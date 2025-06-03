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Гороскоп Таро на завтра 4 июня: Рыбам - победа, Тельцам - пересмотреть отношения

Алена Кюпели
3 июня 2025, 09:01
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 4 июня
Гороскоп Таро на 4 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро: Иерофант

Овен, хорошие новости. Вы находитесь именно там, где вам нужно быть. Сегодня верьте, что для вашей жизни есть божественный план.

Вещи могут не иметь смысла, и вы, вероятно, надеетесь, что определенные фиксированные ситуации изменятся. Вместо того, чтобы чувствовать себя бессильным из-за того, что вы не можете контролировать, помните, что есть вещи, которые вы можете контролировать, и вам нужно принять решение, что вы это сделаете.

Телец

Карта Таро: Четверка Жезлов

Телец, все иногда совершают ошибки, и нелегко принять человеческую сторону людей, особенно когда вы относитесь к ним с большим уважением.

Вы можете задаться вопросом, смогут ли отношения когда-нибудь вернуться к тому, как все было в прошлом. Может, и нет, но хорошая новость в том, что они могут стать намного лучше. Посмотрите, что будет дальше.

Близнецы

Карта Таро: Семерка Пентаклей

Близнецы, сегодня прогресс, на который вы надеялись, может показаться медленным. Вы можете столкнуться с некоторыми задержками и задаться вопросом, не сделали ли вы что-то неправильно.

Вместо того, чтобы винить себя или считать ситуацию провалом, будьте терпеливы. В тихие моменты тишины вселенная работает больше всего и в вашу пользу.

Рак

Карта Таро: Туз Кубков, перевернутый

Рак, наслаждайтесь собой. Сегодня в вашей жизни происходит много замечательных вещей, но вы можете быть настолько заняты, что не заботитесь о себе так хорошо, как должны. Призовите время и поверните все в правильном направлении.

Прогуляйтесь. Глотните свежего воздуха, когда вам это нужно. Накормите свой разум и позвольте себе подзарядиться, чтобы вы могли вернуться, чувствуя себя сильными и готовыми отдать все силы.

Лев

Карта Таро: Двойка Кубков

Лев, всегда есть кто-то, кто направляет и защищает вас, даже когда вы чувствуете себя одинокими в мире.

Ваша высшая сила находится всего в одной небольшой молитве от того, чтобы вмешаться и дать вам необходимые ресурсы и руководство. Все, что вам нужно сделать сегодня, это попросить об этом.

Дева

Карта Таро: Король Кубков

Поверьте, что когда вы верите во что-то и стоите на своем, вы поступаете правильно. Вы можете задаться вопросом, лучше ли пойти на компромисс или позволить другим сохранять мир. Но оставаться верным себе важнее.

Подлинность не всегда легка, но она помогает вам оставаться собой, и именно это в конечном итоге заслуживает уважения.

Весы

Карта Таро: Восьмерка Жезлов

Весы, у вас есть планы на летние поездки? ​​Обязательно продумайте детали и подготовьте все к поездке. Даже если дата вашей поездки еще далека от будущего, это идеальный день, чтобы заняться предстоящими потребностями и начать процесс подготовки. Сделайте телефонные звонки. Забронируйте детали поездки и убедитесь, что все знают, чего от них ожидают.

Скорпион

Карта Таро: Пятерка Жезлов, перевернутая

Сегодня сосредоточьтесь на том, чтобы расставить приоритеты, даже если что-то подводит вас эмоционально. Вы можете чувствовать неуверенность в том, как справиться с разочарованием, которое приходит, когда все идет не так, как вы надеялись. Это нормально чувствовать. Признайте это, но не позволяйте этому сбить вас с пути. Самое важное по-прежнему заслуживает вашей энергии.

Стрелец

Карта Таро: Королева Кубков

Оставайтесь оптимистами. Сегодня вы можете чувствовать себя готовыми взять на себя больше, поэтому используйте эту энергию, чтобы сформировать жизнь, которую вы хотите. Сосредоточьтесь на своем пространстве и на том, что поддерживает ваше эмоциональное благополучие. Незначительные вещи могут оказать значительное влияние на ваше настроение. Возможно, это ваш любимый плейлист, быстрая перезагрузка или что-то, что заставляет вас чувствовать себя более собой.

Продолжайте двигаться в правильном направлении. Вы контролируете ситуацию больше, чем вы думаете.

Козерог

Карта Таро: Колесница

Козерог, вы любите чувство успеха, и сегодня вы на пути к достижению своих целей. Не стесняйтесь засучить рукава и приложить немного больше усилий, и это того стоит. Ваша дисциплина окупится, особенно если вы будете сосредоточены на том, что действительно важно.

Оставайтесь последовательными в своей работе, доверяйте своему процессу, особенно если у вас есть надежный план. Затем наблюдайте, как нарастает импульс. Вы ближе, чем вы думаете.

Водолей

Карта Таро: Пятерка Кубков, перевернутая

Водолей, сегодня верьте в чудеса. Когда кажется, что надежда покинула чат, с вами произойдет что-то хорошее. Это фантастический опыт, когда невозможное превращается в историю, которой вы любите делиться и которой вдохновляете других. Сегодня вы можете написать этот новый рассказ.

Рыбы

Карта Таро: Суд

Вы побеждаете, и пришло время дать этому сиять. Вы обладаете природным талантом и креативностью, и сегодня идеальный день, чтобы поделиться этим с миром. Думаете о том, чтобы начать вести блог, заниматься искусством или высказать свое мнение? Попробуйте что-то небольшое.

Поэкспериментируйте с идеей и посмотрите, куда это вас приведет. Когда вы выражаете себя, возможности сами вас находят. Пусть ваши подарки говорят сами за себя, ведь они готовы быть увиденными.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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