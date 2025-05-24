Гороскоп Таро на завтра 25 мая: Скорпионам - больше любви, Рыбам - удовольствия

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро: Сила

Овен, начиная с этого воскресенья, быть сильным среди невзгод раскрывает ваш истинный характер. Когда жизнь бросает вам вызов, вы видите свои возможности и то, кем вы становитесь под давлением.

Рост не происходит, когда все кажется легким; все наоборот. Вам нужно быть не в своей тарелке, чтобы узнать, что вам не нравится. Боль побуждает к переменам. Поэтому 25 мая не избегайте трудных времен. Они существуют не просто так.

Телец

Карта Таро: Десятка Мечей

Телец, по большей части, не большой поклонник резких перемен, поэтому, когда вам приходится прощаться с человеком или ситуацией, которые вам нравились, это часто не то, чего вы хотите.

Тем не менее, эти перемены укрепляют вас и ведут туда, где вам нужно быть. Хотя это может быть нелегко, вы отпускаете контроль и позволяете вселенной делать свое дело, пока вы проходите через них.

Близнецы

Карта Таро: Девятка Жезлов

Насколько сильно вы этого хотите, Близнецы? Девятка Жезлов олицетворяет упорство, особенно перед лицом трудностей.

В достижении своих целей вы столкнетесь с трудными моментами, и вас будут проверять, чтобы доказать, насколько сильно вы этого хотите. Хотя это может показаться не так, это невероятная возможность, Близнецы. Испытания не предназначены для того, чтобы заставить вас потерпеть неудачу, но дают вам возможность подняться. То, как вы реагируете, может подать сигнал Вселенной, что вы готовы к тому, что будет дальше.

Рак

Карта Таро: Королева Мечей

То, кем вы себя окружаете, имеет значение, Рак. Королева Мечей олицетворяет знания, интеллект и мудрость, и она служит напоминанием о том, что, идя с мудрыми, вы тоже станете мудрее.

Однако обратное также верно. Вот почему ваш внутренний круг заслуживает максимальной преднамеренности и осознанности. Окружите себя людьми, которые приносят вам ясность. Вы даже можете искать людей, которые имеют опыт в области или роли, которую вы преследуете.

Лев

Карта Таро: Отшельник

Только ты знаешь, чего ты на самом деле хочешь, Лев. У каждого есть свое мнение, но не у всех есть ответы.

Отшельник призывает тебя заземлиться в себе. Возможно, твоя интуиция пытается говорить, и, уменьшая отвлекающие звуки, ты услышишь ее голос. Выдели время для уединения и качественного одиночного времени.

Дева

Карта Таро: Двойка Пентаклей, перевернутая

Что-то не так, Дева, и вы можете это почувствовать. Вы перенапряжены или чувствуете, что у вас слишком много дел? В любом случае, вы можете сказать, что вы не процветаете, и что-то нужно изменить.

Спросите себя: вы взяли на себя слишком много задач или вам нужно создать новую границу? Мысленно проверьте или перенесите на бумагу различные приоритеты в своей жизни, принимая во внимание то, что, возможно, нужно скорректировать или убрать. Помните, то, что вы можете все это сделать, не означает, что это устойчиво; это может быть за счет вас.

Скорпион

Карта Таро: Влюбленные

Вы созданы для значимых отношений, Скорпион. И хорошая новость в том, что Влюбленные означают, что любовь в вашей жизни только продолжает расти!

Подумайте о людях или человеке, к которым вы естественным образом испытываете влечение, даже если это платоническая связь; о людях, общение с которыми оставляет у вас ощущение солнечного света. Намеренно цените и поддерживайте эти отношения. И по мере того, как вы это делаете, гармония будет продолжать процветать!

Весы

Карта Таро: Дурак

Весы, почему вы так торопитесь? 25 мая начало нового проекта может вызвать у вас беспокойство или страх, что вы упустите что-то, если не начнете действовать сейчас. В это воскресенье действия, не свойственные характеру, или внезапные действия могут вас взволновать, но это также может заставить других почувствовать беспокойство, что вы действуете слишком поспешно или идете на риск, который вам не подходит.

Они могут задаться вопросом, почему вы торопитесь и не тратите время на планирование. Составьте список того, что вам нужно. Не стесняйтесь и задавайте вопросы, чтобы подготовиться к худшему сценарию.

Стрелец

Карта Таро: Королева кубков

Знание приходит не только из логики и систематического мышления, Стрелец. Есть такой вид интеллекта, который расцветает только из мягкости и эмоций.

Быть в гармонии со своей интуицией и эмоциями — это не слабость; это может быть великой силой. Доброта, которую вы проявляете к другим, может быть как мед для чьей-то души. Или вы можете видеть сквозь суровую внешность, что другие люди осуждают, и быть способным развивать в себе замечательную грацию и понимание. Это одновременно дар и умение, Стрелец; примите это!

Козерог

Карта Таро: Семерка Пентаклей

Вы слышали поговорку: "Хорошие вещи требуют времени". Но понимаете ли вы на самом деле, что это значит на практике, Козерог?

Часто это означает, что в процессе попыток или создания чего-то нового вы будете неоднократно падать лицом вниз. И вопреки тому, что говорит вам ваш разум, это не означает, что вы терпите неудачу, а на самом деле наоборот; это цель, через которую вы проходите и растете. Самые значительные награды часто могут быть самыми медленными. Не бойтесь процесса, Козерог.

Водолей

Карта Таро: Шестерка Жезлов

Люди начинают признавать вас и праздновать ваши достижения, Водолей. Вы можете получить награду или увидеть, как ваш бизнес набирает обороты.

Когда вы усердно работаете над достижением своих целей и проявляете добрые намерения, вы делаете почти неизбежным, что ваши успехи выйдут на первый план.

Рыбы

Карта Таро: Шестерка Кубков

Гороскоп таро на завтра / Коллаж Главред, фото Pixabay

Ваш внутренний ребенок все еще существует внутри вас, Рыбы. И хотя вы стали старше, чем когда-то, вы все еще можете сделать что-то, чтобы разжечь его.

Сделайте приоритетом то, что не приносит продуктивности, а приносит удовольствие. Вы можете подумать о хобби, которое вы любили в молодости, но забыли о нем из-за суеты жизни.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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