близнецах принесёт вам решение, которое потребует от вас осторожности в том, что вы говорите или делаете.

Ваша карта Таро, "Суд", подчеркивает необходимость действовать справедливо и смотреть правде в глаза, независимо от того, что подсказывает вам сердце. Вам может понадобиться время, чтобы эмоционально осмыслить определенную реальность. Пришло время отстраниться и не вдаваться в слишком глубокие размышления.

Лев

Карта Таро на субботу для Льва: Шут, перевернутый

Лев, хорошо, что вы терпеливый знак зодиака, потому что перевернутая карта Таро "Шут" означает стремление к опережению событий. Вполне нормально беспокоиться о том, не приведут ли ваши действия к упущению столь необходимой возможности. Однако скорое изменение положения Солнца может указывать на изменения в дружеских отношениях или других социальных ситуациях.

Если вы столкнетесь с задержкой, лучше рассматривать это как шанс заняться другими делами. Изменения в расписании могут сейчас оказать на вас защитное действие.

Дева

Карта Таро на субботу для Девы: Четверка Кубков, перевернутая

Вы готовы попробовать что-то новое и положить конец скуке или ощущению, что в вашей жизни сейчас ничего интересного не происходит.

Ваша карта Таро, Четверка Кубков, перевернутая, говорит о том, что вы отстраняетесь от мира, потому что эмоционально истощены, а истощение часто ассоциируется со скукой или ощущением безделья. В субботу подумайте о том, что вы можете сделать в будущем. У вас так много вариантов, поэтому позвольте себе их исследовать.

Весы

Карта Таро на субботу для Весов: Двойка Жезлов, перевернутая

Перемены витают в воздухе, но вас, Весы, сейчас это не интересует. Вы всегда чувствуете, когда энергия вот-вот изменится, и ваша гармоничная личность стремится сохранить баланс.

20 июня пришло время задуматься о том, что вас сдерживает или держит в состоянии страха.

Возможно, вы не знаете, но ваша перевернутая Двойка Жезлов на сегодня может помочь вам лучше понять себя, спросив, что вас нервирует или не дает спать по ночам. Вы можете обнаружить, что ваши страхи не так сильны, как вы думаете.

Скорпион

Карта Таро на субботу для Скорпиона: Маг

Звезды на вашей стороне, и ваша ежедневная карта Таро, Маг, приглашает вас задуматься о том, что вы способны воплотить в своей жизни. Вы мыслите ясно, и это отражается на ваших действиях. С каждым днем ​​весны вы узнавали, что вам нравится, а что нет.

Теперь, в этот последний день сезона Близнецов, вы готовы показать, насколько хорошо вы усвоили уроки этого времени года. Это ваш день, чтобы раскрыть лучшие стороны своей жизни. Дела идут вперед, и вы готовы воспользоваться этим.

Стрелец

Карта Таро на субботу для Стрельца: Восьмерка Жезлов, перевернутая

В последний день сезона Близнецов вы можете чувствовать себя немного уставшими. Ваша карта Таро, Восьмерка Жезлов, перевернутая, указывает на чувство перегруженности из-за большого объема работы, но отсутствия желания или энергии для ее выполнения.

Сегодня хороший день для отдыха, размышлений и удовлетворения своих эмоциональных потребностей.

Козерог

Карта Таро на субботу для Козерога: Дьявол

Если вы в последний раз занимались работой над своей теневой стороной личности очень давно, то отметьте субботу, 20 июня, как день, чтобы начать заново. Карта Таро "Дьявол" говорит об искушениях и пороках, особенно о привычках, к которым вы склонны тянуться, когда находитесь под сильным давлением.

Это очень хорошее время, чтобы разобраться с проблемами в отношениях и взять на себя ответственность за свою роль в них, чтобы предотвратить проблемы до того, как они возникнут.

Водолей

Карта Таро для Водолея на субботу: Рыцарь Пентаклей

Рыцарь Пентаклей говорит о прогрессе, и это потому, что вы очень осторожны и не тратите время впустую.

Вы чрезвычайно усердны в достижении своих целей и мечтаний. Вы постоянно ищете новые способы улучшить свою жизнь, и результаты начинают проявляться.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на субботу: Рыцарь Кубков

Последний день сезона Близнецов принесет перемены в вашей семье. 20 июня карта Таро "Рыцарь Кубков" указывает на то, насколько позитивно вы относитесь к будущему.

Люди, которых вы любите, очень похожи на вас. Вы искренне верите, что люди, которых вы любите, по-настоящему заботливы и добры, и ваша поддержка побуждает их проявлять себя с лучшей стороны.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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