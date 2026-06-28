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Кому ждать подарков, судьбоносных встреч и удачи: гороскоп на июль 2026

Анна Ярославская
28 июня 2026, 21:07
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Анжела Перл рассказала, к каким расходам стоит готовиться и когда ждать прибыль.
Анжела Перл, скриншот
Гороскоп на июль 2026 для Стрельцов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Краткий прогноз:

  • Меркурий ограничит покупки и плановые операции до 23 июля
  • Опасное соединение Марса и Урана 3–4 июля спровоцирует конфликты
  • Конец месяца принесет Стрельцам финансовый успех и везение

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2026 для Стрельцов.

Если вы хотите знать, почему Стрельцы легко зовут на прогулку случайных знакомых, читайте материал: Кому легко найти новых друзей: два самых общительных знака зодиака.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Меркурий будет ретроградным до 23 июля. В этот период нежелательно покупать машины, квартиры, дома и дорогую технику. Если всё же покупаете технику, обязательно сохраняйте чеки, чтобы её можно было обменять или вернуть. Также нежелательно делать плановые операции. Но если ситуация внеплановая, это правило не работает.

"У Стрельцов Меркурий находится в восьмом доме, а это сектор кризисных, непредвиденных ситуаций. Так что, если заболел зуб, нужно ехать к стоматологу. Или если случился аппендицит — вызывайте скорую. В неожиданных ситуациях эти ограничения не действуют. Поскольку восьмой дом отвечает за кризисы, здесь может повториться какая-то старая история. Например, ваш бывший снова захочет увидеться, хотя вы о нём уже и забыли. Возможно, вам нужно будет вернуться к какой-то ситуации и окончательно её закрыть — здесь это может сработать именно так. Это может быть финансовый вопрос, дела с алиментами или наследством (его ожидание или оформление), а также выплаты по суду или раздел имущества. Восьмой дом как раз за это отвечает", - объяснила астролог.

Но есть и хорошие моменты: к вам снова могут прийтиь клиенты, которых вы давно не видели— они могут вернуться. Также это могут быть заработки и деньги вашего мужа, жены или бизнес-партнёров, которые получат крупную выплату, и это станут ваши общие деньги.

Этот период очень хорош для рефинансирования кредитов или для быстрых инвестиций. Но инвестировать по восьмому дому стоит только в том случае, если вы точно знаете, что делаете, и уже занимались этим раньше. Тогда вы сможете быстро вложить средства и увеличить свои доходы. Также может прийти прибыль от прошлых инвестиций, которые вы сделали когда-то давно.

Восьмой дом — это еще и дом интима. Возможна встреча с партнёром, с которым у вас были близкие отношения, или даже их возобновление. Кроме того, это сектор психологии, глубинных травм и вредных привычек. Во время ретроградного Меркурия до 23-го числа очень здорово избавляться от зависимостей, бросать курить, проходить терапию и работать с психологом.

3–4 июля в вашем секторе отношений соединяются Уран и Марс. Марс требует быстрых и неожиданных действий, а Уран приносит сюрпризы. Особенно осторожными нужно быть тем, у кого важные точки гороскопа в третьем градусе Стрельца.

Поскольку Марс — планета агрессивная и конфликтная, а Уран — непредсказуемая, это может затронуть сферу брака, романтических или деловых отношений. Вы можете начать выяснять отношения, причём это может коснуться даже соседей. 3–4 июля лучше обходить все острые углы. Также это может быть связано с транспортом, ведь обе планеты имеют к нему отношение.

"Будьте аккуратны, чтобы избежать столкновений и травм, ведь это планеты аварийности и пожароопасности. У вас это соединение происходит именно в секторе других людей, организаций и партнёрства. В эти дни крайне нежелательно идти к боссу и просить о повышении зарплаты или поднимать острые вопросы в браке. Эти дни, 3 и 4 июля, лучше переждать спокойно", - предупредила астролог.

"Стрельцам может поступить и какое-то неожиданное предложение о сотрудничестве. Но учитывая влияние Меркурия, я бы рекомендовала подумать и подождать с новыми проектами до конца июля", - сказала астролог.

10 июля Венера входит в ваш 10-й дом гороскопа. Венера приносит деньги, хорошие новости, красоту и клиенток-женщин. Этот сектор связан с работой, карьерой, достижениями и целями. Благодаря Венере здесь всё пойдёт комфортно и гладко. Если у вас запланировано выступление или встреча с клиентом на 10 июля — всё пройдёт замечательно. Могут прийти деньги. Возможно, на работе будет праздник или застолье, ведь Венера символизирует сладости, вино, шампанское, торты и цветы. Кто-то может прислать вам букет в знак благодарности.

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Знаки зодиака - стихия огонь / Инфографика: Главред

11 июля Венера в том же 10-м доме соединяется с кармическим узлом. Это узел прошлых жизней, чего-то очень знакомого или ваших врождённых талантов, с которыми вы родились. Вы сможете успешно использовать их 11 июля. Может быть, вы умеете отлично слушать, анализировать или руководить — а Стрельцы очень любят и умеют брать руководство в свои руки.

В этот день возможна важная встреча или знакомство. Вы можете встретить человека из прошлого, которого давно не видели, либо познакомиться с кем-то, с кем сразу найдёте общий язык и почувствуете, будто знали друг друга всю жизнь.

