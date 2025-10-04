Укр
Их недооценивают: астролог назвала 3 знака зодиака с самым высоким IQ

Сергей Кущ
4 октября 2025, 01:43
15
Они чаще всего проявляют аналитический склад ума.
Вы узнаете:

  • Хотя Рыбы традиционно считаются мечтателями, их интеллект часто недооценивают
  • Любознательные и адаптивные, Близнецы отличаются быстрым умом и логическим мышлением

Астролог Ирина Минеева выделила три знака зодиака, которые обладают наибольшим интеллектуальным потенциалом.

По ее словам, именно они чаще всего проявляют аналитический склад ума, проницательность и способность находить нестандартные решения.

видео дня

Рыбы

Хотя Рыбы традиционно считаются мечтателями, их интеллект часто недооценивают. По словам Минеевой, Рыбы унаследовали качества всех предыдущих знаков зодиака, что делает их особенно мудрыми и многогранными. Они обладают образным мышлением, стремлением к познанию и способностью находить истину даже там, где другие проходят мимо.

Дева

Этот знак закономерно оказался в списке. Девы известны своим вниманием к деталям и аналитическим подходом к любым задачам. Минеева отмечает, что их умение видеть скрытые проблемы и находить практичные решения делает Дев одними из самых интеллектуально развитых представителей зодиака.

Кроме того, они умеют применять свой интеллект не только в работе, но и в повседневных отношениях.

Близнецы

Любознательные и адаптивные, Близнецы отличаются быстрым умом и логическим мышлением. Их высокий IQ проявляется в умении быстро анализировать информацию и принимать рациональные решения. Как подчеркнула астролог, они не поддаются эмоциям и всегда отделяют полезное от бесполезного, что помогает им достигать успеха в учебе, карьере и личных проектах.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

