Кто из знаков зодиака разбогатеет в августе: названа тройка счастливчиков

Деньги будут липнуть к их карманам.

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Финансовый гороскоп на август / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому повезет с деньгами в августе

Откуда трем знакам зодиака ждать дохода

В августе три знака зодиака могут получить неожиданный доход, подарки или другие финансовые сюрпризы. Этот период позволит расслабиться и, возможно, даже инвестировать в то, о чем они давно мечтали. Главред выяснил, кто попал в список августовских счастливчиков.

Телец

В августе Тельцы могут получить возврат долгов или премию на работе. Их труд заметят, и это может принести им денежное вознаграждение, говорится на портале Made in Vilnius.

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Помочь или неожиданно поддержать финансово могут еще близкие люди.

Совет для Тельца: не тратьте все деньги сразу - часть распределите на будущие цели.

Водолей

Водолей может получить деньги из неожиданных источников - это может быть счастливое стечение обстоятельств или давно забытый долг, который наконец-то вернут. Также инвестиции могут принести прибыль.

Совет для Водолея: не игнорируйте мелочи - именно в них кроются выгодные возможности.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

В августе Скорпионы могут заработать дополнительные деньги благодаря своему хобби. Также возможны неожиданные подарки или наследство. Звезды прогнозируют, что в жизни Скорпионов может появиться человек, который поможет в финансовом плане.

Совет для Скорпионов: принимайте то, что дает судьба - иногда самые ценные вещи приходят неожиданно.

Тельцам, Водолеям и Скорпионам следует быть внимательными к возможностям - август может принести финансовые вознаграждения и уверенность в будущем.

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