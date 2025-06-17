Луна в Овне: какие 4 знака получат хорошие новости уже в среду, 18 июня

Что говорят звезды:
- Кого из знаков зодиака Луна выведет на новый путь
- Что изменится в жизни счастливчиков 18 июня
В среду, 18 июня, одна из планет будет играть особую роль в жизни нескольких знаков зодиака. В этот день Луна окажется в Овне, что может вызвать значительные внутренние изменения и благоприятные события для определенных людей. О том, кому стоит ждать хороших новостей, рассказывает Главред со ссылкой на Your Tango.
Овен
В этот день вы почувствуете, будто энергия Вселенной движется вам навстречу. Новости, которые появятся, могут стать катализатором изменений в восприятии себя.
Возможно, вы впервые по-настоящему увидите свою силу и осознаете, чего хотите на самом деле. Самое время принимать зрелые решения и начать путь к самореализации.
Телец
18 июня может стать днем прозрения. Вы наконец поймете, что некоторые вещи из прошлого уже не имеют власти над вами. И именно это откроет новые горизонты.
Ожидайте момент, когда внутреннее освобождение принесет облегчение. Это вдохновит вас к изменениям и поможет двигаться вперед с чистым сердцем.
Близнецы
День поставит перед вами вопрос: кто действительно стоит вашего внимания и присутствия в вашей жизни?
Вероятно, именно сегодня вы пересмотрите круг близких, осознав, кто поддерживает вас, а кто только забирает энергию. Принимайте решения, которые принесут гармонию в отношения.
Лев
В этот период вы получите четкий сигнал: время попрощаться с тем, что больше не работает на вас. Это может касаться не только людей, но и моделей поведения или старых привычек.
Под влиянием Луны вы найдете ясность в мыслях и сердце, что позволит сделать шаг навстречу новому этапу жизни.
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