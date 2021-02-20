Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов

Февральское полнолуние может принести опасности людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, предупредил Влад Росс / Reuters

Время полнолуния считается одним из самых опасных периодов, поэтому многих интересует, когда полнолуние в феврале 2021 года, чего стоит опасаться в этот день и чем заняться.

Астролог Влад Росс сообщил Главреду, что в этом месяце Луна станет полной в 10:17 по Киеву.

По его словам, в ближайшие к полнолунию дни может оживиться коронавирус COVID-19.

Эксперт предупредил, что из-за полнолуния 26 и 28 февраля много людей может обращаться к врачам, возможно возрастание количества госпитализированных.

Февральское полнолуние 2021 – чего опасаться:

Возможно возрастание числа больных COVID-19;

Может увеличиться количество больных острыми респираторными вирусными инфекциями;

Могут попасть в больницу люди, которые имеют проблемы с сердцем и сосудами.

"…в этот период следует поберечь себя тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, дабы не угодить в больницу", – отметил собеседник.

Астролог Юлия Погорельченко поделилась с Главредом, что полнолуние будет в знаке Зодиака Дева, поэтому стоит направить силы на сферы этого зодиакального представителя.

Чем заняться в полнолуние в феврале 2021 года:

Упорядочить пространство или график;

Заняться очищение или уборкой;

Составить план питания или тренировок;

Можно заняться своим транспортным средством;

Можно спланировать поход к ветеринару с животным;

Можно составить бюджет на месяц или просто навести порядок в финансах.