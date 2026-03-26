Гороскоп Таро на завтра 27 марта: Близнецам - настойчивость, Стрельцам - слушать

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Гороскоп Таро на 26 марта

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Овен

Таро-гороскоп на пятницу для Овна: Смерть, перевернутая карта

Не все завершения окончательны, Овны. Перевернутая карта Таро "Смерть" говорит о внезапных изменениях, которые заставляют вас поверить, что ситуация закончилась. Но это может быть всего лишь начало нового этапа, и со временем вы поймете почему.

Ситуации могут удивить вас, когда они начинают адаптироваться к новой реальности. Поскольку ваш разум привык к определенному поведению человека или к постоянно существующей проблеме, вам также придется изменить свою точку зрения. 28 марта не стоит предполагать, что что-то стало менее активным только потому, что это так. Затишье может означать задержку роста. Подождите.

Телец

Таро-гороскоп на пятницу для Тельца: Рыцарь Пентаклей, перевернутая карта

Перевернутая карта Таро "Рыцарь Пентаклей" говорит о безответственности. 28 марта пришло время понять, где вы, возможно, непреднамеренно допустили ошибку, и вам нужно признать свою вину. Нелегко признать свою неправоту или то, что вы сделали не так, как хотели.

Могут возникнуть сильные эмоции, такие как стыд или чувство неудачи. Вместо того чтобы подавлять эти эмоции, направьте их в продуктивное русло. Будьте первыми, кто извинится или предложит исправить ситуацию. Люди не всегда помнят, как всё начиналось, но они помнят, чем всё закончилось.

Близнецы

Таро-гороскоп на пятницу для Близнецов: Король Пентаклей

Ты добился успеха, Близнецы! Сегодняшняя карта Таро — Король Пентаклей, которая говорит о победе, успехе и создании себе имени в мире.

28 марта вы увидите, как ваши усилия и труд приносят результаты. Если вы только начинаете новый проект или отношения, это послание может быть позитивным предзнаменованием того, что вас ждёт. Будьте настойчивы и не сдавайтесь.

Рак

Таро-гороскоп на пятницу для Рака: Девятка Пентаклей

Раки, финансовые проблемы могут разрешиться примерно 28 марта. Девятка Пентаклей говорит об улучшении финансового положения, и если вы просили Вселенную показать вам знак, то это он.

Вы находитесь в уникальном периоде, когда принимаете более мудрые решения и получаете лучшие возможности. Вам нужно быть внимательными и готовыми к работе. Когда перед вами откроется путь, будьте готовы им воспользоваться!

Лев

Таро-гороскоп на пятницу для Льва: Девятка Жезлов, перевернутая

Отсутствие мотивации случается, но этого можно избежать. Перевернутая Девятка Жезлов говорит о выгорании, поэтому 28 марта займитесь чем-нибудь, что поможет вам избежать чрезмерной усталости.

Однако, в ваших силах, включите в свой распорядок дня отдых, заботу о себе и время для себя. Это не всегда легко сделать, Лев, но если вы посвятите себя себе, вы сможете это осуществить.

Дева

Таро-гороскоп на пятницу для Девы: Влюбленные

Карта Таро "Влюбленные" указывает на гармоничные отношения, часто романтического характера. 28 марта уделите особое внимание людям в вашей жизни, которые вам дороги.

Вам следует помнить обо всем, за что вы благодарны. Когда вы записываете это, гораздо легче избегать отвлекающих факторов. Жизнь полна искушений ставить вещи выше людей, но вы знаете, как расставить приоритеты.

Весы

Таро-гороскоп на пятницу для Весов: Перевернутая Звезда

Весы, сегодняшняя карта Таро — перевернутая Звезда, которая ассоциируется с исполнением желаний. 28 марта ваша мечта сбудется, и это не обязательно должно быть что-то грандиозное.

Возможно, вы стремитесь к простоте, и Вселенная может ответить вам взаимностью. Звонок от друга может прийти в нужный момент. Важно обращать внимание на то, как Вселенная реагирует на ваши сердечные желания в трудные моменты дня.

Скорпион

Таро-гороскоп на пятницу для Скорпиона: Семерка Жезлов

Вы знаете, что нужно, чтобы высказать свое мнение, и 28 марта пришло время заговорить. Семерка Жезлов символизирует умение постоять за себя. Небольшое эмоциональное напряжение может возникнуть во время разговора или когда вы видите что-то в интернете, что вас беспокоит.

В такие моменты лучше не молчать. Но на всякий случай, вам, вероятно, следует тщательно обдумать то, что нужно сказать, чтобы ваше сообщение было деликатным для окружающих, но при этом точно отражало ваши мысли.

Стрелец

Таро-гороскоп на пятницу для Стрельца: Двойка Мечей

Двойка Мечей говорит о сложных решениях, и Стрельцы, если кто и умеет обдумывать сложные вопросы, так это вы. 28 марта вам действительно нужно хорошенько подумать над тем, что вы рассматриваете.

Не принимайте поспешных решений, чтобы потом не жалеть о них. Вместо этого действуйте мудро. Вы медлительны и методичны, прислушиваясь к своему сердцу и внимательно прислушиваясь к тому, что оно говорит.

Козерог

Таро-гороскоп на пятницу для Козерога: Солнце, перевернутое

Это нормально — иногда чувствовать грусть. Козерог, когда у вас перевернутая карта Солнца, вы понимаете, что бывают моменты, когда жизнь принимает сложный оборот. Вы учитесь с достоинством принимать этот путь и двигаться дальше, как будто усваиваете новый урок.

Вы внимательно наблюдаете и обдумываете свою роль в мире. Вы выбираете делать то, что лучше для вас, учитывая интересы других в меру своих возможностей.

Водолей

Таро-гороскоп на пятницу для Водолея: Шестерка Пентаклей

Вы щедрый человек, и поэтому вам хотелось бы, чтобы другие тоже делились с вами. 28 марта вы желаете, чтобы другие последовали вашему примеру и щедро делились тем, что у них есть. Вы не ищете и не ожидаете, что кто-то сделает для вас то, чего вы сами не сделали бы для себя (или для других).

Однако это гораздо заметнее для вас, когда вы находитесь рядом с человеком, который берет, не задумываясь о том, как он может помочь другим, когда его потребности будут удовлетворены.

Рыбы

Таро-гороскоп на пятницу для Рыб: Тройка Кубков

Тройка Кубков символизирует творчество и дружбу. 28 марта — идеальное время, чтобы преобразить или украсить личное пространство, где вы принимаете гостей.

Вы начинаете с малого и делаете что-то одно, чтобы сделать свой дом или офис более уютным. Подумайте о том, чтобы положить приветственный коврик у входной двери, поставить красивое растение в прихожей или расставить ароматические свечи. Подумайте, что вам больше всего понравится.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

