Какая ваша скрытая духовная суперсила: о всем расскажет дата рождения

Тест по дате рождения

Все люди имеют духовные способности, чувства или "суперсилы", которые отражают естественную сущность.

В частности, нумерологи отмечают, что дата рождения дает представление об уникальной энергии, пути и вибрации. Кроме того, каждая дата рождения совпадает с разной планетой, чьи влияния помогают углубить понимание себя на духовном уровне, пишет Главред со ссылкой на Parade.

Какова духовная суперсила каждой даты рождения

1, 10, 19 и 28 - свет и уверенность

Люди, рожденные 1, 10, 19 и 28 числа, находятся под влиянием Солнца. Солнечная энергия проявляет уверенность, целеустремленность и лидерство. Эти люди формируют содержательные связи с другими и стремятся к успеху. Они инстинктивно движутся к своим амбициям.

2, 11, 20 и 29 - божественная интуиция

Луна управляет теми, кто родился 2, 11, 20 или 29 числа. Поэтому эти люди глубоко связаны со своими эмоциями и интуицией. Щедрость и забота о других для них являются естественными. Такие люди очень чувствительны и настроены на собственные чувства и чувства других. Влияние Луны делает их естественными опекунами, обеспечивая комфорт и безопасность близким. Они очень преданы семейной и домашней жизни, но их эмоции, как и фазы Луны, могут быстро меняться.

3, 12, 21 и 30 - космическая фортуна

Юпитер управляет теми, кто родился 3-го, 12-го, 21-го или 30-го числа. Эта планета демонстрирует рост, связанный с достатком и удачей. Она руководит высшим образованием и более глубоким пониманием жизни. Духовный путь воплощает расширение ума через знания, углубление веры и содействие почтительному опыту. Таких людей тянет к приключениям, путешествиям и оптимистическому взгляду на жизнь.

4, 13, 22 и 31 - разрушительная свобода

Уран управляет теми, кто родился 4-го, 13-го, 22-го и 31-го числа. Эти люди индивидуалистические, мятежные и инновационные. Им нужна свобода. Такие люди склонны двигаться к изменениям и к тому, что опережает свое время, вдохновляя на пробуждение и изменение духовной перспективы.

5, 14 и 23 - направленный ум

Меркурий управляет теми, кто родился 5-го, 14-го или 23-го числа. Эта планета укрепляет коммуникацию, делая эти даты рождения сообразительными и выразительными. Имея вербальные навыки, такие люди преуспевают во всем, что связано с обучением и решением проблем. Меркурий - самая быстрая планета, ближайшая к Солнцу. Во многих отношениях он действует как посланник между мирами.

6, 15 и 24 - трансцендентная любовь

Рожденные 6-го, 15-го или 24-го числа находятся под властью Венеры, которая ассоциируется с любовью и красотой. Люди, которыми управляет Венера, формируют сильную привязанность к другим. Они имеют прекрасную связь с красотой и природный талант к любви и привязанности. Привлекательность и связь - это их духовные суперсилы.

7, 16 и 25 - духовное творчество

Нептун, планета творчества и духовности, руководит теми, кто родился 7-го, 16-го или 25-го числа. Эта планета управляет снами, экстрасенсорными способностями и сильной интуицией. Таких людей тянет к мистическому не просто так, поскольку они чувствуют энергию и эмоции.

8, 17 и 26 - кармическое терпение

Сатурн, планета дисциплины, ответственности и упорного труда, руководит теми, кто родился 8-го, 17-го или 26-го числа. Планета приносит сосредоточенность и терпение, что приводит к стабильным, долгосрочным результатам. Их путь структурирован, ограничен во времени и имеет четко определенные границы.

9, 18 и 27 - божественная смелость

Марс, планета стремления и самосохранения, управляет теми, кто родился 9-го, 18-го или 27-го числа. Эти люди вспыльчивы и амбициозны, часто мужественно отстаивают свои интересы. Они также обладают конкурентными качествами. Эта черта может мотивировать прямо достигать целей, смело выражать свои желания и твердо брать на себя ответственность. Эти люди считаются уверенными, настойчивыми и смелыми, с естественной склонностью к лидерству.

Какое значение чисел в нумерологии / Инфографика: Главред

