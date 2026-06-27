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Гороскоп Таро на завтра 28 июня: Близнецам - терпение, Девам - время

Алена Кюпели
27 июня 2026, 18:26
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 19 февраля
Гороскоп Таро на 28 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Рыцарь Пентаклей, перевернутый

Овен, ваша карта Таро на сегодня — Рыцарь Пентаклей, перевернутый. Когда вам выпадает такая карта, это часто означает, что вы на грани выгорания, потому что пытаетесь сделать больше. Это вполне возможно. Да, вы — огненный знак с неиссякаемой энергией.

Но вы же человек. С Луной и Стрельцом напомните себе, что перерыв — это нормально. Вместо того чтобы заставлять себя делать больше, почему бы не дать себе шанс обратить внимание на происходящее и принять мудрые решения относительно своего расписания? Возможно, вы найдете небольшое улучшение, которое не займет много времени.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Четверка Мечей

Телец, ваша карта Таро на сегодня — Четверка Мечей, и она говорит о паузе. Луна в Стрельце призывает вас позволить другим людям сделать всю необходимую работу. Сегодняшняя энергия сосредоточена на других людях и их ресурсах. Вам нравится быть независимым, но сейчас важно позволить другим показать свою способность справляться с тем, что вы могли бы сделать сами, но в этом нет необходимости.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на воскресенье: Умеренность

Умеренность — это срединный путь и отказ от крайностей. Это может быть сложно для вас, Близнецы, поскольку вы любите отдавать все силы всему, что делаете.

Терпение следует проявлять к себе, а не к другому человеку. Вместо того чтобы заставлять себя делать больше, чем обычно, думая, что это приведет вас к успеху, посмотрите, как меньшее приносит гораздо лучшие результаты.

Рак

Карта Таро для Рака на воскресенье: Перевернутая Королева Пентаклей

Богатство — это замечательно, но знаете, что еще лучше? Чувствовать себя комфортно в собственной шкуре, не позволяя материальным вещам определять вашу ценность.

Ваша карта Таро, Королева Пентаклей в перевернутом положении, означает необходимость найти идеальный баланс между тем, что у вас есть, тем, как вы этим распоряжаетесь, и тем, как, по вашему мнению, это отражает вашу личность.

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Туз Пентаклей

Лев, деньги придут к вам неожиданным образом. Туз Пентаклей — очень позитивная карта, означающая финансовые победы и доход от одной удачно реализованной креативной идеи.

Это не произойдет за одну ночь, но суббота может стать отправной точкой для того, чтобы заработать деньги, которые, как вы знаете, могут изменить вашу жизнь.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Шестерка Мечей, перевернутая

Это случается даже с лучшими людьми, Дева, и вы не единственный человек в мире, кто чувствовал себя в тупике.

Сегодняшняя карта Таро, Шестерка Мечей, перевернутая, напоминает вам, что у вас есть сила выбраться из любой проблемы, с которой вы сталкиваетесь. Решение может быть неочевидным, но вы его найдете. Проявите к себе снисхождение и дайте себе время.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: Король Кубков

Вы так хорошо контролируете свои эмоции, Весы, и когда дело доходит до того, чтобы найти в своем сердце силы простить, после того, как кто-то вас расстроил, вы делаете это так легко.

Ваша карта Таро на 28 июня, Король Кубков, напоминает вам, насколько это ценный дар для вас и для других. Вам не нужна причина, чтобы отпустить что-то. Вам просто нужно знать, что это лучше для вас.

Скорпион

Карта Таро на воскресенье для Скорпиона: Восьмерка Жезлов, перевернутая

Проверьте свои приоритеты, Скорпион. Посмотрите, что действительно является главным, чем вы хотите заняться сегодня.

Ваша карта Таро на субботу напоминает вам, что не все так важно, как кажется. Единственный способ это выяснить, согласно вашей карте, перевернутой Восьмерке Жезлов, — это проверить каждый из них на практике.

Стрелец

Карта Таро на воскресенье для Стрельца: Маг

У вас так много талантов, которые вы могли бы с удовольствием попробовать в разных направлениях. Навык, в котором вы преуспеваете, может стать вашим хобби или делом, которому вы посвятите время, просто чтобы посмотреть, сможете ли вы стать лучше.

В субботу вам не нужно серьезно относиться к чему-то одному. Карта Таро "Маг" означает наслаждение всем тем, что вы собой представляете, и вам рекомендуется это делать.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: Двойка Жезлов, перевернутая

Двойка Жезлов, перевернутая, предупреждает о плохом планировании, которое так легко может произойти, если вы поглощены суетой жизни.

Спонтанность может быть прекрасна в данный момент, но 28 июня подумайте, сэкономит ли вам время в будущем наличие заранее спланированных дел.

Водолей

Карта Таро на воскресенье для Водолея: Четверка Кубков, перевернутая

Ваша карта Таро на субботу, 28 июня, — Четверка Кубков, перевернутая, которая подчеркивает, как человек чувствует себя, когда хочет что-то сделать, но ничто не привлекает его внимания.

Скука может быть забавной штукой в ​​выходные. Выйдите на улицу и исследуйте окрестности, чтобы посмотреть, не вызовет ли что-нибудь новое у вас восторг и не оживит ли вашу креативность.

Рыбы

Карта Таро на воскресенье для Рыб: Тройка Кубков, перевернутая

В последнее время вы были очень заняты работой и семьей. Может казаться, что ваша жизнь поглощена требованиями, оставляя мало или совсем не оставляя времени на дружбу или развлечения.

Ваша карта Таро, Тройка Кубков в перевернутом положении, призывает вас приложить настоящие усилия, чтобы наслаждаться жизнью. Замедлите темп и займитесь чем-нибудь только для себя, чтобы напомнить себе, что в жизни есть нечто большее, чем работа.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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