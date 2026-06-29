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Кого ждет богатство, а кого - медовый месяц: гороскоп Таро на полнолуние 29 июня

Анна Ярославская
29 июня 2026, 10:12
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Таро-прогноз на первую неделю июля предупреждает о срыве планов, знакомствах, свиданиях и любви.
Анжела Перл, гороскоп, полнолуние
Гороскоп Таро на полнолуние 29 июня для всех знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какому знаку зодиака карты Таро сулят резкий взлет доходов
  • Кому из-за пятерки мечей придется работать в выходные
  • Зачем Анжела Перл советует Тельцам зажечь зеленую свечу

В ночь с 29 на 30 июня произойдет полнолуние. Его влияние можно будет почувствовать всю первую неделю июля - это самое сильное время. В целом, влияние полной Луны будет ощущается вплоть до новолуния 14 июля.

Таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале Таро-прогноз для каждого знака зодиака.

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Гороскоп Таро на полнолуние - Овен

Карта: Маг

Эта карта говорит: "Я всё могу!". Это карта начинаний, которая призывает вас сделать первый шаг. Если у вас есть какие-то мысли, сейчас самое время их материализовать. Но поскольку Меркурий у нас ретроградный как раз с 29-го числа, лучше пока всё обдумывать, писать план и готовиться, чтобы сделать этот первый шаг уже после 23 июля, когда Меркурий развернётся в прямое движение.

Гороскоп Таро на полнолуние - Телец

Карта: Иерофант

Этот знак зодиака символизирует финансы и зелёный цвет. Карта активирует вашу финансовую энергию.

"Так что это ваша карта, и она активирует финансовую энергию. Зажгите зеленую свечу, например. Или купите зеленый кристалл", - посоветовала таролог.

Гороскоп Таро на полнолуние - Близнецы

Карта: Император

Император - это босс, начальник или, может быть, ваш муж. Это человек, который принимает решения, отдаёт указы и берёт на себя ответственность. По гороскопу он может быть Овном, но не обязательно. Это может быть и чиновник - кто-то, кто ведёт себя очень уверенно.

Такой авторитетный человек появится в вашей жизни в ближайшие две недели, или вам самим придётся к нему обратиться. Возможно, он будет решать ваш вопрос.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рак

Карта: 7 кубков

У вас будет ощущение, будто вы смотрите фильм. Может, действительно в кино пойдёте или вам просто понадобится время для себя.

Семёрка кубков - это карта визуализации и выбора. Следите за своими мыслями, потому что то, о чём вы думаете, начнёт сбываться. Представьте, что ваш ум - это экран, а мысли - прожектор, который выводит картинку на этот экран.

Сейчас очень хорошее время, чтобы пересмотреть свои намерения и думать только о том, чего вы действительно хотите.

Гороскоп Таро на полнолуние -Лев

Карта: 8 жезлов

Это карта поездок, поездов и самолётов. Может быть, вы будете покупать билеты, куда-то поедете или полетите. Или же вам придёт долгожданная посылка, документы по почте.

Это отличная карта скорости - какая-то ситуация в вашей жизни начнёт развиваться очень быстро.

Гороскоп Таро на полнолуние - Дева

Карта: Императрица

Это карта Венеры. Во-первых, это сектор беременности, если вы её планируете. Во-вторых, Императрица сулит удовольствия, искусство, творчество, красивые вещи, вкусную еду, деньги и прибыль.

Вы либо окажетесь в очень красивом месте (например, в хорошем отеле), либо будете наводить красоту: отправитесь на маникюр, в спа-салон или в парикмахерскую. Очень хорошая карта для Дев.

Гороскоп Таро на полнолуние - Весы

Карта: 4 кубков

Вам захочется побыть в одиночестве или вдвоём с кем-то близким, но в уединённом месте. Например, уехать на дачу, отправиться в круиз или на остров - туда, где вас никто не побеспокоит. Захочется отключить телефон, отдохнуть от суеты, перенести встречи, отказаться от лишнего и просто побыть наедине с собой. Можно почитать книжку, посмотреть фильм, съездить на природу или на шашлыки.

Гороскоп Таро на полнолуние - Скорпион

Карты: 5 пентаклей, Рыцарь мечей

Расходы могут оказаться больше, чем вы ожидали. Из-за этого может появиться тревога: "А вдруг на что-то не хватит?". Не переживайте, у вас будет поддержка, и денег на всё хватит. Главное - фокусироваться на позитиве и надежде, а не на жалости к себе из-за того, что какие-то планы столкнулись с препятствиями. Всё пройдёт, это временно. Иногда эта карта просто указывает на плохую погоду в поездке.

Рыцарь мечей тщательно планирует свой следующий шаг. Вам тоже нужно написать чёткий план действий и разобраться в своих желаниях. Проанализируйте ситуацию и запланируйте свой следующий ход.

Гороскоп Таро на полнолуние - Стрелец

Карта: Верховная жрица

Она открывает тайны и даёт важную информацию. Ваша жизнь сейчас - как открытая книга. Может быть, вы прочитаете книгу, которая изменит ваше сознание, или у вас состоится разговор с человеком, который откроет вам глаза на многие вещи. Появятся совершенно новые мысли.

Верховная жрица - это карта интуиции, обязательно слушайте свой внутренний голос. Также это карта материнства, таинства и, возможно, новости о беременности.

В вас проснётся невероятная женственность. А может, вы начнёте изучать Таро, руны или траволечение и сами станете такой жрицей.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на полнолуние - Козерог

Карты: 5 мечей, Колесо фортуны

Возможно, вам придётся выйти на работу в свои выходные или вас внезапно вызовут из отпуска, и придётся работать за троих. Могут возникнуть сложности в переговорах, ведь мечи отвечают за информацию и коммуникацию. Какое-то известие может вам не понравиться, или нагрянут нежданные гости.

Колесо фортуны - прекрасный аркан. Всё повернётся в разы лучше, чем вы думаете. Возможно, вы чудесно проведёте время с детьми. Всё сложится замечательно, так что не переживайте - скорее всего, вы сейчас тревожитесь больше, чем нужно.

Гороскоп Таро на полнолуние - Водолей

Карты: Королева жезлов, 9 кубков

Это замечательная карта. Она указывает на женщину огненного знака (Овен, Лев или Стрелец), которая умеет зажигать: "А давай поедем туда! А давай пойдём на концерт или в театр! А давай откроем совместный бизнес!". Это может быть ваша подруга, с которой у вас появятся общие классные идеи и вы будете вместе проводить время. Карта несёт огромный заряд энергии.

Девятка кубков - это карта получения удовольствий, когда вам нравится абсолютно всё: и компания хорошая, и еда вкусная, и погода радует, и место классное. Может, вас пригласят на роскошный ужин или вы поедете на отдых.

Гороскоп Таро на полнолуние - Рыбы

Карта: 2 кубков

Это встреча, знакомство, свидание и любовь. Потрясающая карта. Если вы уже в браке, то вас ждёт период, похожий на второй медовый месяц. Просто прекрасный аркан.

В бизнесе эта карта может проиграться как очень удачное деловое партнёрство или подписание выгодной сделки.

Смотрите видео - Прогноз Таро для всех знаков на полнолуние 29 июня 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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