Три знака зодиака получат приятные сюрпризы до конца осени: что их ждет

Хорошие новости могут быть связаны с работой или семьей.

Осень порадует этих три знака зодиака приятными новостями / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто получит хорошие новости от близких

Кому предложат повышение или новый проект

Конец осени принесет трем знакам зодиака особенно радостные новости. Это период, когда любые дела будут идти вверх, а жизнь предложит неожиданные, но очень приятные возможности. Главред выяснил, кому повезет в ближайшее время.

Лев

Конец осени - время успехов и признания для Львов. Представители этого знака зодиака могут получить предложение, которое даст им больше свободы или финансовой выгоды. Возможно повышение или новый проект, а где-то стоит ждать радостных новостей от близкого человека или партнера.

Совет Льву: не бойтесь принимать похвалу - сейчас время сиять и наслаждаться своим успехом, пишут на портале Made in Vilnius.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Конец осени подарит Весам равновесие и хорошие новости. Они могут получить приятное сообщение, приглашение или предложение, которое изменит их планы в лучшую сторону.

Совет для Весов: доверьтесь процессу - даже если все происходит медленнее, результат будет стоить ожидания.

Рыбы

Для Рыб конец осени - как будто легкая передышка после интенсивного периода. Рыбы могут ожидать хороших новостей, связанных с работой, творчеством или здоровьем. Звезды посылают сигнал, что все становится на свои места. В конце осени возможен успешный проект или предложение о сотрудничестве. Также Рыбы могут ожидать хороших новостей от близкого человека или члена семьи.

Совет для Рыб: благодарите за то, что имеете - благодарность привлечет еще больше хороших новостей.

Львы, Весы и Рыбы в конце осени получат радостные новости. Это время - будто вознаграждение за терпение и усилия.

