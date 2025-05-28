Гороскоп Таро на завтра 29 мая: Девам - победа, Козерогам - светлое послание

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 29 мая / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро: Десятка Жезлов, перевернутая

Овен, вы думаете о том, чтобы прекратить отношения? Когда вы так долго привязаны к кому-то, трудно отпустить.

Вы можете чувствовать, что вам нужно разобраться в своих эмоциях, прежде чем сказать то, что вы на самом деле думаете. Сегодня разберитесь в сложном процессе выяснения того, чего вы хотите и чего не получаете. Вы найдете лучший способ справиться со своей ситуацией в свое время.

Телец

Карта Таро: Туз Мечей

Телец, вы верите в себя? Вы все еще можете хотеть найти внешнее подтверждение от других, даже если вы считаете себя очень уверенным в себе человеком.

Сегодня спросите себя, каковы ваши мотивы, когда вы принимаете каждое решение. Убедитесь, что то, что вы делаете, является подлинным для того, кто вы есть, а не действует из-за склонности угождать людям.

Близнецы

Карта Таро: Маг, перевернутая

Близнецы, вы часто принимаете очень мудрые решения, и по иронии судьбы сегодня от разумного выбора можно отказаться от помощи, а не предложить ее кому-то из ваших знакомых. Люди обычно быстро учатся быть самодостаточными, когда они находятся в затрудненном положении.

Если вы думаете, что вам нужно "нет" друга, потому что вы верите, что он научился разбираться во всем самостоятельно, рассмотрите возможности и сделайте это.

Рак

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернутая

Рак, найдите время для игры. Вам нравится музыка или игры с семьей? Сегодня постарайтесь сделать что-то одно, что соединит вас с вашим внутренним ребенком.

Разум часто нуждается в днях отдыха от взросления или размышлений, и если вы сможете найти упражнение, которое позволит вам опустошить свой разум и вместо этого насладиться подпиткой воображения, это может стимулировать значительные навыки решения проблем на всю оставшуюся неделю.

Лев

Карта Таро: Девятка Кубков, перевернутая

Лев, ждешь ли ты знака свыше, что ты готов к отношениям или попробовать то, что ты всегда хотел сделать? Это может быть твоим знаком.

Посмотри, получаешь ли ты другие подтверждения от мира, например, повторяющиеся числа, слова или фразы, сказанные тебе друзьями или через другие каналы, такие как радио, социальные сети или то, что ты читаешь в интернете.

Дева

Карта Таро: Семерка Кубков

Дева, считайте себя победителем. С какими бы трудностями вы ни столкнулись на этой неделе, вы сможете их преодолеть. Свет засияет для вас в конце туннеля, а это значит, что вам не придется бороться слишком долго.

Жизнь улучшится, прежде чем вы это осознаете. Оставайтесь оптимистами и продолжайте идти вперед. Что бы вы ни делали, не сдавайтесь.

Весы

Карта Таро: Колесница

Весы, когда дело касается смелости, вы можете найти все, что вам нужно, внутри себя. Вы можете не понимать, как или когда все станет легче, но держитесь. Обычно в моменты, когда вы ближе всего к цели, жизнь кажется невыносимой. Но также в это время вы узнаете гораздо больше о своей внутренней силе и стойкости. Не позволяйте случайности помешать вам сделать это важное самопознание.

Скорпион

Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая

Скорпион, на прошлой неделе вы могли упустить что-то важное для себя. Однако на этой неделе то, чего вы желаете, возвращается. Вселенная часто испытывает сердце, чтобы увидеть, насколько искренне вы желаете того, что, по вашим словам, хотите.

Ваше разочарование могло заставить вас глубже разобраться в своих причинах. Сегодня к вам возвращается надежда; посмотрите, как хорошо все может быть, даже когда вы думаете, что упустили, а потом понимаете, что это не так.

Стрелец

Карта Таро: Шестерка Кубков

Стрелец, вы один из самых оптимистичных знаков зодиака, и именно ваш жизнерадостный взгляд на мир и характер отличают вас от всех остальных сегодня.

Вы можете подбодрить человека, чтобы он не чувствовал себя подавленным из-за того, что он не может контролировать. Вы можете написать что-то в сети, что вселит надежду незнакомцу.

Поделитесь своими убеждениями и используйте свой голос мощно. Будучи самим собой, вы никогда не знаете, кого вы вдохновите.

Козерог

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая

Козерог, бывают дни, когда вы будете сомневаться во всем и задаваться вопросом, в чем ваше предназначение в жизни.

Однако главное послание сегодняшнего Таро заключается в том, что небеса наблюдают за вами. Вы окружены ангелами, которые защищают вас, даже когда вы чувствуете себя одинокими в мире.

У всего есть свое предназначение, и сегодня оно откроется вам, когда вы будете готовы. Просто знайте, что вы не одиноки в жизни.

Водолей

Карта Таро: Семерка Мечей, перевернутая

Водолей, подвергай все сомнению. Хорошо перевернуть убеждения с ног на голову и проверить то, что, как вы думаете, вы знаете. Вы можете обнаружить, что вселенная очень открыта для проверки, когда вы готовы исследовать более глубокий смысл жизни.

Не все истины жесткие и фиксированные. Они могут иметь много слоев. Так что задавайте вопросы и смотрите, какие ответы вы найдете, когда позволите своему пытливому уму свободно блуждать.

Рыбы

Карта Таро: Сила, перевернутая

Рыбы, вы можете добиться устойчивого прогресса, если не отказываетесь от своих мечтаний. Обычно, когда человек сдается, это происходит потому, что его мечта не соответствует его глубокому желанию. Это не относится к вам, особенно если вы достаточно хорошо определили свою мечту, чтобы полностью знать, чего вы хотите.

Вы представляли себе это? На какие жертвы вы пошли, чтобы достичь цели? Если вы знаете ответы, то продолжайте и осознайте, что желаемое придет к вам.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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