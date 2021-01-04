Интуиция приведет к успеху: назван денежный везунчик января 2021

Стрельцам светит денежная удача, сообщил астролог / Скриншот

Астролог Влад Росс составил гороскоп на январь 2021 и подчеркнул, что финансовая удача светит знаку Зодиака Стрелец.

Стрельцов к успеху будет приводить интуиция, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, у представителей этого знака будут весьма успешны дела, которые связаны с недвижимостью.

Астролог добавил, что Стрельцам будут удаваться торговые операции.

"Стрельцу в январе следует прислушиваться к интуиции, поскольку она часто будет его выручать и приводить к успеху…", – сказал собеседник.

Ранее был составлен гороскоп для Стрельцов на 2021 год.

В астропрогнозе отмечалось, что представителям этого знака Зодиака не стоит рисковать до второй декады апреля. Стрельцам также посоветовали не уходить с головой в любовь.