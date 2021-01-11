Как сделать желания реальностью: астролог назвала правила

Эксперт посоветовала, как воплотить свои желания в реальность разным знакам Зодиака.
Астролог Василиса Володина сообщила, что настоящее желание человеку нужно растить в себе, лелеять, и тогда оно пустит корни в жизнь и будет приносить плоды.
Эксперт на своей странице в Instagram поделилась, что настоящие желания нужно по-разному загадывать земным и огненным знакам Зодиака.
По ее словам, представителям земной стихии, – Козерог, Дева, Телец – для воплощения желаемого в жизнь нужно представить, что это уже произошло.
"…Можно, например, взять стакан воды и нашептать на него заветные слова. А еще обсуждать мечты вместе с близкими за едой. Говорить о желаемом, как об уже свершившемся факте", – отметила Володина.
Астролог добавила, что огненным знакам – Стрелец, Лев и Овен – важно постоянно думать о своем желании.
"Беспрерывно возвращаться мыслью к одному и тому же вопросу. Выразить в словах – написать письмо самому себе, Дедушке Морозу… Или просто гулять, дышать и много думать", – посоветовала эксперт.
Что нужно знать о Козерогах, Девах и Тельцах
- Всего есть 12 знаков Зодиака.
- Козерогами считаются люди, которые родились с 22 декабря до 19 января.
- Девами называют людей, рожденных в период с 23 августа по 22 сентября.
- Тельцами считают людей, которые родились с 21 апреля по 21 мая.
Что нужно знать о Стрельцах, Львах и Овнах
- Стрельцами называют людей, которые родились в период с 22 ноября по 21 декабря.
- Львами считаются люди, рожденные с 23 июля по 22 августа.
- Овнами считают людей, рожденных в период с 21 марта по 20 апреля.