Гороскоп Таро на завтра 5 июня: Девам - новая страсть, Стрельцам - не бояться

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 5 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро: Шестерка Пентаклей, перевернутая

Овен, сегодня сделай одну маленькую вещь, которая поможет тебе почувствовать, что ты защищаешь свое нежное сердце. Не рассказывай слишком много, если ты склонен говорить больше, чем, как ты думаешь, следует.

Меньше склоняйся к тому, чтобы отправлять мысли или идеи, которые ты можешь оставить при себе и вместо этого донести до вселенной. Практикуй проницательность и увидишь, как это восстановит определенный уровень уверенности внутри тебя.

Телец

Карта Таро: Тройка Мечей

Телец, правда — это зеркало. Иногда вы можете думать, что знаете что-то, но это ваше отражение смотрит на вас.

То, что вы видите в мире, может быть прямым показателем того, как вы себя чувствуете. Чтобы получить больше того, чего вы действительно желаете, будьте этим в себе.

Близнецы

Карта Таро: Рыцарь Кубков

Близнецы, откажитесь от необходимости делать то, что, как вам кажется, вы должны контролировать или манипулировать. Жизнь может сегодня сама распорядиться своими условиями без какой-либо помощи с вашей стороны. Нормально отложить работу и пойти развлекаться вместо этого.

Наслаждайтесь временем, которое у вас есть, без забот, без беспокойства о том, как что-то может обернуться, если вы сделаете еще что-то.

Рак

Карта Таро: Тройка Кубков

Рак, все меняется, и это хорошо. Когда что-то меняется, это показывает вам, что жизнь все еще движется таинственными путями. Вы можете не понимать каждую отдельную ситуацию, но разве это необходимо? Вместо этого примите тот факт, что сегодня произойдет что-то непредсказуемое, и вы сможете насладиться наблюдением за тем, что произойдет.

Лев

Карта Таро: Солнце

Лев, твое сердце бодрствует и видит красоту окружающего тебя мира. Происходит много хорошего, как того, на что ты надеялся, так и того, на что не надеялся.

Сегодня следуй за мечтой, которую ты всегда хотел испытать. Живи с открытым сердцем и разумом, потому что и то, и другое позволяет вселенной глубоко проникать в тебя.

Дева

Карта Таро: Десятка Пентаклей, перевернутая

Скука может быть великой вещью, Дева. Когда вы чувствуете, что ничего важного не происходит, ваше воображение стимулируется, и вы начинаете придумывать идеи, чтобы развлечь себя. Сегодня может быть творческий день, полный забавных мыслей, которые приведут к страстному проекту, который займет вас на несколько недель вперед.

Весы

Карта Таро: Туз Мечей

Весы, всегда напоминайте себе, что есть еще много всего, откуда что-то пришло.

Мир не существует из места недостатка. Он процветает с мышлением изобилия, потому что нет ничего, что нельзя было бы возродить или омолодить внутри себя со временем, любовью и заботой.

Скорпион

Карта Таро: Маг, перевернутая

Скорпион, живите в сфере надежды. Когда вы находитесь в духе надежды, ваша жизнь приобретает новый ракурс. Вы видите потенциал и возможности. Вы представляете себе то, что может быть, а то, чего не будет, начинает уходить на задний план, где ему и следует быть.

Стрелец

Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая

Стрелец, баланс во всем — важный способ смотреть на мир. У вас есть возможность проработать проблему и найти решение. Спор может превратиться в позитивный опыт обучения. Разочарование может стать вашей величайшей радостью.

Козерог

Карта Таро: Умеренность

Козерог, поставьте себе цель. Когда вы ставите себе цель, это способ сказать вселенной, что вы готовы ждать чего-то хорошего. Вы посылаете сигнал из вселенной, который улавливает вашу волну, и она знает, где вас найти силой вашей мысли.

Водолей

Карта Таро: Справедливость

Водолей, проверь свое восприятие, потому что это всего лишь идеи, которые царапают поверхность реальности. Что ты знаешь об истине, если не проверяешь ее? Как ты узнаешь, что что-то реально, если не попросишь его показать тебе доказательства того, что оно пытается сказать?

Рыбы

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернутая

Рыбы, верят в вещи, которые кажутся вам случайными и очаровательными, даже если они приходят к вам способами, которые вы не понимаете. Сегодня вам может быть дана идея, которая противоречит вашим убеждениям о себе и жизни. Но кто знает? Это может быть приглашением к переменам.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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