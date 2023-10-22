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Китайский гороскоп на завтра 23 октября 2023: Змеям - переговоры, Драконам - важное решение

Сергей Кущ
22 октября 2023, 11:30 обновлено 22 октября, 11:30
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает в ближайшем будущем.
Китайский гороскоп на 23 октября
Китайский гороскоп на 23 октября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Китайский гороскоп на 23 октября 2023 года даст удивительные предсказания для вашего знака. Узнайте, какие события и возможности могут ждать вас в ближайшем будущем.

Не упустите шанс получить ценные советы от звезд и принять правильные решения в этот день.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

На работе или дома, если есть хорошее настроение и взаимное уважение к различиям друг друга, вы можете быть очень счастливы. Ничто не может вам навредить, поэтому будьте открыты для некоторых рисков. Необычный человек может войти в вашу жизнь.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Бык

День благоприятствует деловым сделкам. Что-то, что вам необходимо немедленно, должно вызывать подозрение. В любой финансовой сделке будьте готовы отказаться.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Общение с другими людьми, у которых есть похожие интересы, является хорошим способом провести время сегодня. Вы с легкостью сможете развлечь как друзей, так и незнакомцев своей изящностью и хорошим чувством юмора. Ваш ум острый. Вам будет легче сказать правильные слова.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Отношения должны функционировать в реальном мире, но сегодня ты не хочешь иметь дело с реальностью такой, какая она есть. Ты можешь испытать неожиданное негодование, ревность или владение.

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Вы почти никогда не меняете свое решение, как только его приняли. Это особенно верно в отношениях, где вы можете отвернуться и никогда не оглядываться назад.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Энергия сегодня требует баланса и гармонии. Подходите к трудным или требовательным людям более дипломатично, но не в ущерб своему здоровью и спокойствию. Если вы чувствуете, что перегружены, возможно, пришло время пересмотреть свои обязательства.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Энергия вызывает вас быть честными по отношению к близким отношениям. Поддерживайте друг друга во всех начинаниях.

Китайский гороскоп на завтра – Коза

Некоторые люди считают, что заслуживают страданий. Если вы становитесь мучеником, даже по хорошей причине, нет ничего плохого в небольшом отдыхе. Напишите или позвоните лучшим друзьям. Они ценят вас и могут заставить вас посмеяться. Вам будет лучше, если вы уберете и организуете дом.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Энергия сегодня поддерживает вашу разговорчивую сторону. Если вы одеты нарядно и уверены в своих словах и тем, чего хотите достичь, вы можете быть сильно эффективны в любой области интереса. Это положительный день для переговоров и установления контактов, которые принесут вам финансовую выгоду.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Вы сильный человек и хорошо справляетесь с нагрузкой множества обязательств. Вечерние новости и слишком много разговоров могут только усилить ваше чувство обремененности. Будьте добры к себе.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

У тебя есть способность подарить комфорт и утешение в трудный час. Не недооценивай силу короткого телефонного звонка или искреннего объятия. Если у тебя есть дети в твоей жизни, запланируй что-то, чтобы создать особенное воспоминание с ними.

Китайский гороскоп на завтра – Кабан

Чем более организованным вы являетесь, тем лучше. Сделайте все возможное, чтобы выполнять свои обязательства и быть вовремя сегодня. Будьте в тесном контакте с важными людьми и информируйте о любых изменениях.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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