Гороскоп Таро на завтра 21 августа: Тельцам и Ракам - не разрешайте мешать вам

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Рыцарь Пентаклей

Овен, пора засучить рукава и взяться за дело. Ваша карта Таро дня — Рыцарь Пентаклей, символ упорного труда и настойчивости.

Как огненный знак и первый знак зодиака, вы должны быть осторожны и не сдаваться. Вы можете потерять интерес к чему-либо, когда оно становится слишком сложным.

21 августа настройтесь на свою главную цель и придерживайтесь её, когда вам хочется сдаться. Вместо этого найдите причины оставаться, пока работа не будет сделана.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Паж Мечей, перевёрнутая

Телец, умение говорить то, что нужно, — это вопрос мастерства, времени и усилий. Поэтому, если в последнее время возникало недопонимание, вам нужно будет постараться исправить это, проявив немного больше времени и терпения. Сегодняшнее послание Таро на 21 августа мудро: не позволяйте сбоям в общении мешать вашему прогрессу. Вместо этого стремитесь найти новые способы поддерживать связь — вопросы и любопытство — отличная отправная точка.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Десятка Пентаклей

Близнецы, если вы ищете способ увеличить доход или улучшить своё финансовое положение, то эта карта Таро — позитивный знак.

Десятка Пентаклей на 21 августа — это сигнал об открытии источников дохода. Вы можете увидеть рост зарплаты на работе или, возможно, найти способ оптимизировать бюджет и задействовать более слабые стороны.

Всё выглядит хорошо, и это должно принести вам радость и воодушевление.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: "Суд" (перевёрнутая)

Каждый человек иногда ошибается, Рак, и, согласно вашему ежедневному гороскопу Таро, карте "Суд" (перевёрнутая), сегодня, возможно, настал ваш черед.

Не позволяйте одной неудаче определить всю вашу личность. Вместо этого, рассмотрите её как возможность лучше общаться с окружающими и оценить свой блестящий ум.

21 августа вы будете учиться на ошибках. Жизнь — один из величайших учителей, и когда вы способны смотреть на вещи глазами ученика, вы преуспеваете.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Семерка Мечей, перевернутая

Лев, продолжайте делать то, что делаете, пока это не перестанет работать, и когда почувствуете необходимость перемен, измените свою стратегию. Семерка Мечей, перевернутая, напоминает, что время требует от вас гибкости мышления.

Возможно, вы обнаружите, что ваш текущий подход может выиграть от небольших корректировок, чтобы увидеть улучшения. 21 августа попробуйте новые идеи, чтобы понять, что лучше всего подходит именно вам и вашей ситуации.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Десятка Кубков

Вы любите счастливый дом и хотите, чтобы все в вашей жизни чувствовали себя довольными и счастливыми. Именно эту чудесную атмосферу излучает Десятка Кубков Таро 21 августа — вас окружают семья и друзья, которые поддерживают друг друга.

Это прекрасная цель, к которой стоит стремиться, и сегодня вы, возможно, станете первым, кто покажет, как выглядят вдохновляющие, здоровые отношения, обращаясь с людьми в своей жизни.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Король Кубков

Весы, вы являетесь олицетворением уравновешенного человека в вашем круге влияния, поэтому, когда вы видите возможность помочь другим найти свой центр тяжести, вы вмешиваетесь и делаете это.

Король Кубков в Таро на 21 августа — символ вашего лидерства, но через эмоциональную поддержку и доброту. Вы подаёте пример, словами, которые вызывают у других чувство тепла.

Вы понимаете, когда кому-то нужны словесные объятия, и ваша чувствительность сегодня повышена.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Восьмёрка Пентаклей

Что касается интенсивности, то мало кто из знаков зодиака обладает ею так, как вы.

Главная цель на сегодня для вас, согласно вашей сегодняшней карте Таро, Восьмёрке Пентаклей, — сосредоточиться на рутинной работе и продолжать усердно работать над тем, чему вы хотите научиться.

Возможно, вам хотелось бы, чтобы этот процесс шёл быстрее, чем сейчас, но 21 августа вы, возможно, поймёте, что именно здесь вам и суждено быть. Это важная часть вашего пути, Скорпион!

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Император, перевёрнутая

Стрелец, вы умеете править мягко, а не железным кулаком, и нет более сильного защитника права человека наслаждаться жизнью, чем вы.

Как один из самых свободомыслящих знаков зодиака, сегодняшняя карта Таро поначалу может показаться признаком слабости. Однако настанет время, когда вы научитесь позволять людям вести себя самостоятельно. Для вас 21 августа — именно такой день. Позвольте им это сделать!

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Рыцарь Кубков

Козерог, будучи всегда стойким, вы нуждаетесь в творческом вдохновении, и именно это вы и почерпнёте из своей карты Таро 21 августа. Рыцарь Кубков — это пробуждение вашего сердца и разума, побуждающее к воображению.

В четверг займитесь чем-то, чего никогда раньше не делали, чем-то весёлым и необычным. Вы удивитесь, как это способствует развитию нового мышления. Попробуйте свои силы и убедитесь, как легко стать креативным, играя и получая удовольствие от жизни.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Туз Мечей, перевёрнутая

Водолей, ясность — это процесс. 21 августа вы обнаружите, что не всегда знаете то, чего не знаете.

Вы можете думать, что у вас есть все ответы, но позже поймёте, что ещё многое предстоит узнать и раскрыть. Сегодняшняя мудрость от Туза Мечей, перевёрнутой карты Таро, заключается в том, чтобы оставаться восприимчивым к обучению вплоть до глубины души.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Тройка Жезлов

Рыбы, ваше задание от Таро на четверг — определить и обозначить свои цели. Каковы они? Как вы надеетесь их достичь? Делают ли они вас счастливыми?

Тройка Жезлов — карта Таро, выражающая эмоции и пробуждающая энергию счастья, которая бьет ключом изнутри. Не ставьте себе сегодня никаких ограничений. Помните, каждый день — это возможность начать всё заново.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

