Конец сентября подарит облегчение: какие ТОП-3 знака закроют старые гештальты

Астрологи рассказали, кому транзит Меркурия поможет решить давние проблемы.

Кому конец сентября принесет ощущение гармонии и силы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Тельцы почувствуют исчезновение напряжения, стабилизацию финансов и гармонию

Близнецы найдут баланс между разумом и эмоциями и получат подсказку

Водолеи избавятся от эмоциональной нестабильности и почувствуют свободу

Конец сентября принесет облегчение и гармонию для трех знаков зодиака. После длительного периода эмоционального напряжения и нестабильности транзит Меркурия откроет путь к внутреннему спокойствию, ясности мышления и решению старых проблем, пишет Главред со ссылкой на РБК-Украина.

Телец

Для Тельцов завершается период неопределенности. Последние дни сентября подарят ощущение стабильности: наладится финансовая сфера, а в отношениях с родными воцарится мир. Вы почувствуете уверенность в завтрашнем дне и поймете, в каком направлении двигаться дальше.

Совет: восстанавливайте силы и дайте себе время, не спешите.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Близнецы

Завершается этап сомнений и раздвоенных чувств. В конце месяца вы обретете гармонию между эмоциями и разумом, что позволит принимать взвешенные решения. Возможна важная новость или подсказка, которая поможет окончательно решить давно беспокоящий вопрос. Жизнь приобретает более спокойный и контролируемый ритм.

Совет: уделяйте больше внимания коммуникации и ясности в словах.

Водолей

Для Водолеев сентябрь завершается облегчением после внутренних кризисов и разочарований. Возникнет ощущение свободы, будто с плеч спал груз. Вас ждет поддержка с неожиданной стороны, которая поможет закрыть старые истории и открыть новую страницу. Это период надежды и возможностей для начала с чистого листа.

Совет: будьте открыты к новому, даже если оно кажется непривычным.

