Гороскоп Таро на завтра 25 января: Овнам - щедрость, Львям - борьба со слабостью

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Император

Ваша ежедневная карта Таро — Император, символизирующий амбиции. Начиная с 25 января, вы ставите перед собой одну большую, пугающую цель с полным намерением её достичь.

Вы готовы вывести свою жизнь на новый уровень, и вас мотивирует представление обо всех добрых делах, которые вы можете сделать, чтобы помочь другим. Ваши мечты не эгоистичны. Ваше желание — быть щедрым по отношению к тем, кого вы любите, и не только.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Луна

Телец, Луна — это иллюзия. Карта Таро "Луна" часто выпадает, когда вы открыты для творчества, воображаемых побегов и фантазий.

Сегодня позвольте себе помечтать о том, что принесёт будущее. 25 января в вашем воображении есть сила. То, что вы представляете для своей жизни, ощущайте так, будто это уже происходит. Разрешите себе верить, как ребёнок, что ваше желание может сбыться.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на воскресенье: Колесница

25 января Колесница указывает на трудности, требующие терпения и упорства. У вас, Близнецы, сила разума, и вы можете с одинаковой легкостью убедить себя что-то сделать, как и отговорить себя от этого.

Но сегодня важно преодолеть любые негативные мысли, которые мешают вам делать то, что вы задумали. На пути всегда будут препятствия и трудности, но если вы будете держаться, вы поймете, насколько вы сильны и насколько невероятным победителем вы станете, преодолев все трудности.

Рак

Карта Таро для Рака на воскресенье: Двойка Кубков, перевернутая

Двойка Кубков, перевернутая, подчеркивает эмоции в партнерских отношениях и прекрасную связь, которая возникает между людьми, разделяющими одни и те же романтические желания. Похоже, 25 января вас ждет любовь.

В ваших нынешних отношениях наступает момент, когда вы идеально удовлетворяете потребности друг друга во всех сферах жизни. Если вы ищете знакомства, вам будет проще встретить людей, с которыми вам приятно общаться. Вы можете познакомиться с кем-то, кто вам понравится, онлайн или через друга. Ракам лучше держать сердце открытым, потому что энергия здесь очень благоприятна для романтики.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Тройка Пентаклей

Лев, ваша ежедневная карта Таро — Тройка Пентаклей, которая говорит о командной работе, которая протекает легко и непринужденно. 25 января вы осознаете, как каждый человек на работе или в вашей семье вносит свой вклад в вашу жизнь.

Успех достижим, особенно когда каждый человек сосредотачивается на своих сильных сторонах и помогает преодолевать существующие слабости.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Четверка Жезлов

Четверка Жезлов — это карта Таро, символизирующая праздник; сегодня день, чтобы посчитать свои благословения. 25 января вы стремитесь получить от жизни все, что можете.

Легко смотреть на то, что есть у других, и спрашивать себя, почему вы не можете достичь того же, а затем решить усердно работать, чтобы этого добиться. Вместо того чтобы позволить сравнению взять верх, сосредоточьтесь на настоящем моменте.

Обратите внимание на мелочи, которые делают вашу жизнь прекрасной, такими, какие они есть. Вы не хотите упускать радости, которые у вас есть, ради того, что могло бы быть когда-нибудь.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: Семерка Жезлов

Ваша ежедневная карта Таро, Семерка Жезлов, говорит о защите вашей позиции. В жизни много возможностей обидеться, но вы можете выбрать оставаться уравновешенным и здравомыслящим, не впадая в излишнюю личную неприязнь.

25 января освойте искусство отстраненности. Научитесь отступать и избегать конфронтации с вопросами, которые на самом деле не имеют отношения к будущему или даже к настоящему моменту, кроме того смысла, который вы сами им придаете.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на воскресенье: Восьмерка Пентаклей

Восьмерка Пентаклей говорит о трудолюбии и усилиях, в то время как вы берете на себя роль ученика в определенной области своей жизни. 25 января у вас появится повод учиться тому, что вы можете улучшить.

Нелегко принять меньшую роль или занять позицию последователя, но принятие меньшей ответственности полезно. Это дает вам возможность учиться у кого-то и перенимать его опыт. Вскоре вы почувствуете уверенность в новом навыке, который вы отточили, и будете его использовать.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на воскресенье: Десятка Мечей

Стрелец, ваша карта Таро, Десятка Мечей, говорит о предательстве, которое глубоко ранит вас. Вы можете пережить момент глубокой печали и сожаления.

Это может быть связано с наблюдением за ситуацией, в которой вы чувствуете себя безнадежно, или с чем-то близким и личным, например, с разочарованием в отношениях с партнером. 25 января, если вас постигнет разочарование, обработайте свои эмоции. Позвольте себе прочувствовать свои чувства, чтобы исцеление пришло быстрее, а мудрость — обретена.

Козерог

Карта Таро для Козерога на воскресенье: Девятка Жезлов

Девятка Жезлов подчеркивает стойкость после трудностей. 25 января вы сможете яснее увидеть, как каждое препятствие на самом деле было ступенькой.

В основе стойкости, которую вы можете испытать сегодня, лежит надежда. Надежда на то, что вы сможете преодолеть трудности; что все наладится. Что на самом деле у вас дела обстоят лучше, чем вы думаете.

Водолей

Карта Таро для Водолея на воскресенье: Пятерка Кубков

Водолей, Пятерка Кубков подчеркивает тот факт, что и победы, и поражения дают о себе знать. Однако сейчас вы особенно ощущаете тяжесть своего разочарования.

Единственный выход — это действительно пройти через это, Водолей. Позвольте себе осмыслить то, что вы хотели бы, чтобы произошло иначе. Однако другая половина этой карты — помнить, что есть и добро. Не упустите свой шанс, думая только о том, о чём сожалеете.

Рыбы

Карта Таро на воскресенье для Рыб: Десятка Кубков

Десятка Кубков символизирует эмоциональное удовлетворение и чувство наполненности сердца, Рыбы. Эта карта означает, что вы вступаете в фазу удовлетворения, когда, оглядываясь на свою жизнь, вы испытываете огромное счастье.

Целостность этой карты во многом проистекает из подлинности и формирования прочных связей с другими людьми. По мере того, как вы будете взращивать свою любовь к окружающим, ваша чаша будет переполняться изобилием.

