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Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов

20 февраля 2021, 05:20

До и после полнолуния возможно оживление коронавируса, спрогнозировал Влад Росс.

Астролог предупредил, что из-за полной Луны проблемы грозят людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания
Февральское полнолуние может принести опасности людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, предупредил Влад Росс / Reuters

Время полнолуния считается одним из самых опасных периодов, поэтому многих интересует, когда полнолуние в феврале 2021 года, чего стоит опасаться в этот день и чем заняться.

Астролог Влад Росс сообщил Главреду, что в этом месяце Луна станет полной в 10:17 по Киеву.

По его словам, в ближайшие к полнолунию дни может оживиться коронавирус COVID-19.

Эксперт предупредил, что из-за полнолуния 26 и 28 февраля много людей может обращаться к врачам, возможно возрастание количества госпитализированных.

Февральское полнолуние 2021 – чего опасаться:

  • Возможно возрастание числа больных COVID-19;
  • Может увеличиться количество больных острыми респираторными вирусными инфекциями;
  • Могут попасть в больницу люди, которые имеют проблемы с сердцем и сосудами.

"…в этот период следует поберечь себя тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, дабы не угодить в больницу", – отметил собеседник.

Астролог Юлия Погорельченко поделилась с Главредом, что полнолуние будет в знаке Зодиака Дева, поэтому стоит направить силы на сферы этого зодиакального представителя.

Чем заняться в полнолуние в феврале 2021 года:

  • Упорядочить пространство или график;
  • Заняться очищение или уборкой;
  • Составить план питания или тренировок;
  • Можно заняться своим транспортным средством;
  • Можно спланировать поход к ветеринару с животным;
  • Можно составить бюджет на месяц или просто навести порядок в финансах.

Что такое полнолуние

  • Полнолунием называется фаза Луны, при которой спутник Земли выглядит, как полностью освещенный круг, сообщает Википедия.
  • В астрономии момент, когда наступает полнолуние, рассчитывается с высокой точностью, а в быту полнолунием обычно называют период – несколько суток, на протяжении которых Луна кажется полной.

Влад Росс Юлия Погорельченко полнолуние 2021
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