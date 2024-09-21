Лунное затмение в сентябре: Весам - перемены, Девам - новые цели, Тельцам - исполнение желания

Известный таролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, что принесет лунное затмение 17-18 сентября 2024 всем знакам зодиака. По ее словам, затмение прошло в знаке Рыбы и его влияние можно будет ощущать в течение нескольких месяцев. В нем участвует Нептун - планета, которая означает туман. Но все же затмение откроет глаза на многие вещи и покажет события такими, какими они являются на самом деле.
Также Перл составила астрологический прогноз для каждого знака зодиака. Читайте гороскоп в материале: Лунное затмение 18 сентября 2024: Стрельцам - переезд, Рыбам - перемены, Овнам - исцеление.
Лунное затмение 17-18 сентября для Овнов
Карты Король мечей, Влюбленные
Это знак ясности. Поможет прояснить ситуацию какой-то мужчина. По знаку зодиака он, возможно, Близнецы, Весы или Водолей. Вы получите какие-то новости информацию, документы, звонок.
Вам нужно будет сделать выбор. Что-то проясниться в романтических и деловых отношениях. Нужно будет принимать решение.
Лунное затмение 17-18 сентября для Тельцов
Карта Звезда
Ваше желание исполнится. У вас появится новая цель, мечта. Вы поймете, как ее осуществить. Иногда мечты сбываются даже без наших усилий.
Лунное затмение 17-18 сентября для Близнецов
Карта Королева мечей
Вас ждет серьезный разговор, информация, документы. Вы настроены решительно. Все станет на свои места. Ситуация прояснится.
Лунное затмение 17-18 сентября для Раков
Карта Туз жезлов
Перед Раками откроются новые возможности. Вы получите какое-то предложение, изменится статус. Раки сделают шаг в новом направлении.
Случайная возможность может показать вам новые двери.
Лунное затмение 17-18 сентября для Львов
Карта 4 жезлов
Карта стабильности, спокойствия, радости. Означает хорошие новости, воссоединение семьи, праздник, рождение ребенка.
У вас появится уверенность в завтрашнем дне. Возможно вы получите хорошую работу со стабильной зарплатой.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Лунное затмение 17-18 сентября для Дев
Карты 10 жезлов, Шут
Вы долго шли к цели, и она скоро будет достигнута. На этом пути вам окажут помощи. Цикл завершается кульминацией. После этого начнется новый путь. Вы что-то начнете с нуля.
Лунное затмение 17-18 сентября для Весов
Карта 5 пентаклей
Карта перемен. Вы вынуждены что-то изменить независимо от того, хотите ли вы этого или нет. Не стоит зацикливаться на негативной стороне. Помните, что все к лучшему. Жизнь заставляет вас поменять то, что вам уже не подходит.
Лунное затмение 17-18 сентября для Скорпионов
Карта 3 жезлов
Карта движения. Затмение покажет вам, что нужно действовать, идти к своей цели. Нужно будет принять решение. Вы решитесь двигаться к своим желаниям и целям, и у вас будут все возможности для этого. У вас будет поддержка и единомышленники.
Лунное затмение 17-18 сентября для Стрельцов
Карта 10 жезлов
Вы идите к цели. Вы знаете, чего хотите. Есть тот, кто вам поможет. Результат порадует. Вы сможете покорить эту вершину.
Стрельцам удастся победить свои страхи.
Лунное затмение 17-18 сентября для Козерогов
Карта Король мечей
Мужчина (Близнецы, Весы, Водолей) внесет ясность в ситуацию. Это может быть чиновник, врач, финансист, юрист и т.д. Вы получите ответы на свои вопросы в любой сфере жизни.
Вы проявите активность, будете принимать решения. Козерогам удастся проявить страхи и неуверенность в себе.
Лунное затмение 17-18 сентября для Водолеев
Карты Паж кубков, 2 кубков
Это карта зарождающихся чувств. Вы откроете творческую, романтическую част себя.
Ждите новостей от детей или о детях.
Рыб ждет знакомство близкого по духу человека, роман, свидания, хорошие новости.
Лунное затмение 17-18 сентября для Рыб
Карты 7 жезлов, Верховная жрица
Рыбам нужно защищать свои границы, и вы получите помощь в этом.
Появится ощущение безопасности.
Чтобы остаться на каком-то уровне, нужно что-то делать.
Таролог советует слушать свою интуицию.
Смотрите видео - Таро прогноз для всех знаков зодиака на лунное затмение 17-18 сентября 2024:
Что стоит учитывать читателю
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