Гороскоп Таро на завтра 30 апреля: Тельцам - переломный момент, Львам - вызов

Алена Кюпели
29 апреля 2026, 15:22
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 30 апреля / Коллаж Главред, фото Pixabay

S древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро для Овна на четверг: Смерть

Овны, не беспокойтесь о переменах, которые кажутся неловкими или неподвластными вашему контролю. 30 апреля конец месяца принесет вам знак надежды. Карта Таро "Смерть" напоминает вам, что все, что вам нужно, это чтобы ситуация естественным образом, без какого-либо вмешательства с вашей стороны, подошла к концу.

Закрытие двери дает вам разрешение заняться другими вещами, которые вы хотите в своей жизни. Когда это произойдет, не сомневайтесь. Когда Вселенная даст вам добро, двигайтесь вперед!

Телец

Карта Таро для Тельца на четверг: Башня

Карта Таро "Башня" 30 апреля говорит о внезапных неприятностях, но это может быть кратковременный момент, призванный привлечь ваше внимание. Тельцы, будьте открыты и любопытны.

Не позволяйте себе застревать в старых, устаревших мыслях или предполагать, что все должно вернуться к прежнему состоянию. Возможно, вы находитесь в уникальном месте, которое позволяет вам изменить то, что вам не нравится. Переломный момент — идеальное время для установления нового статус-кво.

Близнецы

Карта Таро на четверг для Близнецов: Десятка Мечей

Десятка Мечей указывает на действительно эмоциональный период, который был для вас обременительным на многих уровнях. Однако сегодняшний гороскоп на четверг указывает на переломный момент.

Конец апреля обещает светлое будущее. С переходом Луны в Скорпион и завтрашним полнолунием у вас есть шанс отпустить всё, что мешает вам обрести счастье.

Рак

Карта Таро на четверг для Рака: Восьмерка Кубков

Доверять своим чувствам может быть непросто, Рак. Восьмерка Кубков призывает вас прислушаться к своему сердцу и подтвердить то, что вы уже знаете. Всё начинает склоняться к выбору занятий, которые способствуют вашему общему благополучию.

Переход Луны из Весов в Скорпион побуждает вас делать то, что приносит вам удовольствие. Всё начинается с небольшого решения — поставить свои потребности на первое место, и сегодня, даже если это трудно, попробуйте.

Лев

Карта Таро для Льва на четверг: Суд

Ваша история и семейные отношения — это основополагающая часть вашей личности, но, Лев, вы не всегда осознаёте это, пока вам не придётся принимать решение.

30 апреля карта Таро "Суд" символизирует ясность ума и вашу способность делать то, что лучше для вас. Это возможность сосредоточиться на своих основных ценностях и осознать естественность вашего поведения и мышления.

Бросьте вызов тому, что кажется чуждым, и задайте вопросы тому, что вам знакомо, чтобы понять, что в конечном итоге правильно для вас в данный момент.

Дева

Карта Таро для Девы на четверг: Повешенный

Луна в Скорпионе активирует ваш сектор коммуникации, и сегодня вы можете глубоко духовно прислушаться к своей высшей силе.

30 апреля карта Таро "Повешенный" указывает на возможность отпустить и освободиться от того, что сейчас кажется бессмысленным.

Проанализируйте всё и хорошенько обдумайте, чтобы убедиться, что ваши действия, решения и слова соответствуют ситуации. Если нет, подумайте, что вы сделаете, чтобы это изменить.

Весы

Карта Таро для Весов на четверг: Пятёрка Пентаклей

Ваши финансовые проблемы скоро закончатся. 30 апреля Луна, входящая в Скорпион, активизирует ваш денежный сектор. Солнце в Тельце поддерживает ваш сектор общих ресурсов, где вы с большей вероятностью будете получать финансовые подарки от других.

Пятёрка Пентаклей говорит об экономических проблемах, которые в последнее время вызывали у вас беспокойство. Сейчас всё движется вперёд, Весы, и ваша задача — продолжать двигаться вперёд, выполняя работу, которая создаёт желаемые результаты.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на четверг: Семерка Мечей

Вселенная освещает вас, Скорпион. С вхождением Луны в ваш знак вы готовы сосредоточиться на своих личных амбициях. Начиная с 30 апреля, последний день месяца задает тон для роста, зрелости и постановки целей.

