Как легко определить пол ребенка по возрасту мамы: астролог дала ответ

Будущие мамы могут попробовать определить пол малыша ещё до результатов УЗИ.

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Чтобы определить пол ребенка, нужно знать только две даты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

В какие месяцы большой шанс забеременеть мальчиком

В каком возрасте мама, скорее всего, родит девочку

Во время беременности до определенного срока невозможно определить пол ребенка. При этом родители очень хотят узнать, кто у них будет: мальчик или девочка.

Главред узнал, что, по словам астролога Марии Пион, определить пол будущего ребенка можно даже до зачатия. Как это сделать, она рассказала в TikTok.

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"Очень легко определить именно по возрасту, то есть сколько полных лет исполнилось маме на момент зачатия. И тогда смотрим месяц, когда конкретно происходит зачатие", — пояснила она.

Например, если женщине 18 лет, то у нее есть шанс забеременеть девочкой в феврале или апреле. В 19 лет — в феврале, апреле, октябре или декабре. В 20-летнем возрасте мама может забеременеть девочкой в январе, марте и октябре.

"В 21 год есть шанс забеременеть девочкой во все месяцы, кроме января. А в 22 года мама забеременеет девочкой, если зачатие произойдет в январе, апреле, июне, июле, сентябре, октябре, ноябре или декабре", — добавила астролог.

В 23 года есть шанс забеременеть девочкой в марте, июне, августе, декабре, в 24 года — в феврале, мае и с августа по декабрь. Январь, апрель, май и июль — благоприятные месяцы для зачатия девочки для женщин в возрасте 25 лет.

В 26 лет это февраль, апрель, май, июль и с сентября по декабрь. В 27 лет у женщины может родиться девочка, если она забеременеет в январе, марте, мае, июне, ноябре.

О персоне: Мария Пион Мария Пион — украинская астролог, популярная в соцсетях под ником astromuse.mari. Проводит таротерапию в прямых эфирах. В TikTok имеет более 180 тысяч подписчиков.

"В 28 — февраль, апрель, май, июнь, ноябрь, декабрь. В 29 (лет — Главред) — январь, март, апрель, июль, август, сентябрь. И в 30 лет это с февраля по октябрь", — подытожила Мария.

Это исключительные даты, когда высок шанс родить дочь. В остальные месяцы более вероятно, что у женщины родится сын.

Смотрите видео с объяснением астролога:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и т. п. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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