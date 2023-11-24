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Китайский гороскоп на завтра 25 ноября: Козе – испытания, Кабану - ссора

Елизавета Бельмас
24 ноября 2023, 17:54
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает в ближайшем будущем.
Китайский гороскоп на завтра 25 ноября
Китайский гороскоп на завтра 25 ноября / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот инстаграм lazarevich

Китайский гороскоп на 25 ноября 2023 года даст удивительные предсказания для вашего знака. Узнайте, какие события и возможности могут ждать вас в ближайшем будущем.

Не упустите шанс получить ценные советы от звезд и принять правильные решения в этот день.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Завершите все, что сможете, сегодня, чтобы подготовиться к новому старту позднее на этой неделе. Оставайтесь в тесном общении с людьми, которые от вас зависят. Возможно, вам придется изменить свой график или сократить свои обязательства.

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Китайский гороскоп на завтра – Бык

Сейчас не время подвергать риску свою личную целостность. Трудные времена требуют терпения. Обсудите проблемы с кем-то, кому вы доверяете. Возможно, вы чувствуете неоправданную ревность или обиду на хорошего друга. Сохраняйте дружбу и не осуждайте то, что произошло.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Не позволяйте обидам влиять на ваши сегодняшние решения. Искушение принять ответные меры в трудной или несправедливой ситуации может быть сильным. Это может быть огромной ошибкой. Чтобы защитить свою репутацию, будьте сдержанны, честны и прямолинейны.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Щедрые и продуманные поступки могут быть щедро вознаграждены. Ваши самые изящные манеры и дипломатические навыки понадобятся в общении с вспыльчивыми и требовательными людьми. Доверяйте своим чувствам, а не внешнему мнению.

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Этот день может принести мощный всплеск желания к объекту вашей привязанности. Слишком тяжелая работа может вызвать чувство грусти и изоляции. Выйдите из общества, даже если вам этого не хочется. Сегодняшние события обещают понимание ваших самых глубоких чувств.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Есть вероятность очень романтической встречи. Своим энтузиазмом и обаятельной улыбкой вы можете уговорить кого угодно на что угодно. Используйте это, чтобы помочь вам в работе. Держите свой характер под контролем. Существует риск несчастных случаев, если вы слишком разозлитесь.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Сегодня рано утром вы можете чувствовать себя более сентиментально или эмоционально, чем обычно. Неразрешенные обиды могут привести к плохому поведению. Также возможно, что вам нужно больше сна, меньше стресса и меньше обязанностей,

Китайский гороскоп на завтра – Коза

Сегодня у вас сильно желание блистать и быть на высоте. Это мощный день для физических испытаний и реализации больших проектов. Будьте осторожны, чтобы не доминировать над другими без необходимости и не работать до изнеможения.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Обратите пристальное внимание на отзывы, которые вы получаете сегодня. Вы можете почувствовать необходимость отстраниться и оставить некоторые чувства при себе. Неправда, что если люди узнают вас настоящего, они подумают, что что-то не так.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Возможно, вы чувствуете амбициозность. Не недооценивайте свои способности. Подтолкните себя, если вы чувствуете себя сварливым или запутавшимся. Вы можете оказать большую помощь старшим членам вашей семьи. Люди, с которыми у вас недавно были конфликты, будут меньше вас беспокоить.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Если разделение труда в важных отношениях не работает, пришло время высказаться. Оставайтесь как можно более спокойными. Задавайте конкретные запросы. Просите об одной вещи за раз, вместо того, чтобы выплеснуть все свои потребности и обиды сразу.

Китайский гороскоп на завтра – Кабан

Межличностные отношения требуют внимания. Этот день может принести напряженность в отношениях с людьми, которых вы хорошо знаете. Сделайте все возможное, чтобы избежать прямой конфронтации с теми, у кого плохой день.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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