Карта Таро "Семерка Мечей" символизирует уважение к вашему душевному покою, поскольку она призывает вас избегать конфликтов. Когда вы чувствуете приближение напряженности, вы можете предпринять шаги, чтобы избежать ее. Думайте наперед и создайте пространство для того, чтобы подтолкнуть себя к новым свершениям, начиная с мая.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на четверг: Четверка Кубков

Вхождение Луны в Скорпион знаменует конец эмоционального периода жизни, и это может означать значительные изменения в вашем мышлении. 30 апреля Четверка Кубков символизирует отстраненность от того, что вы не можете контролировать, а также от того, что можете.

На эмоциональном уровне важно не позволять своим чувствам манипулировать вами, заставляя думать, что вы не можете обойтись без чего-то в своей жизни. Сегодня осознайте, что вы можете пережить перемены, которые требуют от вас усилий.

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Колесо Фортуны

Полнолуния знаменуют судьбоносные события, и 30 апреля в вашей жизни появятся темы, касающиеся вашей карьеры и профессии. Карта Таро "Колесо Фортуны" призывает вас обратить внимание на чудесные знаки и моменты удачи.

Они могут появиться не в той форме, в которой вы ожидаете. Тем не менее, будьте внимательны к тому, что может происходить и разворачиваться, чтобы вы могли вступить в новую главу своей жизни, в разгар сезона Тельца в течение следующих двух недель.

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Дьявол, перевернутый

Когда вы только начинаете изучать что-то новое, вполне нормально полагаться на небольшую опору, чтобы сориентироваться. 30 апреля перевернутая карта Дьявола призывает вас задуматься, не становятся ли вещи, от которых вы зависите, пороками, мешающими вам ощутить силу своих сил или раскрыть свой потенциал.

Обратите внимание на свои мысли. Ваш внутренний голос может подсказать, что, как вам кажется, вам нужно, но отказ от чего-либо может проверить истинность вашего восприятия.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на четверг: Туз Пентаклей

На горизонте новый жизненный урок, и Луна покидает Весы, чтобы войти в Скорпион, ваш дом обучения и личной философии. 30 апреля Солнце указывает на то, о чем вам нужно поговорить с другими, и вы стремитесь учиться и расти благодаря беседам, книгам и советам.

Туз Пентаклей символизирует новое начало, которое наступит довольно быстро, но вы к нему готовы. В частности, новые начинания могут появиться в ваших финансах. Если вам предложат новую возможность, подумайте о ее долгосрочных преимуществах.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В школах стали требовать "Резерв+" у 17-летних: законные ли изменения и какие есть риски

В школах стали требовать "Резерв+" у 17-летних: законные ли изменения и какие есть риски

16:52Аналитика
Настоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на май

Настоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на май

16:40Синоптик
Гривня внезапно полетела вниз: новый курс валют на 30 апреля

Гривня внезапно полетела вниз: новый курс валют на 30 апреля

16:23Экономика
Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

В разведке раскрыли новые планы Кремля на войну против Украины: документы Генштаба РФ

В разведке раскрыли новые планы Кремля на войну против Украины: документы Генштаба РФ

Что добавить в яму при посадке розы: один ингредиент решает все

Что добавить в яму при посадке розы: один ингредиент решает все

Новая угроза для Киева и ряда других городов: "Флеш" предупредил об опасности

Новая угроза для Киева и ряда других городов: "Флеш" предупредил об опасности

Заморозки усилятся: на Днепропетровщину надвигается холодная воздушная масса

Заморозки усилятся: на Днепропетровщину надвигается холодная воздушная масса

Последние новости

16:52

В школах стали требовать "Резерв+" у 17-летних: законные ли изменения и какие есть риски

16:49

Можно ли носить чужое обручальное кольцо: последствия для жизни и энергетики человека

