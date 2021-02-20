Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов

До и после полнолуния возможно оживление коронавируса, спрогнозировал Влад Росс.
Время полнолуния считается одним из самых опасных периодов, поэтому многих интересует, когда полнолуние в феврале 2021 года, чего стоит опасаться в этот день и чем заняться.
Астролог Влад Росс сообщил Главреду, что в этом месяце Луна станет полной в 10:17 по Киеву.
По его словам, в ближайшие к полнолунию дни может оживиться коронавирус COVID-19.
Эксперт предупредил, что из-за полнолуния 26 и 28 февраля много людей может обращаться к врачам, возможно возрастание количества госпитализированных.
Февральское полнолуние 2021 – чего опасаться:
- Возможно возрастание числа больных COVID-19;
- Может увеличиться количество больных острыми респираторными вирусными инфекциями;
- Могут попасть в больницу люди, которые имеют проблемы с сердцем и сосудами.
"…в этот период следует поберечь себя тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, дабы не угодить в больницу", – отметил собеседник.
Астролог Юлия Погорельченко поделилась с Главредом, что полнолуние будет в знаке Зодиака Дева, поэтому стоит направить силы на сферы этого зодиакального представителя.
Чем заняться в полнолуние в феврале 2021 года:
- Упорядочить пространство или график;
- Заняться очищение или уборкой;
- Составить план питания или тренировок;
- Можно заняться своим транспортным средством;
- Можно спланировать поход к ветеринару с животным;
- Можно составить бюджет на месяц или просто навести порядок в финансах.
Что такое полнолуние
- Полнолунием называется фаза Луны, при которой спутник Земли выглядит, как полностью освещенный круг, сообщает Википедия.
- В астрономии момент, когда наступает полнолуние, рассчитывается с высокой точностью, а в быту полнолунием обычно называют период – несколько суток, на протяжении которых Луна кажется полной.