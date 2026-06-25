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Китайский гороскоп на июль: Крысам — осторожность, Лошадям — новые предложения

Марина Иваненко
25 июня 2026, 15:32
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Китайский гороскоп на июль 2026 года расскажет о самых важных событиях месяца. Китайский гороскоп покажет, кто получит новые возможности и финансовый успех
Китайский гороскоп на июль
Китайский гороскоп на июль / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Что принесет июль знакам китайского гороскопа
  • Кому прогнозируют финансовый успех и перемены
  • Для кого месяц станет временем осторожных решений

В июле 2026 года по китайскому календарю наступает период влияния Огненной Лошади. Этот месяц потребует быстрых решений, но в то же время будет наказывать за поспешность и неосторожность. Главной задачей для многих станет умение контролировать собственные эмоции и сохранять внутреннее спокойствие.

Многие люди почувствуют потребность в эмоциональной перезагрузке и обновлении. Смена имиджа, прически или цвета волос в благоприятный день по лунному календарю поможет улучшить настроение и привлечь финансовый успех. Главред расскажет подробнее.

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Китайский гороскоп на июль: Крыса

В июле Крысам следует вести себя максимально осторожно. Интуиция поможет распознать обман, поэтому стоит избегать лишних и пустых разговоров. В карьере лучше занять позицию наблюдателя. Не стоит рисковать сбережениями или подписывать важные документы под влиянием эмоций.

В отношениях возможно временное охлаждение, поэтому важно спокойно объяснять партнеру своё состояние. Также стоит обратить внимание на сердечно-сосудистую систему и меньше находиться под прямыми солнечными лучами.

Китайский гороскоп на июль: Бык

Быстрый темп июля может вызвать у Быков раздражение из-за несерьёзности окружающих. Однако дисциплинированность поможет уверенно двигаться к поставленной цели. Возможна прибыль от проектов, которые были начаты ещё весной.

В семье может понадобиться практическая помощь или финансовая поддержка близким. Для поддержания здоровья позвоночника стоит выбирать умеренные физические нагрузки, лучше всего — плавание.

Китайский гороскоп на июль: Тигр

Июль принесет Тиграм всплеск энергии и амбиций, но важно избегать чрезмерной самоуверенности. Первая половина месяца благоприятна для смены работы или переговоров о повышении зарплаты.

Чтобы избежать конфликтов в отношениях, старайтесь первыми идти на компромисс. Из-за высокой активности может пострадать нервная система, поэтому важно достаточно отдыхать и сократить потребление кофе.

Китайский гороскоп на июль: Кролик

Кроликам захочется больше времени проводить в одиночестве из-за внезапных перепадов настроения и тревожности. На работе стоит избегать споров с руководством, даже если вы уверены в своей правоте.

Финансы желательно перевести в режим строгой экономии, поскольку возможны непредвиденные расходы. Вместо шумных компаний лучше выбрать спокойный вечер с близким человеком. Особое внимание следует уделить здоровью желудка и отказаться от слишком острой пищи.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на июль: Дракон

Драконы будут чувствовать себя уверенно и смогут в полной мере проявить свои лидерские качества. Финансовые планы принесут прибыль, поэтому полезно инвестировать в собственное обучение и развитие личного бренда.

В отношениях важно не давать поводов для ревности и строить взаимоотношения на доверии. Энергии будет много, однако за рулем и во время тренировок необходимо быть максимально внимательными.

Китайский гороскоп на июль: Змея

Врождённая мудрость поможет Змеям легко разрешать конфликты и находить правильные решения. Интуиция подскажет, с какими людьми пора прекратить общение.

Изменения на работе откроют новые возможности, а финансовое положение останется стабильным. Дома будет царить гармония, если вы немного ослабите контроль над близкими. Также стоит уделить больше внимания увлажнению кожи.

Китайский гороскоп на июль: Лошадь

Для Лошадей это будет один из самых успешных месяцев года. Энергия удвоится, а деловая активность принесет хорошие результаты. Вы можете получить выгодное предложение, а денежный поток останется стабильным.

Вместе с доходами могут вырасти и расходы на престижные вещи. Личная жизнь будет насыщенной и страстной, а одиноким представителям знака представится шанс на яркое знакомство. Чтобы избежать бессонницы из-за переутомления, полезно принимать вечером расслабляющую ванну.

Китайский гороскоп на июль: Коза

Козам не стоит принимать всё слишком близко к сердцу из-за общей напряжённой атмосферы вокруг. В карьере большего успеха удастся добиться благодаря командной работе, а не самостоятельным действиям.

Избегайте импульсивных покупок и контролируйте расходы. Делитесь своими переживаниями с партнером, ведь он может стать надежной опорой. Также не стоит откладывать визит к врачу в случае ухудшения самочувствия.

Китайский гороскоп на июль: Обезьяна

Июль принесет Обезьянам много неожиданностей, которые потребуют гибкости и быстрой реакции. Острый ум и полезные знакомства помогут найти выход даже из самых сложных финансовых ситуаций.

Это благоприятное время для продуманных инвестиций. В кругу общения произойдут важные изменения, а новые знакомства могут оказаться полезными для будущего. Стоит также ограничить время, проводимое перед экранами гаджетов, чтобы дать глазам отдых.

Китайский гороскоп на июль: Петух

Петухам захочется продемонстрировать свои успехи, но лучше оставаться скромными, чтобы не вызывать зависти. Пришло время навести порядок в рабочих делах: проверить отчеты, оплатить счета и привести в порядок рабочее место.

Доходы останутся стабильными. В отношениях стоит избегать бытовых ссор из-за мелочей, чтобы не допустить серьёзного конфликта. Полезными будут утренние кардиотренировки на свежем воздухе.

Китайский гороскоп на июль: Собака

Собаки могут остро реагировать на внешний хаос и несправедливость, поэтому важно сохранять внутреннее равновесие. На работе месяц будет стабильным, а честность поможет найти надёжных партнёров.

Больших прибылей или потерь не предвидится. В личной жизни будут царить гармония и уют. Этот период прекрасно подходит для поездок к родителям или семейного отдыха. Также стоит беречь суставы от чрезмерных нагрузок.

Китайский гороскоп на июль: Свинья

Июль подарит Свиньям ощущение легкости и поможет оставить в прошлом старые проблемы. Интуиция будет работать особенно хорошо и позволит просчитывать ситуации на несколько шагов вперед.

Работа будет приносить удовольствие, особенно если она связана с творчеством. Возможны денежные бонусы, подарки или приятные сюрпризы. В личной жизни наступает прекрасный период для романтики, свиданий и искренних признаний. Поддержать энергию помогут сбалансированное питание и полноценный отдых.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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