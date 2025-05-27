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Гороскоп Таро на завтра 28 мая: Скорпионам - выбрать радость, Весам - большие перемены

Алена Кюпели
27 мая 2025, 10:47
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на завтра 28 мая
Гороскоп Таро на завтра 28 мая / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро: Рыцарь Кубков

Овен, когда вам сегодня зададут вопрос, не бойтесь говорить свою правду. В мире, где честность встречается редко, не стесняйтесь делиться своими мыслями и мнениями.

Никогда не знаешь, кому может понадобиться услышать ваши идеи, и у вас может быть кто-то, кто уже думает так же, как вы, но слишком застенчив, чтобы открыться и раскрыть свою точку зрения. Ваша храбрость может помочь

Телец

Карта Таро: Тройка Мечей

Телец, пришло время выйти из зоны комфорта и сделать то, от чего вы обычно отказываетесь, но знаете, что это нужно сделать сейчас.

Сегодняшний день посвящен конфронтации, особенно если вы чувствуете, что кто-то перешел границу и предал доверие. Даже если человек лжет вам, вы нутром почувствуете правду. Не лишайте себя возможности узнать то, что, по вашему мнению, вы должны знать.

Близнецы

Карта Таро: Восьмерка Жезлов

Близнецы, как вы справляетесь со стрессом? Сегодня может быть немного хаоса, и вам нужно будет использовать все внутри себя, чтобы пережить день, не уронив лица или не пропустив сроки. Используйте это заразительное чувство юмора, чтобы посмеяться над вещами, которые вы не можете контролировать. Немного оптимизма может иметь большое значение.

Рак

Карта Таро: Король Кубков

Рак, верьте в невозможное. Иногда вы не видите, что происходит, но ваша высшая сила и вселенная знают то, чего вы не знаете, и они направляют вас по пути.

Все, что вам нужно сегодня, — это немного веры в себя и процесс. Когда вы позволяете себе отпустить беспокойство и опираться на веру, могут произойти удивительные вещи, включая изменение вашего взгляда на то, как устроен мир.

Лев

Карта Таро: Двойка Кубков

Всему свое время и место, и сегодняшняя карта Таро говорит вам выделить время для себя и своего партнера. Лев, Двойка Кубков — это карта любви, и вас могут попросить обратить внимание на мир.

Вместо того, чтобы отодвигать свое желание быть с партнером, освободите место для романтики. Так легко поверить, что ваш партнер будет ждать вас, но не пользуйтесь своей личной жизнью. Вместо этого сосредоточьтесь на ней.

Дева

Карта Таро: Туз Кубков, перевернутая

Дева, трудно ли снизить свои ожидания? Иногда вы можете думать, что заслуживаете многого, и это может быть здорово, но есть преимущество в том, чтобы идти на что-то с открытым умом и не предвкушать, что вы получите от этого.

Сегодня входите в ситуации с верой в то, что то, что принадлежит вам, будет вашим, а то, что нет, — нет. Вам будет гораздо легче обрести чувство благодарности к себе и не чувствовать разочарования, если что-то пойдет не так, как вы надеялись или планировали.

Весы

Карта Таро: Семерка Пентаклей

Весы, в прошлом вы чувствовали себя обиженными, и в результате часть вас также чувствовала себя обиженной в своей финансовой жизни. Сегодня день, чтобы возместить потери, которые повлияли на вашу жизнь на целостном уровне.

Проведите внутреннюю работу, чтобы повысить свою уверенность в себе. Верьте, что когда вы чувствуете себя лучше, все остальное тоже становится лучше для вас. Посмотрите, как все части между эмоциями, психическим состоянием и физическим существом работают вместе, чтобы усилить ваши положительные результаты.

Скорпион

Карта Таро: Четверка Жезлов

Скорпион, сделайте сегодняшний день мирным. Подумайте о том, что независимо от того, что произойдет сегодня, вы не позволите ничему или кому-либо задеть вас и заставить чувствовать негативную энергию.

Невероятно, как вы можете контролировать свое мировоззрение с помощью простого решения: выбрать радость. Позитивное мышление не токсично, и у вас есть сила и способность сделать это для себя сегодня.Карта Таро: Иерофант

Стрелец, когда вы хотите что-то изменить, и кажется, что недостаточно людей поддерживают вас, чтобы все сдвинулось с мертвой точки, отложите это и подождите. Возможно, вы находитесь на этапе посадки семян и идей в умах людей.

Вместо того, чтобы насиловать свою волю и терять интерес, сгенерируйте ее, проявляя мягкость в мыслях и легкость в подходе. Небольшие достижения хороши, когда они последовательны.

Козерог

Карта Таро: Королева Пентаклей

Козерог, что вы хотите увидеть на этой неделе? Сегодня идеальное время, чтобы сделать важный шаг. Как говорится, "ничего не меняется, если ничего не меняется".

Итак, если вы устали или вам наскучила определенная рутина или проблема, перемены начинаются и заканчиваются вами. Сделайте один маленький поступок, который заставит все остальное измениться в вашей жизни. Посмотрите, с чего вы можете начать.

Водолей

Карта Таро: Паж Мечей

Водолей, вы открыты для изучения новых идей? Сегодня сделайте один шаг к расширению своих знаний в определенной области. Если вы не знаете, с чего начать, подумайте о том, чтобы спросить друга, который всегда занят, пробуя что-то новое.

Их вклад может быть бесценным. Возможно, они уже начали думать о вас и о том, что вы можете сделать. Ваше любопытство может быть своевременным!

Рыбы

Карта Таро: Солнце

Рыбы, ожидайте чудес. Чудеса случаются каждый день, и вы можете не верить, что можете получить то, о чем молитесь; однако как вы узнаете, если не попросите?

Сегодня поставьте себе цель попросить вселенную о том, что вам нужно, но не ограничивайте себя, попросите свою высшую силу дать вам благословение, превосходящее ваши возможности постичь.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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