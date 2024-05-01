Львам нужно внимание, Скорпион ценит правду: чего хотят мужчины разных знаков зодиака

Мужчины - загадочные существа, но их можно "прочитать".

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Чего хотят мужчины разных знаков зодиака / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Характер мужчины может стать настоящей загадки для женщины, но не которые его черты можно определить по гороскопу.

Овен

Мужчины этого знака не терпят неуверенных в себе женщин. Овну нужна та, кто будет стоять на его стороне, а если женщина отступает при любом разногласии, Овну это быстро наскучит.

Телец

Тельцы любят безопасность и стабильность, поэтому мужчины этого знака будут плохо реагировать на непредсказуемых женщин. Женщина, которая постоянно меняет свое мнение и с которой вы никогда не знаете, в каком положении находитесь, - его ночной кошмар.

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Близнецы

Быть коммуникабельным - самое важное для этого знака, поэтому молчаливые женщины, не умеющие владеть словом, просто не подойдут Близнецам.

Рак

Известно, что этот знак очень эмоционален, поэтому, соответственно, мужчина-Рак будет плохо реагировать на женщину, которая не проявляет никаких эмоций. Будь она просто сдержанной или совершенно бесчувственной и склонной к критике, Рак заменит такую женщину на кого-то более похожего на себя.

Лев

Львам необходимо внимание, и хотя поначалу они будут пытаться завоевать женщину, которая ему его не дает, со временем именно такая женщина станет для них отталкивающей. Если вы не понимаете, почему он гений, значит, вы его не заслуживаете.

Дева

Этот знак придает большое значение чистоте. Если вас не волнует, что ваша машина грязная, и вы считаете, что важнее жить полной жизнью, чем беспокоиться об опрятности своей квартиры, мужчина-Дева точно не для вас.

Весы

Весам нужен мир и гармония, поэтому они склонны избегать ссор и конфронтаций. Женщина, которая любит бороться за свое мнение и без проблем повышает голос, определенно не для этого знака.

Скорпион

Скорпион ценит правду превыше всего, и если он поймает человека на лжи, то не сможет этого простить. Женщины, которые играют в игры и не совсем искренни, действуют Скорпиону на нервы.

Стрелец

Склонным к приключениям и риску Стрельцам просто не нравятся женщины, которые играют в безопасные игры. Женщина, которая предпочитает сидеть дома под теплым одеялом и смотреть кино, может быть идеальной для другого, более спокойного знака, но Стрелец не будет принимать ее во внимание.

Козерог

Козероги очень ценят женщин, которые умеют хорошо обращаться с деньгами. Женщина, которая постоянно влезает в долги и одалживает деньги, будет сильно действовать на нервы Козерогу, который никогда не поймет, зачем нужна еще одна пара туфель.

Водолей

Для них очень привлекательны либеральные женщины, открытые новому опыту и новым людям, а консервативные действуют им на нервы.

Рыбы

Эгоизм - худшая черта характера Рыб, поэтому мужчина-Рыбы бежит как можно дальше, если чувствует, что женщина такова.

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