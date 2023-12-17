Китайський гороскоп на завтра 18 декабря 2023: Быку - популярность, Коню - потребность в помощи

События текущего дня могут привести Крысу к путанице или обману.

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Китайський гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет. В отличие от западной астрологии, китайский гороскоп опирается на циклы, связанные с годами и животными. Что готовит китайский гороскоп на 18 декабря рассказываем ниже.

Китайский гороскоп на сегодня – Крыса

Ваш энтузиазм может оказаться слишком большим. Скорее всего, вы будете чрезвычайно остроумны и обаятельны. Следите за тем, чтобы под всем этим энтузиазмом скрывался здравый смысл. Убедитесь, что ваши предположения реалистичны. События могут привести к путанице или обману. Будьте осторожны в отношении искренности любовного интереса. Посмотрите, прежде чем прыгать. В выходные выйдите на природу. Соберите друзей вместе.

Китайский гороскоп на сегодня – Бык

Вы выделяетесь, завоевывая внимание и популярность. Будьте уверены в своих навыках и решениях. Середина недели может принести новую захватывающую возможность. Убедитесь, что все ясно и понятно. Любая хорошая идея выиграет от тщательной проработки. Присутствует естественный приток положительной энергии. Делитесь своими идеями. В выходные вы можете стать социальной бабочкой. Сразу несколько событий могут потребовать вашего внимания. Постарайтесь успеть сделать как можно больше.

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Китайский гороскоп на сегодня – Тигр

Благодаря своему страстному стремлению вы, скорее всего, запланируете на эту неделю больше дел, чем может осилить обычный человек. Скорее всего, вы будете чувствовать себя более оптимистично. Будьте осторожны, чтобы не стать легкомысленными или властными в своем стремлении довести дело до конца. Начнется более легкое течение для хорошего общения. Вы можете сказать больше, чем вам действительно нужно. Постарайтесь не усложнять ситуацию. В воскресенье появится шанс восстановить отношения с близким человеком.

Китайский гороскоп на сегодня – Кролик

Возможно, вы слишком сосредоточены на одной проблеме в важных отношениях. Важно двигаться медленно и наблюдать за развитием событий. Иногда вам просто придется отказаться от дорогостоящих идей. Будьте открыты для перемен. Пример доброты вдохновит других. Групповой проект будет интересным. Выскажите свой страх или беспокойство кому-то, кому вы доверяете. Просто поддержка со стороны поможет. В воскресенье появится возможность высказать свое мнение.

Китайский гороскоп на сегодня – Дракон

Вы сможете взять на себя ответственность. Убедительные аргументы убеждают других. Будьте уверены, что представляете хорошо продуманные планы. Ваша готовность быть командным игроком может открыть двери. У вас есть очень сильная связь с кем-то из прошлого. Это стоит выяснить. Ваше личное обаяние очень сильно. Выходные удачны для любви. В воскресенье появится возможность начать новые важные отношения.

Китайский гороскоп на сегодня – Змея

Вы проявите свою целеустремленность и мотивацию. Вы хорошо представляете, чего хотите и как этого добиться. Не позволяйте прошлым разочарованиям обескуражить вас сейчас. Говорите от чистого сердца. Положительный поток энергии способствует решению проблем. Конец недели сулит осложнения, если в вас преобладает скрытность или гордыня. В выходные пожертвуйте своими желаниями ради блага других. Воскресенье идеально подходит для того, чтобы начать новые отношения с человеком, которого вы видите каждый день.

Китайский гороскоп на сегодня – Лошадь

Может произойти так много событий, что вам придется просить о помощи. Вы будете сосредоточены на выполнении работы. Вам может быть все равно, нравитесь ли вы другим людям. Важно лишь, чтобы каждый выполнял свою часть работы. Ваше внимание к практическим вопросам сместится. Социальные мероприятия с друзьями и семьей потребуют вашего присутствия и полного внимания. Расслабьтесь и получайте удовольствие в эти выходные. Воскресенье обещает серьезные перемены.

Китайский гороскоп на сегодня – Коза

Воображающие женщины могут оказать на вас сильное положительное влияние. Вы не позволите никакому противодействию замедлить вас. Прислушаться к мнению большинства - мудрый выбор в середине недели. Вам будет легче добиться желаемого. В выходные у вас появится шанс исправить то, о чем вы сожалели. Говорите от чистого сердца и будьте открыты к переменам. Воскресенье дает возможность начать новое важное дело.

Китайский гороскоп на сегодня – Обезьяна

Вы честны и надежны и ожидаете того же от друзей и близких. Проекты и обязанности дома могут потребовать большего внимания. Возможно, вам придется взять на себя ответственность за семейный кошелек. Очень важно быть честным и прямолинейным, особенно если другие люди этого не делают. Ваше обаяние, хорошее настроение и энтузиазм вызывают восхищение. Общение с хорошими друзьями может помочь вам увидеть перспективы в выходные. Воскресенье удачно для любых новых начинаний.

Китайский гороскоп на сегодня – Петух

Важно полагаться на свой круг друзей и поклонников. Мощная преобразующая энергия может заставить вас почувствовать себя довольно уязвимым. Прошлые ошибки в суждениях должны быть признаны и пересмотрены. Поговорите с людьми, которым вы доверяете. Возможно, вам придется изменить свои привычки. Начинается период, благоприятный для обмена идеями и улучшения настроения. В выходные будьте консервативны в своих тратах и обязательствах. Будет легко перенапрячься.

Китайский гороскоп на сегодня – Собака

В условиях неопределенности старайтесь сохранять равновесие. События требуют, чтобы вы имели дело с реальным миром таким, какой он есть, а не таким, каким бы вам хотелось его видеть. Но жизнь продолжается. Важно не забывать об отдыхе и простых удовольствиях. Терпите некоторую путаницу и задержки. У вас хватит ума подняться над мелочными раздражениями. Выходные будут насыщенными, с большим количеством беготни. Сохраняйте чувство юмора.

Китайский гороскоп на сегодня – Кабан

Непостоянный и активный, вы, скорее всего, жаждете открытых пространств и много деятельности. Стоит обратить внимание на помощь другим. Это отвечает и вашим интересам. Транспортные средства, красивая одежда, ваш дом и другие инвестиции требуют дополнительной заботы и внимания. Позже энергия станет более рассеянной. Необдуманное слово может навлечь на вас неприятности. Будьте максимально дипломатичны.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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