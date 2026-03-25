Кого ждет самый важный месяц 2026 года: гороскоп на апрель

Начинается новый цикл. У одного знака зодиака произойдут большие перемены во второй месяц весны.

Гороскоп на апрель 2026 для Овнов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2026 для Овнов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, апрель будет очень важным месяцем для Овнов, так как в этом знаке зодиака (в первом длме). собирается много планет, и все они находятся в прямом движении.

По словам астролога, во второй месяц весны не будет ретроградных планет, а это очень здорово для продвижения дел и для начинаний.

2 апреля состоится полнолуние в доме отношений. Всё, что связано с отношениями, придет к какой-то кульминации: высветится, станет ясным или завершится.

Это может быть завершение работы по контракту, либо, наоборот, вы будете его возобновлять, продолжать или переподписывать. Возможно, это кульминация в деловых или бизнес-отношениях: сделка, договор, купля-продажа.

Полнолуние может также проявиться в личных, романтических отношениях. Возможно, вас ждет предложение руки и сердца, помолвка, венчание, свадьба. Также возможны важные знакомства и свидания.

10 апреля Марс входит в первый дом Овнов. Марс — ваша планета, он приходит к себе домой. Он сильный в первом доме, в вашем знаке, и будет там с 10 апреля по 19 мая. Марс начинает новый двухгодичный цикл: то, что было два года назад, может завершиться, и начинается новый этап. Особенно потому, что Марс будет соединяться с Сатурном и Нептуном в вашем знаке.

Марс — планета действий, активности, желания, смелости и начинаний. С 10 апреля по 19 мая вы будете руководить своей судьбой и управлять своей жизнью. Вы будете принимать решения и действовать.

16 апреля Меркурий — планета новостей, информации, разговоров, звонков, обучения и идей — входит в в первый дом Овнов. С 16 апреля ожидайте важную информацию, новости, документы, звонки.

17 апреля — новолуние. Солнце и Луна соединяются в 27-м градусе Овна. Если у вас день рождения на этом градусе (с 24 по 30 марта), вы почувствуете это новолуние очень сильно. Снова будет акцент на теме отношений и вашей личности: как вы выглядите, кем вы являетесь.

Если ваш день рождения выпадает на 17 апреля или в период с 14 по 20 апреля, то это новолуние будет проявляться в течение всего года. Вас ждет что-то новое: возможно, новое место жительства, работа, партнер, ребенок или семья.

Для всех остальных Овнов это новолуние будет действовать две недели — с 17 апреля до 1 мая. У нас есть время до конца апреля, чтобы что-то начать. Это может быть новый стиль, новый паспорт, новая фамилия, новое дело или хобби. Вы можете увидеть себя в новой роли. Первый дом — это то, как вас видят в социуме и какую роль вы играете.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 апреля Солнце входит в ваш второй дом денег, финансов и доходов. Там что-то проявится: придут деньги, возможно, работы станет больше или будут покупки.

25 апреля Венера входит в третий дом гороскопа и принесет приятное общение, коммуникации, поездки. Возможна покупка машины, встреча с родственниками, сестрами, братьями, знакомство с соседями. Всё, что связано с общением, будет легким и приятным.

27 апреля — самый важный день апреля, потому что Уран меняет знак. Уран был в вашем секторе денег почти восемь лет. Если у вас там было нестабильно в финансах, то после 27 апреля эта ситуация меняется. Возможно, вы не могли принять решение по работе или финансам, но теперь всё меняется. Наконец наступает стабильность, и Уран уже не вернется в этот сектор 84 года.

На следующие семь лет Уран входит в сектор общения, контактов, коммуникации и обучения. Возможно, вы будете больше говорить, снимать или писать. Третий дом — это всё, что мы делаем руками или говорим: мысли, идеи, обучение, поездки, а также неожиданное расширение круга родственников (возможно, другой национальности). Это может быть даже переезд в другую страну или эмиграция.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

