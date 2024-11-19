Любовный гороскоп на 2025 год: Овнам - недоразумения, Девам - гармония

2025 год обещает быть насыщенным в сфере любви и отношений!

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Любовный гороскоп на 2025 год / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Тельцов ждут трудности, но со временем все улучшится

В супружеских отношениях у Раков особенно удачным будет первое полугодие

Гороскоп на 2025 год говорит, что звезды подготовили как яркие романтические сюрпризы, так и важные уроки для каждого знака зодиака. Узнайте, что ждёт вас в любви в новом году: будет ли это время для страстных признаний, укрепления семейных уз или поиска гармонии в отношениях.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака в 2025 году.

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Любовный гороскоп на 2025 год – Овен

Согласно любовному гороскопу на 2025 год, для Овнов этот год может оказаться неоднозначным. В период с января по март влияние Сатурна в пятом доме может создать сложности для тех, кто не воспринимает свои отношения всерьёз. Кроме того, начиная с мая, в личной жизни возможны недоразумения, поэтому важно будет сохранять доверие и взаимопонимание с партнёром.

Для тех, кто состоит в браке, год обещает быть удачным. Если вы находитесь в возрасте, подходящем для создания семьи, и планируете заключить брак, высока вероятность получить хорошие новости, связанные с этой сферой.

Любовный гороскоп на 2025 год – Телец

Любовный гороскоп на 2025 год обещает Тельцам смешанные результаты. С января по май влияние Кету в пятом доме может стать причиной временных недоразумений в отношениях. Однако аспект Юпитера, действующий до середины мая, поможет сгладить эти разногласия. Несмотря на возникающие трудности, со временем всё наладится. В этом году важно открыто выражать свои чувства и сохранять доверительные отношения с партнёром.

Для женатых Тельцов 2025 год окажется особенно удачным. Вы можете рассчитывать на гармонию и позитивные перемены в супружеской жизни. Если вы находитесь в поиске брачного союза, этот год станет благоприятным для помолвок и заключения брака.

Любовный гороскоп на 2025 год – Близнецы

Любовный гороскоп на 2025 год обещает Близнецам, третьему знаку зодиака, удачный период с результатами выше среднего. Отсутствие негативных влияний на пятый дом способствует гармонии в личной жизни. Однако с января по середину мая возможны небольшие трудности, но остальная часть года будет наполнена позитивными моментами.

Для женатых Близнецов транзит Сатурна может стать источником некоторых проблем, особенно если есть склонность преувеличивать мелкие разногласия. С марта, когда десятый аспект Сатурна влияет на седьмой дом, важно проявлять терпение и внимательность в отношениях. Для тех, кто достиг брачного возраста или планирует вступить в брак, год будет особенно благоприятным. После мая возможен брак по любви или союз, благословлённый семьёй.

знаки зодиака инфографика / Инфографика: Главред

Любовный гороскоп на 2025 год – Рак

Любовный гороскоп на 2025 год предсказывает Ракам благоприятный период в сфере любви. С марта влияние Сатурна на пятый дом ослабеет, что поможет устранить мелкие конфликты и укрепить ваши отношения. Транзит Юпитера в мае добавит ещё больше позитива, позволяя вам наслаждаться гармонией и счастьем в личной жизни.

В супружеских отношениях особенно удачным будет первое полугодие. Те, кто достиг брачного возраста, могут получить хорошие новости в начале года. Если вы планируете признаться в любви или связать свою жизнь с особенным человеком, это время станет отличным моментом для решительных шагов.

Любовный гороскоп на 2025 год – Лев

Любовный гороскоп на 2025 год обещает влюблённым Львам результаты выше среднего. С января по середину мая Юпитер будет находиться в доме карьеры, создавая благоприятные условия для тех, кто искренне любит своего партнёра, особенно если отношения связаны с рабочей средой. После мая транзит Юпитера принесёт ещё больше гармонии и позитива в ваши отношения. Несмотря на возможные мелкие разногласия, доверие и открытость помогут сохранить стабильность.

Для женатых Львов год также будет удачным, хотя могут возникать незначительные трудности, требующие терпения и мудрого подхода. Если вы находитесь в поиске брака, наиболее благоприятное время наступит после середины мая, когда вероятны хорошие новости и успешные шаги в этом направлении.

Любовный гороскоп на 2025 год – Дева

Любовный гороскоп на 2025 год предсказывает для Дев неоднозначный период в сфере отношений. До марта Сатурн будет находиться в вашем шестом доме, что создаёт в целом благоприятные условия для любви, но не исключает временных трудностей. После марта, особенно с транзитом Юпитера в мае, в вашу личную жизнь придёт больше гармонии, позволяя вам наслаждаться теплом и счастьем в отношениях.

