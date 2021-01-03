"Санкции против России из ада": астролог назвал самый жесткий день января 2021

В январе РФ грозят "адские" санкции, спрогнозировал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс составил гороскоп на январь 2021 года и предупредил, что самым жестким днем может быть 18 число.

В этот день ситуация в любых делах может резко измениться, в некоторых государствах возможно свержение власти, поделился эксперт прогнозом с Главредом.

По его словам, против Российской Федерации могут ввести "санкции из ада".

"Очень вероятны серьезные перемены и потрясения в ближайшей к нам стране под знаком Водолея – в России. Там может резко измениться повестка дня...", – сказал собеседник.

Эксперт добавил, что 18 января возможен резкий пересмотр Минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе.

Ранее Влад Росс предупредил, что вторая половина января – первая треть февраля нового года будет опасным периодом.

Астролог говорил, что в этот период есть угроза военных конфликтов, убийств, волнений, природных катаклизмов и катастроф.

Санкции против России – что нужно знать

В ряде западных стран против РФ ввели санкции из-за того, что она пошла на агрессию в отношении Украины – захватила Крым и поддерживает боевиков самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", которые орудуют на Донбассе.