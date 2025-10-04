Их недооценивают: астролог назвала 3 знака зодиака с самым высоким IQ

Вы узнаете:
- Хотя Рыбы традиционно считаются мечтателями, их интеллект часто недооценивают
- Любознательные и адаптивные, Близнецы отличаются быстрым умом и логическим мышлением
Астролог Ирина Минеева выделила три знака зодиака, которые обладают наибольшим интеллектуальным потенциалом.
По ее словам, именно они чаще всего проявляют аналитический склад ума, проницательность и способность находить нестандартные решения.
Рыбы
Хотя Рыбы традиционно считаются мечтателями, их интеллект часто недооценивают. По словам Минеевой, Рыбы унаследовали качества всех предыдущих знаков зодиака, что делает их особенно мудрыми и многогранными. Они обладают образным мышлением, стремлением к познанию и способностью находить истину даже там, где другие проходят мимо.
Дева
Этот знак закономерно оказался в списке. Девы известны своим вниманием к деталям и аналитическим подходом к любым задачам. Минеева отмечает, что их умение видеть скрытые проблемы и находить практичные решения делает Дев одними из самых интеллектуально развитых представителей зодиака.
Кроме того, они умеют применять свой интеллект не только в работе, но и в повседневных отношениях.
Близнецы
Любознательные и адаптивные, Близнецы отличаются быстрым умом и логическим мышлением. Их высокий IQ проявляется в умении быстро анализировать информацию и принимать рациональные решения. Как подчеркнула астролог, они не поддаются эмоциям и всегда отделяют полезное от бесполезного, что помогает им достигать успеха в учебе, карьере и личных проектах.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Вам может быть интересно:
- Календарь счастья и удачи: какие дни октября принесут успех каждому знаку зодиака
- Когда рождаются настоящие денежные магнаты: нумерологи назвали ТОП-12 дат
- До 15 октября ТОП-3 знака накроет волна счастья: кому звезды сулят перемены
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред