Как не потерять деньги в августе 2024: астролог назвал ключевые даты

Август будет сложным периодом в денежном плане, говорит Влад Росс.

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Как не потерять деньги в августе 2024/ скрин, depositphotos.com/ua

В августе-2024 планета деловой активности Марс будет идти по знаку Близнецы. Обычно это очень активное время, особенно для интеллектуальных видов деятельности.

Об этом эксклюзивно для Главреда рассказал астролог Влад Росс.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса. видео дня

"Все будут куда-то спешить, активно общаться, обмениваться информацией. Но тем, кто хочет подписать в августе важные документы или заключить долгосрочные контракты, нужно быть осторожнее, а лучше это отложить на сентябрь", - отметил астролог.

Также Росс подчеркнул, что в августе появится необходимость вносить поправки, исправлять ошибки в документах и возобновлять договоры, но для решения финансовых вопросов в августе 2024 года будет не так уж много благоприятных дней.

"Венера в знаки Девы будет расчетлива и очень экономна, потому появится стремление больше экономить, причем жестко. В этом месяце однозначно нельзя сорить деньгами. Рынок ценных бумаг в августе рухнет. Не стоит вкладываться в цифровые валюты. Покупать можно не раньше конца августа и начала сентября", - отметил астролог.

Росс подчеркнул, что 2-4, 18-23, 27-28 августа не стоит планировать никаких серьезных деловых задач и финансовых операций", - подытожил Росс.

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