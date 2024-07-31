Любимая и семья на первом месте: самые верные знаки зодиака

Некоторые знаки зодиака обладают чертами, с которыми просто невозможно предать.

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Самые верные знаки зодиака / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

В романтических отношениях или платонической дружбе наиболее ценным качеством является верность. Хотя склонность к созданию крепкой связи зависит от индивидуального опыта и сущности человека, астрология также играет определенную роль в определении этой черты характера.

Телец

Этот земной знак, управляемый Венерой, занимает первое место в списке верных знаков зодиака. Верный в делах, непоколебимый в своем подходе и снисходительный в поведении, этот знак высоко оценивается как партнер или друг.

Символизируемые небесным быком, они, однако, могут восприниматься как упрямые или слишком укорененные в своем подходе. Хотя это в некоторой степени верно, это же качество делает их одним из самых стабильных и надежных знаков на колесе.

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Дева

Мутабельный земной знак, управляемый планетой общения Меркурием, является одним из самых верных знаков. Им свойственно быть надежными и заслуживающими доверия, что характерно для всех земных знаков. Кроме того, они всегда самокритичны и прямолинейны в своем подходе.

Практичные до глубины души, они, скорее всего, не будут принимать решения, основанные на поспешности или импульсе. Они взвешивают все "за" и "против" ситуации и просчитывают последствия, прежде чем предпринять какие-либо действия. Именно поэтому верность - одна из их самых сильных сторон.

Скорпион

Страстные, интуитивные и эмоционально глубокие, Скорпионы - фиксированные водные знаки, управляемые планетой возрождения и разрушения Плутоном. Они чувствительны и очень щепетильно относятся к тому, кого впускают в свой ближний круг; но если они это делают, то доверяют им свою жизнь.

Они также склонны мстить и могут затаить обиду, если близкие их предают. Это один из тех знаков, которые очень серьезно относятся к верности.

Рак

В этом ракообразном водном знаке Луна управляет домом и очагом. Они чувствительны к людям, которых любят, и известны своим сочувствием и заботой о семье и друзьях. Раки часто образуют глубокие и эмоциональные связи. Они преданы им, но уходят в себя, если чувствуют, что ими пользуются.

Это также знак Солнца, который, скорее всего, вернется к своему бывшему, потому что, однажды эмоционально вовлеченные, они не могут двигаться дальше с легкостью, так как они яростно верны своим чувствам.

Водолей

Этот фиксированный воздушный знак любит оставаться отстраненным и сосредоточенным на высших целях в жизни. Но, вступив в отношения, они привязываются друг к другу на всю жизнь. Они стабильны, спокойны и могут воспринимать любую ситуацию целостно. Они также тщательно продумывают ситуацию и редко позволяют своим импульсам управлять ими.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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