16:40

Настоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на майФото

16:36

Бой Усик — Верховен в Египте: букмекеры назвали главного фаворита

16:33

В Украине прогнозируют дефицит базового продукта: что будет с ценами

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
16:23

Гривня внезапно полетела вниз: новый курс валют на 30 апреля

16:00

Транспорт или галлюцинация: для чего ведьмы на самом деле использовали метлу

15:54

В доме запахнет свежестью и уютом: нужны только две копеечные вещи

15:22

Гороскоп Таро на завтра 30 апреля: Тельцам - переломный момент, Львам - вызов

15:15

Осадки придут на смену заморозкам: когда на Полтавщине изменится погода

15:15

Экстремальные заморозки на Тернопольщине: температура резко упадет до "минуса"

15:14

Китайский гороскоп на завтра, 30 апреля: Петухам - разочарование, Свиньям - критика

15:14

Спортсмены Olympic Dreams завоевали 11 медалей и победили в командном зачёте на Кубке Европы U21 в Литве

15:09

Победительница "Холостяка" стала мамой и показала фото малыша

15:08

Не температура: что на самом деле означают цифры на регуляторе в холодильникеВидео

14:55

Учёные доказали: какое имя официально признано лучшим в мире

14:54

Уголовные дела, отмывание денег: СМИ рассказали, кто руководит офисом экс-банкира Николая Лагуна в Украине

14:48

У Путина нашли оправдание параду без техники и признали страх перед Украиной

14:37

Может свести русских с ума: о каком старинном украинском слове идет речь

14:34

Ошибка миллионов: назван худший режим стирки, который увеличивает счетаВидео

14:22

Россияне пытаются прорваться вдоль границы: в ГПСУ назвали горячие направления

14:02

15 лет вместе: Уильям и Кейт ометили годовщину задорным фото с детьми

13:56

Забрать треть пехоты с фронта: Билецкий рассказал о новом плане боевых действий

13:34

Украина еще раз опустилась в рейтинге Евровидения: какое место у LELEKA

13:31

Морские дроны поразили танкер теневого флота РФ в режиме "невидимки" - ВМС

13:26

Все в зале смеялись: король Чарльз III сорвал овации, подшутив над Трампом

13:17

Разогреет до +20 градусов: когда в Украину придет долгожданное потепление

13:04

Температурные качели и ночные заморозки: прогноз погоды на Житомирщине на конец апреля

12:57

Какая часть Украины получила независимость во времена Гитлера – что с ней случилосьВидео

12:50

Один удар — и целый город без воды: РФ готовит новый сценарий ударов по Украине

12:48

Такая закуска из редиса понравится всем - простой рецепт за 5 минут

12:46

Стало известно, кто объявит баллы от Украины на Евровидении 2026

12:44

Гороскоп на завтра, 30 апреля: Скорпионам — измена, Стрельцам — облегчение

12:29

Куда может проехать авто: тест по ПДД ломает голову даже опытным водителямВидео

12:01

Просто так €90 млрд никто не даст: ЕС выдвинул Украине новые требования для получения кредита

11:50

"Мы становимся обществом ветеранов": Падалко рассказала о новом проекте

11:46

"Стоит услышать Москве": Зеленский анонсировал удары более чем на 1500 км

11:35

Почему рядом с морковью обязательно стоит посадить лук: секрет богатого урожаяВидео

11:33

В РФ заявили о готовности закончить войну: что требует Кремль

11:24

Цены на топливо покачнутся: будет ли скачок до 100 гривен и что готовят АЗС

11:18

Извращенная реальность: за что в России так ненавидят женщинмнение

11:09

Парад к 9 мая в России пройдет без военной техники — в чём причина

11:04

Не встает: путинистка Долина слегла и мучается сильными болями

10:58

Весеннее тепло наконец-то прорвется в Украину: названа дата резкого скачка температуры

10:53

Летом сад будет утопать в цветах: какие луковичные растения посадить в маеВидео

10:28

Удары ВСУ по Крыму вызвали кризис в армии РФ на важном участке фронта

10:17

Путин нарушил молчание: серия украинских ударов по Туапсе заставила его отреагировать

09:35

До конца мая удача на стороне избранных: 4 знака зодиака привлекут изобилие

09:19

Громкое утро в РФ: дроны атаковали Орск и Пермь, разразились масштабные пожарыВидео

08:49

Может изменить ход войны: Волкер назвал главный козырь Украины

