Гороскоп Таро на завтра 23 апреля: Ракам - баланс, Весам - отбросить сомнения

Гороскоп Таро на 23 апреля

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на субботу для Овна: Король Жезлов

Ваша энергия достигнет своего пика 23 апреля. Карта Таро "Король Жезлов" символизирует уверенность в себе, и вы именно тот человек, который не будет ждать, пока кто-то подтвердит правильность ваших решений. Сегодня вы научитесь доверять своим инстинктам и, когда это необходимо, брать на себя ответственность за свой выбор. Не беспокойтесь о том, чтобы что-то доказывать другим. Уверенность — это не внешняя аура, это понимание того, что вы можете предложить с самого начала.

Близнецы

Карта Таро на субботу для Близнецов: Маг

Близнецы, ваша карта Таро на 23 апреля — Маг. Сегодняшняя возможность исходит из уверенности в себе. У вас есть все необходимое внутри, чтобы воплотить мечту в реальность. Вопрос для вас сегодня — видите ли вы в себе величие. Сегодня, когда вы говорите с намерением и действуете целенаправленно, обратите внимание на то, как вы справляетесь с делами — изящно и стильно.

Рак

Карта Таро для Рака на субботу: Сила

23 апреля карта Таро "Сила" говорит о сильных эмоциях, которые не требуют показной или громкой активности. Вы способны проявлять смелость, оставаясь терпеливыми, спокойными и уверенными в себе. Вы решаете, что сегодня ничего не стоит форсировать, и вместо этого позволяете Вселенной делать то, что лучше для вас. Баланс — ваш девиз, и он работает.

Лев

Карта Таро для Льва на субботу: Шестерка Жезлов

Лев, карта Таро "Шестерка Жезлов" 23 апреля помогает вам увидеть реальность вашей жизни и то, как вы, возможно, действуете из чувства долга перед другими. Позвольте себе быть увиденным таким, какой вы есть. Вам не нужно гнаться за одобрением или вниманием. Вместо этого, посмотрите, как вы найдете свое место в мире, не перенапрягаясь и не делая того, что кажется вам неестественным.

Дева

Карта Таро для Девы на субботу: Королева Пентаклей

Дева, ваша внутренняя уверенность доказывает, что она ведет к уважению и внутренней стабильности. Карта Таро "Королева Пентаклей" говорит о том, что вы — человек, который твердо стоит на ногах и практичен. Вы можете полностью контролировать свое окружение, а не других. Сосредоточившись на своем благополучии, вы понимаете, что вам нужно, чтобы без усилий привести свою жизнь в порядок.

Весы

Карта Таро для Весов на субботу: Справедливость

Весы, 23 апреля ваша ежедневная карта Таро, "Справедливость", напоминает о том, как принимаются правильные решения. Вы хотите сделать выбор и оставаться верным своим убеждениям. Вам не нужно сомневаться в себе, чтобы сохранять мир в обществе. Справедливости и честности достаточно.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на субботу: Смерть

Карта Таро "Смерть" говорит о переменах, которые начинаются, когда заканчивается еще одна глава вашей жизни. Сегодня исследуйте, кем вы хотите быть. Некоторые версии прошлого завершены и готовы к переосмыслению. Есть сила в осознании того, что вы можете развиваться.

Стрелец

Карта Таро на субботу для Стрельца: Умеренность

Стрелец, ваша уверенность проистекает из внутреннего терпения. Сегодняшняя карта Таро, Умеренность, напоминает вам, что безопасность приходит от баланса, а уверенность — от знания того, чего вы хотите и кто вы есть. Когда вы действуете целенаправленно, вы можете доверять своему времени. Сегодня все идет естественно. Позвольте этому случиться.

Козерог

Карта Таро на субботу для Козерога: Император

Карта Таро "Император" говорит о сильной и уверенно спокойной дисциплине. Ваша ежедневная карта Таро на 23 апреля учит вас отстаивать свою собственную власть и автономию над жизнью. Вы можете руководить с ясностью и уверенностью. Пусть это время станет временем для построения вашего будущего и демонстрации того, насколько силен ваш разум.

Водолей

Карта Таро на субботу для Водолея: Звезда

Карта Таро "Звезда" говорит о исполнении желаний и вере, которую вы проявляете, когда чувствуете, что ваш мир меняется к лучшему. 23 апреля вы чувствуете, что находитесь на правильном пути. Результаты могут быть не мгновенными, но это и не обязательно. Всё, что вам нужно сделать, это идти по открывающемуся пути с полной уверенностью.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на субботу: Туз Жезлов

Рыбы, ваша уверенность растёт изнутри. Туз Жезлов — это карта Таро, которая фокусируется на проницательности и моменте, когда вас посещает интуиция.

Сегодня вам не следует беспокоиться или слишком много думать. Вместо этого действуйте в соответствии с тем, что вас вдохновляет. Пусть радость направит вас к вдохновению, которое соответствует вашему жизненному пути.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

