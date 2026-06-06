Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Как легко определить пол ребенка по возрасту мамы: астролог дала ответ

Анна Косик
6 июня 2026, 13:07
google news Подпишитесь
на нас в Google
Будущие мамы могут попробовать определить пол малыша ещё до результатов УЗИ.
астролог, гендерная партия
Чтобы определить пол ребенка, нужно знать только две даты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • В какие месяцы большой шанс забеременеть мальчиком
  • В каком возрасте мама, скорее всего, родит девочку

Во время беременности до определенного срока невозможно определить пол ребенка. При этом родители очень хотят узнать, кто у них будет: мальчик или девочка.

Главред узнал, что, по словам астролога Марии Пион, определить пол будущего ребенка можно даже до зачатия. Как это сделать, она рассказала в TikTok.

видео дня

"Очень легко определить именно по возрасту, то есть сколько полных лет исполнилось маме на момент зачатия. И тогда смотрим месяц, когда конкретно происходит зачатие", — пояснила она.

Например, если женщине 18 лет, то у нее есть шанс забеременеть девочкой в феврале или апреле. В 19 лет — в феврале, апреле, октябре или декабре. В 20-летнем возрасте мама может забеременеть девочкой в январе, марте и октябре.

"В 21 год есть шанс забеременеть девочкой во все месяцы, кроме января. А в 22 года мама забеременеет девочкой, если зачатие произойдет в январе, апреле, июне, июле, сентябре, октябре, ноябре или декабре", — добавила астролог.

В 23 года есть шанс забеременеть девочкой в марте, июне, августе, декабре, в 24 года — в феврале, мае и с августа по декабрь. Январь, апрель, май и июль — благоприятные месяцы для зачатия девочки для женщин в возрасте 25 лет.

В 26 лет это февраль, апрель, май, июль и с сентября по декабрь. В 27 лет у женщины может родиться девочка, если она забеременеет в январе, марте, мае, июне, ноябре.

О персоне: Мария Пион

Мария Пион — украинская астролог, популярная в соцсетях под ником astromuse.mari. Проводит таротерапию в прямых эфирах. В TikTok имеет более 180 тысяч подписчиков.

"В 28 — февраль, апрель, май, июнь, ноябрь, декабрь. В 29 (лет — Главред) — январь, март, апрель, июль, август, сентябрь. И в 30 лет это с февраля по октябрь", — подытожила Мария.

Это исключительные даты, когда высок шанс родить дочь. В остальные месяцы более вероятно, что у женщины родится сын.

Смотрите видео с объяснением астролога:

Больше новостей:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и т. п. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
беременность астролог астрология дети
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почти 40 раз нарушал ПДД: новые подробности смертельного ДТП в Киеве

Почти 40 раз нарушал ПДД: новые подробности смертельного ДТП в Киеве

15:12Регионы
"Надо готовиться к худшему": в ГПСУ оценили угрозу наступления на Киев и западные области

"Надо готовиться к худшему": в ГПСУ оценили угрозу наступления на Киев и западные области

14:19Война
"Обязательно добьемся": Лавров назвал новое условие для окончания войны в Украине

"Обязательно добьемся": Лавров назвал новое условие для окончания войны в Украине

14:08Война
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем в общественных туалетах оставляют зазор под дверью: знают лишь единицы

Зачем в общественных туалетах оставляют зазор под дверью: знают лишь единицы

Какие люди обладают "творческим даром": месяцы рождения с редкими талантами

Какие люди обладают "творческим даром": месяцы рождения с редкими талантами

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Новый курс НБУ на 8 июня: что будет с валютой в понедельник

Новый курс НБУ на 8 июня: что будет с валютой в понедельник

Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослым

Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослым

Последние новости

15:12

Почти 40 раз нарушал ПДД: новые подробности смертельного ДТП в Киеве

15:05

Часть территорий затопит: Россия может ударить по гидросооружениям Украины

14:57

Почему кот падает на спину и показывает живот — настоящая причина удивит многихВидео

