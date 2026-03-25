Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Кого ждет самый важный месяц 2026 года: гороскоп на апрель

Анна Ярославская
25 марта 2026, 15:25
Начинается новый цикл. У одного знака зодиака произойдут большие перемены во второй месяц весны.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на апрель 2026 для Овнов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что будет происходить на работе и в финансах
  • Когда произойдет самое важное астрологическое событие апреля

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2026 для Овнов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, апрель будет очень важным месяцем для Овнов, так как в этом знаке зодиака (в первом длме). собирается много планет, и все они находятся в прямом движении.

видео дня

По словам астролога, во второй месяц весны не будет ретроградных планет, а это очень здорово для продвижения дел и для начинаний.

2 апреля состоится полнолуние в доме отношений. Всё, что связано с отношениями, придет к какой-то кульминации: высветится, станет ясным или завершится.

Это может быть завершение работы по контракту, либо, наоборот, вы будете его возобновлять, продолжать или переподписывать. Возможно, это кульминация в деловых или бизнес-отношениях: сделка, договор, купля-продажа.

Полнолуние может также проявиться в личных, романтических отношениях. Возможно, вас ждет предложение руки и сердца, помолвка, венчание, свадьба. Также возможны важные знакомства и свидания.

10 апреля Марс входит в первый дом Овнов. Марс — ваша планета, он приходит к себе домой. Он сильный в первом доме, в вашем знаке, и будет там с 10 апреля по 19 мая. Марс начинает новый двухгодичный цикл: то, что было два года назад, может завершиться, и начинается новый этап. Особенно потому, что Марс будет соединяться с Сатурном и Нептуном в вашем знаке.

Марс — планета действий, активности, желания, смелости и начинаний. С 10 апреля по 19 мая вы будете руководить своей судьбой и управлять своей жизнью. Вы будете принимать решения и действовать.

16 апреля Меркурий — планета новостей, информации, разговоров, звонков, обучения и идей — входит в в первый дом Овнов. С 16 апреля ожидайте важную информацию, новости, документы, звонки.

17 апреля — новолуние. Солнце и Луна соединяются в 27-м градусе Овна. Если у вас день рождения на этом градусе (с 24 по 30 марта), вы почувствуете это новолуние очень сильно. Снова будет акцент на теме отношений и вашей личности: как вы выглядите, кем вы являетесь.

Если ваш день рождения выпадает на 17 апреля или в период с 14 по 20 апреля, то это новолуние будет проявляться в течение всего года. Вас ждет что-то новое: возможно, новое место жительства, работа, партнер, ребенок или семья.

Для всех остальных Овнов это новолуние будет действовать две недели — с 17 апреля до 1 мая. У нас есть время до конца апреля, чтобы что-то начать. Это может быть новый стиль, новый паспорт, новая фамилия, новое дело или хобби. Вы можете увидеть себя в новой роли. Первый дом — это то, как вас видят в социуме и какую роль вы играете.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 апреля Солнце входит в ваш второй дом денег, финансов и доходов. Там что-то проявится: придут деньги, возможно, работы станет больше или будут покупки.

25 апреля Венера входит в третий дом гороскопа и принесет приятное общение, коммуникации, поездки. Возможна покупка машины, встреча с родственниками, сестрами, братьями, знакомство с соседями. Всё, что связано с общением, будет легким и приятным.

27 апреля — самый важный день апреля, потому что Уран меняет знак. Уран был в вашем секторе денег почти восемь лет. Если у вас там было нестабильно в финансах, то после 27 апреля эта ситуация меняется. Возможно, вы не могли принять решение по работе или финансам, но теперь всё меняется. Наконец наступает стабильность, и Уран уже не вернется в этот сектор 84 года.

На следующие семь лет Уран входит в сектор общения, контактов, коммуникации и обучения. Возможно, вы будете больше говорить, снимать или писать. Третий дом — это всё, что мы делаем руками или говорим: мысли, идеи, обучение, поездки, а также неожиданное расширение круга родственников (возможно, другой национальности). Это может быть даже переезд в другую страну или эмиграция.

