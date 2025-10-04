Их недооценивают: астролог назвала 3 знака зодиака с самым высоким IQ

Они чаще всего проявляют аналитический склад ума.

Астролог Ирина Минеева выделила три знака зодиака, которые обладают наибольшим интеллектуальным потенциалом.

По ее словам, именно они чаще всего проявляют аналитический склад ума, проницательность и способность находить нестандартные решения.

Рыбы

Хотя Рыбы традиционно считаются мечтателями, их интеллект часто недооценивают. По словам Минеевой, Рыбы унаследовали качества всех предыдущих знаков зодиака, что делает их особенно мудрыми и многогранными. Они обладают образным мышлением, стремлением к познанию и способностью находить истину даже там, где другие проходят мимо.

Дева

Этот знак закономерно оказался в списке. Девы известны своим вниманием к деталям и аналитическим подходом к любым задачам. Минеева отмечает, что их умение видеть скрытые проблемы и находить практичные решения делает Дев одними из самых интеллектуально развитых представителей зодиака.

Кроме того, они умеют применять свой интеллект не только в работе, но и в повседневных отношениях.

Близнецы

Любознательные и адаптивные, Близнецы отличаются быстрым умом и логическим мышлением. Их высокий IQ проявляется в умении быстро анализировать информацию и принимать рациональные решения. Как подчеркнула астролог, они не поддаются эмоциям и всегда отделяют полезное от бесполезного, что помогает им достигать успеха в учебе, карьере и личных проектах.

