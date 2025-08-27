Укр
Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

Алена Кюпели
27 августа 2025, 14:22
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 28 августа
Гороскоп Таро на 28 августа / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Девятка Пентаклей

Овен, не позволяйте страху помешать вам делать то, что вы не только хотите, но и должны делать, чтобы улучшить свою жизнь и финансовое будущее. Сегодняшняя карта Таро на 28 августа — Девятка Пентаклей, символизирующая процветание и изобилие.

От этой карты исходит внутренняя уверенность, и именно её вам нужно найти в себе. Вам нужно научиться принимать страх и превращать его в победу. Даже небольшой страх может укрепить вашу веру в осуществимость ваших мечтаний.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Восьмёрка Жезлов

Телец — человек методичный и не любит, когда вас заставляют делать что-то, пока это не покажется вам разумным. Однако Восьмёрка Жезлов — это предупреждение об упущенных возможностях. Сегодня такая возможность может появиться очень быстро.

Время не ждёт. Жизнь стремительно движется, и сегодняшняя энергия может побудить вас выйти из зоны комфорта и попробовать то, чего вы обычно не делаете. Главное послание дня — доверяйте своей интуиции. Позвольте ей помочь вам принять решение, основываясь на своих ощущениях.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Император, перевёрнутая

Близнецы, никто не любит находиться рядом с человеком, который всё контролирует, но иногда приятно, когда человек понимает, что происходит, и организован. Между этими двумя ситуациями есть тонкая грань, но 28 августа вам, возможно, придётся решить, к какому типу вы хотите принадлежать.

Император, перевёрнутая, учит вас быть внимательным к тому, как вы поощряете других делать то, что им полезно. Вы поощряете или перегибаете палку? Обязательно прочитайте расклад или послушайте, чтобы понять это.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Паж Пентаклей

Рак, как вы справляетесь с новыми возможностями, когда они появляются? Вы ищете различные способы узнать больше об этом опыте или обращаетесь к другим, чтобы они взяли инициативу на себя?

28 августа вас интересует понимание своего приключения и стиля обучения, и карта Таро "Паж Пентаклей" приглашает вас погрузиться в то, что Вселенная предлагает вам исследовать. Перед вами может открыться дверь, и только от вас зависит, как вы будете наслаждаться этим путешествием.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Император

Лев, что вы делаете со своей силой, особенно когда знаете, что должны проявлять её в присутствии других? Вы можете удивить окружающих своей силой, особенно когда находите время обдумать свой подход.

28 августа ваш гороскоп Таро из одной карты, Император, призывает вас проявить лидерские качества. Будьте достаточно смелы, чтобы проявлять инициативу и делиться своими мыслями и идеями. Вместо того, чтобы ждать, пока другие спросят, что вы думаете, выскажитесь.

Дева

Карта Таро на сегодня для Девы: Смерть

Дева, когда дело касается завершения отношений, вы часто придерживаетесь логики, даже когда ваши эмоции накаляются. Карта Таро "Смерть" от 28 августа представляет собой ситуацию, которая подходит к концу.

Возможно, вы ожидаете этого, потому что именно вы намерены завершить отношения, партнёрство или проект; однако вы всё равно будете испытывать чувство грусти. Позвольте себе проработать их и позволить себе прочувствовать то, что вы чувствуете, пока не будете готовы отпустить и двигаться дальше.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Восьмёрка Кубков, перевёрнутая

Скорпион, вы когда-нибудь чувствовали, что вам следует быть немного впереди, чем сейчас? Вы любите контролировать ситуацию, но бывают моменты, когда кажется, что у жизни другие планы, и вы застреваете в ситуации, образе мышления или отношениях, которые кажутся неправильными, но слишком запутанными, чтобы из них выбраться.

28 августа Восьмёрка Кубков, перевёрнутая, — это знак того, что вам нужно восстановить связь со своей высшей силой и увидеть выход. Страх, печаль или другие эмоции могут помешать вам это увидеть. Сегодня отстранитесь и посмотрите, как ответ откроется вам.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Двойка Мечей

Не все решения даются легко, независимо от того, насколько вы умны или насколько хорошо умеете делать поспешные выборы. 28 августа вы можете испытывать нерешительность и неуверенность в том, какое направление выбрать в жизни, любви или отношениях.

Ментальный пинг-понг может быть изнурительным. Вместо этого решите действовать наоборот тому, что предсказывает Двойка Мечей. Будьте бдительны и быстро решайте, что нужно сделать сейчас. Возможно, позже вы сможете что-то изменить.

Козерог

Карта Таро на сегодня для Козерога: Дьявол, перевернутое положение

Некоторые привычки не стоит сохранять, даже если они были полезны вам в прошлом. Козерог, вы практичны и любите жить просто, поэтому, когда вы осознаете, что

Если вы находитесь в порочном круге, который мешает вашему успеху, вам нужно разорвать его и что-то изменить.

28 августа, согласно вашей ежедневной карте Таро "Дьявол" в перевёрнутом положении, самое время быть особенно осторожным в подходе к повседневным задачам. Немного осознанности и вы можете обнаружить, что теряете больше времени, чем следовало бы, и даже небольшое изменение может привести к серьёзным последствиям.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Король Кубков в перевёрнутом положении

Вы встречали людей, которые, кажется, легко теряют самообладание. Они доводят всё до крайностей и действуют драматично, когда это не нужно. Такое поведение может вас отталкивать, и вам захочется от него уйти.

28 августа вы можете столкнуться с кем-то в своей жизни или кругу общения, кто быстро приходит в ярость, и вам, возможно, придётся отстраниться, чтобы создать пространство. Будьте готовы сделать то, что лучше для вас, чтобы помочь другим научиться успокаиваться и контролировать свои эмоции.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Тройка Мечей, перевёрнутая

Сегодняшняя карта Таро для Рыб, Тройка Мечей, перевёрнутая, говорит, что сегодня, возможно, тот день, когда вы наконец почувствуете себя свободными от душевной боли прошлого, которая мешала вам двигаться к новой любви.

28 августа вы можете осознать, что больше не зацикливаетесь на мыслях о прошлой любви и не предаваетесь воспоминаниям. Это положительный знак того, что вы перерастаете старые обиды и приближаетесь к исцелению и полному эмоциональному восстановлению.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