Детальный гороскоп для Овнов на апрель 2026 смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Гривня внезапно укрепилась, доллар и евро обвалились: курс валют на 26 марта

Гривня внезапно укрепилась, доллар и евро обвалились: курс валют на 26 марта

16:56Украина
В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

14:58Украина
Владельцев разрушенного жилья освободили от оплаты коммуналки: принят закон

Владельцев разрушенного жилья освободили от оплаты коммуналки: принят закон

14:37Украина
Популярное

Ещё
В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

"Прощай, друг": скончался известный украинский актер

"Прощай, друг": скончался известный украинский актер

Последние новости

17:03

Как сказать по-украински "препятствовать": многие говорят неправильно

16:56

Гривня внезапно укрепилась, доллар и евро обвалились: курс валют на 26 марта

16:32

Будет почти +20 градусов: на Тернопольщине ожидается настоящее потепление

16:29

"Контингент не тот": Киркоров отказался петь для оккупантов

16:09

Почему водительские права в СССР не действовали в других городах - объяснение удивит

Россия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — ГорбачРоссия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — Горбач
15:43

Украинцы скупают килограммами: цены на один продукт обвалились до минимума

15:43

"Прощай, друг": скончался известный украинский актер

15:25

Кого ждет самый важный месяц 2026 года: гороскоп на апрельВидео

15:20

Пасхальные яйца с вау‑эффектом: как сделать яркие крашенки за копейки

14:58

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

14:37

Владельцев разрушенного жилья освободили от оплаты коммуналки: принят закон

14:25

Лунный календарь стрижек на апрель 2026: что делать с волосами до Пасхи

14:22

Прилетел с территории РФ: дрон ударил по электростанции в Эстонии, что известно

14:20

Что на самом деле означают скрещенные руки: не всегда это признак недоверия

14:01

Силы обороны поразили российский боевой ледокол на Балтике

13:38

Как разморозить мясо за считанные минуты: блогерша поразила лайфхаком

13:37

Как проверить штрафы за парковку онлайн: в Украине запущен новый сервисВидео

13:00

Котенка отвергли за "некрасивую" внешность, но потом именно его выбрали и полюбили

12:52

Китайский гороскоп на завтра, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

12:46

Садоводы жалеют об этом: названы цветы, которые лучше не сажать в садуВидео

12:39

Венгрия прекращает поставки газа в Украину: Орбан выдвинул новый ультиматум

12:08

"Бабушкины" вещи снова в моде: названы тренды интерьера 2026Видео

11:43

"Суммы огромные": LELÉKA раскрыла масштабы расходов на "Евровидение"

11:41

Буданов: Украина впервые разрабатывает стратегию расширения отношений и присутствия в Африке

11:41

Температура понизится: известно, когда Украину накроют дожди и похолодание

11:39

"Ждем на буровую": дочь-качок путинистки Шукшиной ошарашила новым видео

11:35

Лунный календарь на апрель 2026: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

10:56

Россия меняет тактику ударов по Украине: в ISW указали на опасную деталь

10:55

Тайна исчезновения раскрыта: популярный блогер-сплетник мобилизовался

10:39

Как понять, что почва в саду "умирает": пять тревожных сигналовВидео

10:34

Кому молиться 26 марта о духовной поддержке: какой церковный праздник

10:08

Гороскоп Таро на завтра 26 марта: Львам - путь, Рыбам - вызов

10:06

Лишь снова стал отцом: российская атака унесла жизни военного и его дочери

09:41

После 25 марта все изменится: три знака зодиака, у которых жизнь резко наладится

09:27

Ормузский пролив открыт, но не для всех: в Иране сделали заявление

09:26

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 марта (обновляется)

09:15

Угождает диктатору: тощая Кабаева снова изменилась до неузнаваемости

08:57

Блэкаут на Черниговщине, 150 тысяч потребителей без света: что случилось

08:36

"Отдых" за границей и $500: как РФ вербует европейцев для диверсий - Politico

08:33

Карта Deep State онлайн за 25 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

Горит здание ФСБ, тонет корабль в порту: последствия массированной атаки дронов на РФ

06:54

РФ ударила по жилому дому: вспыхнул пожар, под завалами - человекФото

06:49

Станет ли Украина разменной монетой в сделке Трампа и Путина: анализ Небоженкомнение

05:51

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

05:17

Зачем вставлять лавровый лист в лимон: неожиданный, но действенный лайфхак

05:11

В это трудно поверить: чем в СССР мыли посуду без всякой химии

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

03:30

Что посадить в тени: шесть полевых цветов, которые растут без ухода

03:09

На чердаке дома нашли гнездо ос размером с монстра — как оно выгляделоВидео

02:45

Климат выходит из-под контроля: жара переписывает все исторические рекорды

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять