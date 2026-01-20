Гороскоп Таро на завтра 21 января: Овнам - отступить, Ракам - не жить прошлым

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-zavtra-21-yanvarya-ovnam-otstupit-rakam-ne-zhit-proshlym-10733816.html Ссылка скопирована

Гороскоп Тара на 21 января / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Королева Мечей, перевернутая

Овен, Королева Мечей, перевернутая, указывает на то, как вы сейчас обдумываете свои варианты. Вы чувствуете себя умственно бодрым, но эмоционально реактивным. Бывают моменты, когда ваше здравое суждение может затуманиться, но если вы сосредоточитесь на фактах и ​​данных, это будет менее вероятно.

Вместо того чтобы принимать решение 21 января, дайте себе время и пространство, чтобы собрать больше информации. Иногда ясность ума приходит от того, чтобы отступить, а не перенапрягаться.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Девятка Жезлов, перевернутая

Девятка Жезлов, перевернутая, указывает на умственную усталость и на слишком долгую занятость без столь необходимого отдыха.

Тельцы, вам не нужно сдаваться или бросать то, что вы делаете или что работает для вас. Вместо этого пришло время отпустить то, что, как вы знаете, не работает. Поставьте себе цель закрепиться в одной ежедневной практике или ритуале. Упростите то, что вам нужно сделать 21 января.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Десятка Пентаклей

Десятка Пентаклей подчеркивает долгосрочную стабильность и общий успех 21 января. Ваше воображение работает лучше всего, когда вы смотрите за пределы настоящего момента и представляете, что вам нужно сделать дальше.

Разговоры о деньгах, семье или планах на будущее теперь кажутся продуктивными. Пришло время позволить себе мыслить шире, чем когда-либо прежде. Практичность, которую вы развиваете сегодня, поддерживает ваше видение завтра.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Шестерка Кубков

Рак, Шестерка Мечей, приносит эмоциональную ясность через размышление.

21 января вы возвращаетесь к воспоминанию или возобновляете связь с кем-то, кто напоминает вам о том, кто вы есть в своей основе. Вместо того чтобы погружаться в ностальгию, используйте прошлое как точку отсчета для того, что по-прежнему важно сейчас и в будущем.

Ясность приходит, когда вы чтите прошлое, не живя в нем.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Суд, перевернутая

Перевернутая карта Таро "Суд" призывает вас взглянуть на свои варианты без жесткой самокритики. 21 января вы колеблетесь, прежде чем двигаться вперед, потому что сомневаетесь, заслужили ли вы следующий шаг.

Лев, отпустите давление, связанное с необходимостью показывать высокие результаты. Прогресс не требует совершенства; он требует лишь честности в отношении того, где вы находитесь сейчас.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Четверка Мечей, перевернутая

21 января ваша ежедневная карта Таро — перевернутая Четверка Мечей, которая указывает на духовный покой через умственную тишину. Попробуйте переключить внимание внутрь себя, не анализируя все подряд.

Дева, помните, что тишина не обязательно должна быть продуктивной, чтобы быть осмысленной. Ее цель — работать на вас.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Восьмерка Пентаклей

Весы, Восьмерка Пентаклей, фокусируются на воображении через повторяющиеся усилия. 21 января то, что вы делаете сегодня, помогает формировать вашу перспективу. Небольшие улучшения быстро накапливаются, и ваши творческие устремления взлетают.

Примите последовательность, чтобы построить то, чего вы хотите достичь. Пусть ваши привычки поддерживают ваши идеи, воплощая их в реальность. Вам не нужно ждать, пока вас посетит вдохновение; вам просто нужно начать двигаться.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на среду: Императрица, перевернутая

Перевернутая карта Таро "Императрица" подчеркивает важность заботы о себе и эмоционального питания. 21 января вы размышляете о своем прошлом и понимаете, что вам нужно, чтобы вернуть все в равновесие.

Вы учитесь новым способам перенаправлять свою энергию на то, что способствует стабильности и эмоциональной поддержке. Чем больше внимания вы уделяете своим потребностям и желаниям, тем больше растет ваша внутренняя смелость и сила.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на среду: Повешенный, перевернутая

Стрелец, перевернутая карта Таро "Повешенный", призывает к осознанности. Вы понимаете, что нуждается в переоценке. Вы готовы двигаться вперед, но время движения имеет гораздо большее значение, чем поспешность.

Вы меняете свой подход, и вместо того, чтобы форсировать прогресс, вы видите то, что упустили из виду, и вносите изменения. 21 января новые варианты становятся очевидными, когда перемены перестают встречать сопротивление.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Паж Мечей

Паж Мечей 21 января подчеркивает здравый смысл и практическую духовность. Сегодня вы узнаете что-то полезное, хотя вопросов становится больше, а ответов меньше.

Тем не менее, вы остаетесь открытыми и готовыми учиться, Козерог. Вы не придерживаетесь одной единственной версии событий. Вместо этого, то, что вы узнаете сегодня, становится бесценными деталями, которые вдохновят вас на принятие решений в будущем.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Башня, перевернутая

21 января перевернутая карта Таро "Башня" обещает победу. Используя свое воображение, вы предотвращаете проблемы и избегаете сбоев в своем расписании.

Водолей, вы чувствуете надвигающиеся перемены и решаете внести изменения заранее. Вместо того чтобы чувствовать давление и делать то, чего вы не хотите, вы найдете способ внедрять инновации.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Рыцарь Мечей, перевернутая

Рыбы, Рыцарь Мечей, в перевернутом положении, призывает вас обрести ясность ума, прежде чем предпринимать действия. Ваши мысли движутся быстро, но направление, которое вы выберете в своей жизни, важнее скорости.

Умение делать паузы, когда это необходимо, 21 января поможет вам проверить, соответствуют ли ваши слова и планы вашим мечтам. Поставьте перед собой четкую цель, чтобы успокоить ум и сосредоточиться сегодня.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред