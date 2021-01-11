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Как сделать желания реальностью: астролог назвала правила

11 января 2021, 09:23
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Эксперт посоветовала, как воплотить свои желания в реальность разным знакам Зодиака.

Володина поделилась, что нужно делать, чтобы желаемое воплотилось в жизнь – Как сделать желание реальностью
Астролог поделилась, что нужно делать, чтобы желаемое воплотилось в жизнь / УНИАН

Астролог Василиса Володина сообщила, что настоящее желание человеку нужно растить в себе, лелеять, и тогда оно пустит корни в жизнь и будет приносить плоды.

Эксперт на своей странице в Instagram поделилась, что настоящие желания нужно по-разному загадывать земным и огненным знакам Зодиака.

По ее словам, представителям земной стихии, – Козерог, Дева, Телец – для воплощения желаемого в жизнь нужно представить, что это уже произошло.

"…Можно, например, взять стакан воды и нашептать на него заветные слова. А еще обсуждать мечты вместе с близкими за едой. Говорить о желаемом, как об уже свершившемся факте", – отметила Володина.

Астролог добавила, что огненным знакам – Стрелец, Лев и Овен – важно постоянно думать о своем желании.

"Беспрерывно возвращаться мыслью к одному и тому же вопросу. Выразить в словах – написать письмо самому себе, Дедушке Морозу… Или просто гулять, дышать и много думать", – посоветовала эксперт.

Что нужно знать о Козерогах, Девах и Тельцах

  • Всего есть 12 знаков Зодиака.
  • Козерогами считаются люди, которые родились с 22 декабря до 19 января.
  • Девами называют людей, рожденных в период с 23 августа по 22 сентября.
  • Тельцами считают людей, которые родились с 21 апреля по 21 мая.

Что нужно знать о Стрельцах, Львах и Овнах

  • Стрельцами называют людей, которые родились в период с 22 ноября по 21 декабря.
  • Львами считаются люди, рожденные с 23 июля по 22 августа.
  • Овнами считают людей, рожденных в период с 21 марта по 20 апреля.

гороскоп Василиса Володина
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