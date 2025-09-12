К пяти знакам зодиака придет большая удача 12 сентября: кто среди счастливчиков

Знаков зодиака ждет День Закрытия, который принесет в жизнь некоторые изменения.

Каким знакам зодиака повезет 12 сентября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кого ждет решение вопросов 12 сентября

Какому знаку зодиака стоит готовиться к быстрым переменам

Астрологи предсказывают, что удача и везение ворвутся в жизнь пяти китайских знаков зодиака уже в пятницу, 12 сентября.

YourTango отмечает, что пятница - это День Закрытия, который будет проходить под знаком Деревянной Обезьяны. В китайской астрологии такие дни приносят в жизнь завершение, которое создает новые возможности. В это время решения могут приходить быстро, иногда неожиданными способами, передает Главред.

Каких китайских знаков зодиака ждут новые возможности 12 сентября

Обезьяна

Этот день станет для вас особенно личным. Что-то, что тянуло вас, возможно, обязательства, разговор или повторяющееся отвлекающее действие, наконец перестает забирать вашу энергию. Счастье заключается в том, что почти мгновенно освобождается место для чего-то нового. Вы можете получить подтверждение плана, услышать ответ от кого-то, кто медлил, или наконец решить, что закончили со старым циклом (или человеком), который истощал вашу энергию.

Петух

Пятница будет побуждать заметить то, что вы терпели слишком долго. Этот день подарит вам решение вопросов. Ваша удача заключается в том, чтобы позволить завершению произойти элегантно, и именно тогда все давление исчезнет.

Змея

12 сентября усилится ваша интуиция, и эти инстинкты подскажут, что пора перестать носить то, что вы переросли. Будь то финансовые трудности, старый страх или даже роль, в которой вы застряли. Вам нужно освободить место для поддержки, стабильности и возможностей для потока.

Лошадь

Этот день будет побуждать вас к быстрым изменениям, особенно в том, как другие относятся к вам. Цикл, который казался повторяющимся, наконец завершается, и вы можете четко увидеть, что стоит вашего внимания, а что нет. Вам нужно перестать вкладывать энергию в то, что вас не кормит. Отпуская это, вы освободите место для чего-то освежающего и удивительно полезного.

Бык

Пятница принесет вам ощущение окончательности. Решение принимается, счет выплачивается, или график выравнивается таким образом, что это обеспечивает вам стабильность. Вам стоит осознать, что завершение не оставляет вас в затруднительном положении, а на самом деле освобождает вас. Небольшие коррективы могут превратиться в большие победы.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

