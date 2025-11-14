Укр
Три знака зодиака получат приятные сюрпризы до конца осени: что их ждет

Марина Фурман
14 ноября 2025, 02:35
31
Хорошие новости могут быть связаны с работой или семьей.
гороскоп, счастье
Осень порадует этих три знака зодиака приятными новостями / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто получит хорошие новости от близких
  • Кому предложат повышение или новый проект

Конец осени принесет трем знакам зодиака особенно радостные новости. Это период, когда любые дела будут идти вверх, а жизнь предложит неожиданные, но очень приятные возможности. Главред выяснил, кому повезет в ближайшее время.

Лев

Конец осени - время успехов и признания для Львов. Представители этого знака зодиака могут получить предложение, которое даст им больше свободы или финансовой выгоды. Возможно повышение или новый проект, а где-то стоит ждать радостных новостей от близкого человека или партнера.

видео дня

Совет Льву: не бойтесь принимать похвалу - сейчас время сиять и наслаждаться своим успехом, пишут на портале Made in Vilnius.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Конец осени подарит Весам равновесие и хорошие новости. Они могут получить приятное сообщение, приглашение или предложение, которое изменит их планы в лучшую сторону.

Совет для Весов: доверьтесь процессу - даже если все происходит медленнее, результат будет стоить ожидания.

Рыбы

Для Рыб конец осени - как будто легкая передышка после интенсивного периода. Рыбы могут ожидать хороших новостей, связанных с работой, творчеством или здоровьем. Звезды посылают сигнал, что все становится на свои места. В конце осени возможен успешный проект или предложение о сотрудничестве. Также Рыбы могут ожидать хороших новостей от близкого человека или члена семьи.

Совет для Рыб: благодарите за то, что имеете - благодарность привлечет еще больше хороших новостей.

Львы, Весы и Рыбы в конце осени получат радостные новости. Это время - будто вознаграждение за терпение и усилия.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Весы
Не всем выключают свет: украинцам объяснили, как формируются графики