14 июля нас ждёт новолуние в том же секторе, где находится ретро-Меркурий. Придут новости, связанные с близким партнёром, доходами мужа или жены, либо известия об их работе. Также это могут быть финансовые новости — часто в это время приходят письма из банков или налоговой. В районе 14 июля возможна налоговая проверка. Появится что-то новое в финансах, из-за чего придётся переоформлять или возобновлять контракты. Например, вам могут повысить плату за аренду квартиры.

С другой стороны, может открыться новый источник ресурсов — как чужих, так и ваших собственных, включая ресурсы здоровья и исцеления. Возможно, вы познакомитесь с психологом, психотерапевтом или человеком, связанным с мистикой и эзотерикой. Восьмой дом — это тайны, и 14 июля вы можете захотеть взять консультацию у таролога или астролога либо начать с кем-то работать. А может, вы сами решите развиваться в этом направлении.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 19 по 23 июля складывается прекрасный аспект между Юпитером и Нептуном. Это две планеты духовности, роста, самопознания, масштабирования и везения.

Юпитер — планета большого счастья. Всё, что касается заграницы, путешествий, популярности и удачи, активизируется с 19 по 23 июля. Вы можете получить новый загранпаспорт, открыть визу, выиграть суд или успешно сдать экзамен. Нептун в это время находится в вашем пятом доме — доме любви, отпусков, праздников, хобби и друзей.

23 июля Солнце переходит в ваш девятый дом к Юпитеру, добавляя вам энергии для расширения, роста и развития.

23 июля также заканчивается ретроградность Меркурия. Он разворачивается в прямое движение в вашем секторе денег и ресурсов. Если до этого выплаты задерживались, инвестиции обещали, но не давали, или стопорились какие-то финансовые процессы — после 23 июля всё наладится и пойдёт гладко.

Если у вас была срочная операция, то с 23 июля начнётся период активного исцеления, восстановления и реабилитации. Наладится и эмоциональное состояние, если до этого была тревожность. Когда Меркурий развернётся, к вам придёт вся нужная информация и ответы на вопросы.

26 июля Сатурн (который управляет вашим домом финансов) останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 10 декабря.

Сатурн приносит с собой ответственность, планирование, работу и дополнительные нагрузки. А ваш пятый дом — это сектор детей. Поэтому с 26 июля по 10 декабря вы можете решать вопросы, связанные с детьми: поедете с ними в отпуск или будете оформлять в школу или детский сад. Этот процесс затянется до декабря.

Пятый дом — это ещё любовь, влюблённость, романтические отношения (включая любовные треугольники), а также хобби и радость жизни. Сатурн добавит сюда дисциплины. Например, ваше хобби потребует регулярных тренировок, ведь Сатурн требует системности.

"Поэтому первый вариант — это дела детей, второй — регулярные тренировки и хобби, где нужно трудиться больше обычного. Третий вариант касается влюблённости. Ретроградный Сатурн здесь может дать временное расставание, охлаждение чувств или, напротив, очень серьёзное обсуждение планов на будущее. Если в ваших отношениях с 26 июля начнётся подобный период, знайте, что он продлится примерно до декабря", - рассказала астролог.

28 июля кармические узлы меняют знаки и входят в ваши третий и девятый дома на ближайшие полтора года (18 месяцев). Эти дома отвечают за движение, обучение, информацию, новое окружение, друзей и обилие поездок, так как это сектора транспорта.

"Такое ощущение, что в ближайшие 18 месяцев вы либо переедете, либо будете очень много путешествовать. Возможно, займётесь куплей-продажей машин, или ваш бизнес будет связан с логистикой и курьерской доставкой. Это всегда период активного общения, обучения новым навыкам и поездок. Вы можете пойти учиться новой профессии, у вас появится много знакомых. Также перемены могут коснуться ваших соседей и родственников (братьев или сестёр). Фокус внимания сместится на эти сферы уже с 28 июля, потому что там, где находятся узлы, происходят затмения. Первое затмение на этой оси случится уже в следующем месяце — 12 августа. А затмения всегда приносят запоминающиеся события: например, переезд или получение гражданства другой страны, ведь девятый дом связан с заграницей и иностранцами", - свидетельствует гороскоп.

29 июля — полнолуние в третьем доме. Это затронет темы общения, коммуникаций, знакомств, а также дела сестёр, братьев или соседей. Здесь будет новость или завершение какого-то цикла. Может, ваша сестра переедет, или брат поделится известием. Возможно, в это полнолуние вы продадите или купите машину, отправитесь в поездку или выберете обучающий курс.

"30 июля — исключительно счастливый день! Юпитер соединяется с Солнцем в вашем доме удачи. Ждите хороших новостей или подарков. Это может быть приток денег, успешная сдача экзамена, победа в суде, получение диплома или окончание обучения. Возможно, вы окажетесь в центре внимания — дадите интервью на радио, появитесь в YouTube или на обложке журнала. Намечается поездка за границу: кто-то может подарить вам билет или оплатить отпуск. В любом случае, 30 июля обещает стать днём прекрасного стечения обстоятельств", - резюмировала астролог.

Детальный гороскоп для Стрельцов на июль 2026 смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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