14:39

Клубней станет в два раза больше: как и когда окучивать картофельВидео

14:32

Старинный бабушкин трюк заставил ванну сиять без дорогих средств

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
14:19

"Надо готовиться к худшему": в ГПСУ оценили угрозу наступления на Киев и западные области

14:13

Твое тело меняется: Кейт Миддлтон сделала откровенное признание о борьбе с раком

14:08

"Обязательно добьемся": Лавров назвал новое условие для окончания войны в Украине

13:57

Теперь сын: по Брэду Питту нанесли еще один удар

Реклама
13:46

РФ ударила дроном по машине Олега Тягнибока на фронте: в каком он состоянии

13:44

Самые мягкие родители по гороскопу: кто балует детей чаще всего

13:29

Люди переехали в роскошный бункер, готовясь к концу света и пожалелиВидео

13:22

У Путина впервые заявили о поражении в войне: Кремль готовит 3 сценария, какова роль Украины

13:07

Как легко определить пол ребенка по возрасту мамы: астролог дала ответ

12:28

Гороскоп Таро на завтра 7 июня: Девам - измениться, Весам - решимость

12:20

Осот не боится популярных гербицидов: как избавиться от опасного сорнякаВидео

11:59

Ядовитые змеи чаще приближаются к домам, меняя привычное поведение

11:58

Против воли Путина: Украина приближает окончание войны, Зеленский показал как

11:19

Магнитная буря обрушилась на страну: когда закончится шторм

11:12

Сосед без разрешения срубил деревья женщины и потребовал деньги

Реклама
11:10

Совершенно новая закуска из кабачков, которую съедят первой: рецепт за 15 минут

10:56

Кто устроит истерику, а кто будет тише воды: самые спокойные дети по гороскопу

10:40

Будут активны действия: Сырский сделал важное заявление об изменениях на фронте

10:05

Кремль может мобилизовать 100 тысяч россиян для операции в Европе — политолог

10:04

Полил клумбу в летний зной и удивился результату: садовод развенчал популярный миф

09:59

Взрыв в Днепре: мужчина подорвался на гранате, пострадали полицейские

08:47

РФ ударила по нескольким областям: число пострадавших растет, разрушений многоФото

08:17

Дроны атаковали Кубань, Москву, Санкт-Петербург: горит нефтебаза, склад БК, морской завод

08:10

Зеленский сделал предложение Путину: Невзлин раскрыл смыслмнение

05:48

Гороскоп на завтра, 7 июня: Девам — неприятности, Стрельцам — прибыль

05:13

Шашлык будет таять во рту: какое мясо выбрать для идеального результата

04:41

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

04:23

Опытные рыбаки будут завидовать: как наловить гору карпов в июне

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

03:50

Лучшие советчики по гороскопу: названы самые мудрые знаки зодиака

03:00

Почувствуют вкус богатства: карманы четырех знаков зодиака наполнятся деньгами

01:16

Вернуть деньги за помощь: Фицо выступил с неожиданным заявлением об Украине

00:49

Деньги посыплются с неба: 3 знакам зодиака невероятно повезет после 5 июня

05 июня, пятница
23:53

Листья кабачков покрылись белым налетом: как спасти урожай от мучнистой росы

23:48

Бесятся путинистки: Шукшина и племянница-"халк" устроили побоище в студии

Реклама
23:09

Зеленский увидел "окно возможностей": ближайшие месяцы могут стать решающими для Украины

23:01

Мила Нитич показала, что ей подарила Пугачева: почему она отказалась от подарка

22:42

Более месяца искали 15-летнего подростка на Ровенщине: поиски завершились трагически

22:15

Действительно ли мед не портится годами: пчеловод раскрыл неожиданную правду

22:14

"Пусть сами разбираются": Трамп сделал новое заявление о завершении войны

22:05

100 долларов исчезли после обмена валюты: украинка обвинила ПриватБанк в воровстве

21:35

Ольга Мартыновская показала себя после процедур: как она изменилась

21:17

Будут большие скидки: в Украине резко подешевеет одна категория продуктов

20:52

Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослымВидео

20:18

"Слабый ответ": Зеленский резко отреагировал на отказ Путина от встречи

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости Полтавы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять