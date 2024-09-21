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Лунное затмение в сентябре: Весам - перемены, Девам - новые цели, Тельцам - исполнение желания

Анна Ярославская
21 сентября 2024, 09:27
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Затмение произошло в знаке Рыб. Его влияние можно будет ощущать в течение нескольких месяцев.
Анжела Перл
Карта Таро для всех знаков зодиака на лунное затмение 17-18 сентября 2024 года от Анжелы Перл / скриншот

Известный таролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, что принесет лунное затмение 17-18 сентября 2024 всем знакам зодиака. По ее словам, затмение прошло в знаке Рыбы и его влияние можно будет ощущать в течение нескольких месяцев. В нем участвует Нептун - планета, которая означает туман. Но все же затмение откроет глаза на многие вещи и покажет события такими, какими они являются на самом деле.

Также Перл составила астрологический прогноз для каждого знака зодиака. Читайте гороскоп в материале: Лунное затмение 18 сентября 2024: Стрельцам - переезд, Рыбам - перемены, Овнам - исцеление.

Лунное затмение 17-18 сентября для Овнов

Карты Король мечей, Влюбленные

Это знак ясности. Поможет прояснить ситуацию какой-то мужчина. По знаку зодиака он, возможно, Близнецы, Весы или Водолей. Вы получите какие-то новости информацию, документы, звонок.

Вам нужно будет сделать выбор. Что-то проясниться в романтических и деловых отношениях. Нужно будет принимать решение.

Лунное затмение 17-18 сентября для Тельцов

Карта Звезда

Ваше желание исполнится. У вас появится новая цель, мечта. Вы поймете, как ее осуществить. Иногда мечты сбываются даже без наших усилий.

Лунное затмение 17-18 сентября для Близнецов

Карта Королева мечей

Вас ждет серьезный разговор, информация, документы. Вы настроены решительно. Все станет на свои места. Ситуация прояснится.

Лунное затмение 17-18 сентября для Раков

Карта Туз жезлов

Перед Раками откроются новые возможности. Вы получите какое-то предложение, изменится статус. Раки сделают шаг в новом направлении.

Случайная возможность может показать вам новые двери.

Лунное затмение 17-18 сентября для Львов

Карта 4 жезлов

Карта стабильности, спокойствия, радости. Означает хорошие новости, воссоединение семьи, праздник, рождение ребенка.

У вас появится уверенность в завтрашнем дне. Возможно вы получите хорошую работу со стабильной зарплатой.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Лунное затмение 17-18 сентября для Дев

Карты 10 жезлов, Шут

Вы долго шли к цели, и она скоро будет достигнута. На этом пути вам окажут помощи. Цикл завершается кульминацией. После этого начнется новый путь. Вы что-то начнете с нуля.

Лунное затмение 17-18 сентября для Весов

Карта 5 пентаклей

Карта перемен. Вы вынуждены что-то изменить независимо от того, хотите ли вы этого или нет. Не стоит зацикливаться на негативной стороне. Помните, что все к лучшему. Жизнь заставляет вас поменять то, что вам уже не подходит.

Лунное затмение 17-18 сентября для Скорпионов

Карта 3 жезлов

Карта движения. Затмение покажет вам, что нужно действовать, идти к своей цели. Нужно будет принять решение. Вы решитесь двигаться к своим желаниям и целям, и у вас будут все возможности для этого. У вас будет поддержка и единомышленники.

Лунное затмение 17-18 сентября для Стрельцов

Карта 10 жезлов

Вы идите к цели. Вы знаете, чего хотите. Есть тот, кто вам поможет. Результат порадует. Вы сможете покорить эту вершину.

Стрельцам удастся победить свои страхи.

Лунное затмение 17-18 сентября для Козерогов

Карта Король мечей

Мужчина (Близнецы, Весы, Водолей) внесет ясность в ситуацию. Это может быть чиновник, врач, финансист, юрист и т.д. Вы получите ответы на свои вопросы в любой сфере жизни.

Вы проявите активность, будете принимать решения. Козерогам удастся проявить страхи и неуверенность в себе.

Лунное затмение 17-18 сентября для Водолеев

Карты Паж кубков, 2 кубков

Это карта зарождающихся чувств. Вы откроете творческую, романтическую част себя.

Ждите новостей от детей или о детях.

Рыб ждет знакомство близкого по духу человека, роман, свидания, хорошие новости.

Лунное затмение 17-18 сентября для Рыб

Карты 7 жезлов, Верховная жрица

Рыбам нужно защищать свои границы, и вы получите помощь в этом.

Появится ощущение безопасности.

Чтобы остаться на каком-то уровне, нужно что-то делать.

Таролог советует слушать свою интуицию.

Смотрите видео - Таро прогноз для всех знаков зодиака на лунное затмение 17-18 сентября 2024:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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