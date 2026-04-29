Гороскоп Таро на завтра 30 апреля: Тельцам - переломный момент, Львам - вызов

Гороскоп Таро на 30 апреля

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Овен

Карта Таро для Овна на четверг: Смерть

Овны, не беспокойтесь о переменах, которые кажутся неловкими или неподвластными вашему контролю. 30 апреля конец месяца принесет вам знак надежды. Карта Таро "Смерть" напоминает вам, что все, что вам нужно, это чтобы ситуация естественным образом, без какого-либо вмешательства с вашей стороны, подошла к концу.

Закрытие двери дает вам разрешение заняться другими вещами, которые вы хотите в своей жизни. Когда это произойдет, не сомневайтесь. Когда Вселенная даст вам добро, двигайтесь вперед!

Телец

Карта Таро для Тельца на четверг: Башня

Карта Таро "Башня" 30 апреля говорит о внезапных неприятностях, но это может быть кратковременный момент, призванный привлечь ваше внимание. Тельцы, будьте открыты и любопытны.

Не позволяйте себе застревать в старых, устаревших мыслях или предполагать, что все должно вернуться к прежнему состоянию. Возможно, вы находитесь в уникальном месте, которое позволяет вам изменить то, что вам не нравится. Переломный момент — идеальное время для установления нового статус-кво.

Близнецы

Карта Таро на четверг для Близнецов: Десятка Мечей

Десятка Мечей указывает на действительно эмоциональный период, который был для вас обременительным на многих уровнях. Однако сегодняшний гороскоп на четверг указывает на переломный момент.

Конец апреля обещает светлое будущее. С переходом Луны в Скорпион и завтрашним полнолунием у вас есть шанс отпустить всё, что мешает вам обрести счастье.

Рак

Карта Таро на четверг для Рака: Восьмерка Кубков

Доверять своим чувствам может быть непросто, Рак. Восьмерка Кубков призывает вас прислушаться к своему сердцу и подтвердить то, что вы уже знаете. Всё начинает склоняться к выбору занятий, которые способствуют вашему общему благополучию.

Переход Луны из Весов в Скорпион побуждает вас делать то, что приносит вам удовольствие. Всё начинается с небольшого решения — поставить свои потребности на первое место, и сегодня, даже если это трудно, попробуйте.

Лев

Карта Таро для Льва на четверг: Суд

Ваша история и семейные отношения — это основополагающая часть вашей личности, но, Лев, вы не всегда осознаёте это, пока вам не придётся принимать решение.

30 апреля карта Таро "Суд" символизирует ясность ума и вашу способность делать то, что лучше для вас. Это возможность сосредоточиться на своих основных ценностях и осознать естественность вашего поведения и мышления.

Бросьте вызов тому, что кажется чуждым, и задайте вопросы тому, что вам знакомо, чтобы понять, что в конечном итоге правильно для вас в данный момент.

Дева

Карта Таро для Девы на четверг: Повешенный

Луна в Скорпионе активирует ваш сектор коммуникации, и сегодня вы можете глубоко духовно прислушаться к своей высшей силе.

30 апреля карта Таро "Повешенный" указывает на возможность отпустить и освободиться от того, что сейчас кажется бессмысленным.

Проанализируйте всё и хорошенько обдумайте, чтобы убедиться, что ваши действия, решения и слова соответствуют ситуации. Если нет, подумайте, что вы сделаете, чтобы это изменить.

Весы

Карта Таро для Весов на четверг: Пятёрка Пентаклей

Ваши финансовые проблемы скоро закончатся. 30 апреля Луна, входящая в Скорпион, активизирует ваш денежный сектор. Солнце в Тельце поддерживает ваш сектор общих ресурсов, где вы с большей вероятностью будете получать финансовые подарки от других.

Пятёрка Пентаклей говорит об экономических проблемах, которые в последнее время вызывали у вас беспокойство. Сейчас всё движется вперёд, Весы, и ваша задача — продолжать двигаться вперёд, выполняя работу, которая создаёт желаемые результаты.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на четверг: Семерка Мечей

Вселенная освещает вас, Скорпион. С вхождением Луны в ваш знак вы готовы сосредоточиться на своих личных амбициях. Начиная с 30 апреля, последний день месяца задает тон для роста, зрелости и постановки целей.

Карта Таро "Семерка Мечей" символизирует уважение к вашему душевному покою, поскольку она призывает вас избегать конфликтов. Когда вы чувствуете приближение напряженности, вы можете предпринять шаги, чтобы избежать ее. Думайте наперед и создайте пространство для того, чтобы подтолкнуть себя к новым свершениям, начиная с мая.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на четверг: Четверка Кубков

Вхождение Луны в Скорпион знаменует конец эмоционального периода жизни, и это может означать значительные изменения в вашем мышлении. 30 апреля Четверка Кубков символизирует отстраненность от того, что вы не можете контролировать, а также от того, что можете.

На эмоциональном уровне важно не позволять своим чувствам манипулировать вами, заставляя думать, что вы не можете обойтись без чего-то в своей жизни. Сегодня осознайте, что вы можете пережить перемены, которые требуют от вас усилий.

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Колесо Фортуны

Полнолуния знаменуют судьбоносные события, и 30 апреля в вашей жизни появятся темы, касающиеся вашей карьеры и профессии. Карта Таро "Колесо Фортуны" призывает вас обратить внимание на чудесные знаки и моменты удачи.

Они могут появиться не в той форме, в которой вы ожидаете. Тем не менее, будьте внимательны к тому, что может происходить и разворачиваться, чтобы вы могли вступить в новую главу своей жизни, в разгар сезона Тельца в течение следующих двух недель.

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Дьявол, перевернутый

Когда вы только начинаете изучать что-то новое, вполне нормально полагаться на небольшую опору, чтобы сориентироваться. 30 апреля перевернутая карта Дьявола призывает вас задуматься, не становятся ли вещи, от которых вы зависите, пороками, мешающими вам ощутить силу своих сил или раскрыть свой потенциал.

Обратите внимание на свои мысли. Ваш внутренний голос может подсказать, что, как вам кажется, вам нужно, но отказ от чего-либо может проверить истинность вашего восприятия.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на четверг: Туз Пентаклей

На горизонте новый жизненный урок, и Луна покидает Весы, чтобы войти в Скорпион, ваш дом обучения и личной философии. 30 апреля Солнце указывает на то, о чем вам нужно поговорить с другими, и вы стремитесь учиться и расти благодаря беседам, книгам и советам.

Туз Пентаклей символизирует новое начало, которое наступит довольно быстро, но вы к нему готовы. В частности, новые начинания могут появиться в ваших финансах. Если вам предложат новую возможность, подумайте о ее долгосрочных преимуществах.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