Для женатых Дев год также будет смешанным. Если вы планируете вступить в брак или представить своего партнёра семье, лучше всего сделать это в первые месяцы года, когда вероятность успеха будет наиболее высокой.

Любовный гороскоп на 2025 год – Весы

Любовный гороскоп на 2025 год предсказывает Весам смешанные результаты в сфере любви. С января по март влияние Сатурна на ваш пятый дом может вызвать ощущение рутины в романтических отношениях. Однако после марта ситуация начнёт улучшаться: влияние Сатурна ослабнет, что поможет устранить недоразумения и вернуть гармонию в отношения. Дополнительно, с середины мая транзит Юпитера в пятый дом создаст благоприятные условия для укрепления личной жизни и разрешения любых оставшихся разногласий.

Для женатых Весов до марта возможны небольшие трудности, но уже во второй половине года отношения станут более гармоничными. Тем, кто планирует вступить в брак, этот год может принести некоторые препятствия, особенно в вопросах помолвки или заключения брачного союза.

Любовный гороскоп на 2025 год – Скорпион

Любовный гороскоп на 2025 год предсказывает Скорпионам некоторые сложности в личной жизни. Несмотря на возможные недоразумения, которые будут успешно решены, ваша связь с партнёром станет крепче после мая. Однако транзит Сатурна в пятый дом после марта может привнести в отношения элемент строгости. Тем не менее, для тех, кто серьёзно настроен по отношению к своему партнёру, год окажется благоприятным. Транзит Юпитера добавит позитивной энергии, позволяя вам наслаждаться гармонией в отношениях.

Женатые Скорпионы ощутят более благоприятное влияние в первой половине года. А для тех, кто достиг брачного возраста, 2025 год станет особенно значимым — вы можете вступить в брак по любви или сделать важный шаг в отношениях.

Любовный гороскоп на 2025 год – Стрелец

Любовный гороскоп на 2025 год предсказывает Стрельцам определённые трудности в личной жизни. Однако после середины мая, с переходом Юпитера в седьмой дом, ваши отношения обретут больше гармонии, и в целом вы сможете рассчитывать на стабильность. Влияние Венеры будет положительным на протяжении всего года, помогая сглаживать острые углы. Даже незначительные разногласия рекомендуется решать быстро, чтобы избежать напряжения.

Для женатых Стрельцов вторая половина года окажется более благоприятной, способствуя укреплению отношений с партнёром. Для тех, кто достиг брачного возраста, этот период будет особенно важным: есть высокая вероятность получить хорошие новости. После мая шансы на брак по любви значительно возрастут.

Любовный гороскоп на 2025 год – Козерог

Любовный гороскоп на 2025 год предсказывает для Козерогов запоминающуюся первую половину года. С января по март вы испытаете благоприятные изменения в личной жизни, а ваши отношения станут крепче. Хотя могут возникнуть незначительные проблемы, их своевременное решение только укрепит вашу связь. Однако после середины мая транзит Юпитера в шестой дом, в сочетании с долгосрочным влиянием Сатурна в пятом доме, может добавить некоторую холодность в ваши отношения.

Женатым Козерогам следует быть особенно внимательными в этом году, чтобы избежать разногласий, способных нарушить гармонию в браке. Тем, кто находится в поиске партнёра или планирует заключить брак, рекомендуется активно решать эти вопросы в первой половине года.

Любовный гороскоп на 2025 год – Водолей

Любовный гороскоп на 2025 год предсказывает для Водолеев, 11-го знака зодиака, более чем удовлетворительные результаты в личной жизни. Транзит Венеры будет благоприятно сказываться на ваших отношениях на протяжении большей части года.

Отсутствие негативных влияний на пятый дом позволит вам наслаждаться гармонией в любви. Хотя после мая могут быть небольшие колебания, серьёзных проблем не предсказывается. С транзитом Юпитера ваши отношения улучшатся, и вы будете получать хорошие результаты в личной жизни.

Для женатых Водолеев год окажется многообещающим для тех, кто планирует вступить в брак. Однако вторая половина года будет более значимой для семейных пар. С апреля по май ожидается гармония в отношениях, что укрепит ваш союз.

Любовный гороскоп на 2025 год – Рыбы

Любовный гороскоп на 2025 год предсказывает, что при отсутствии негативных планетарных влияний на пятый дом, большая часть года будет благоприятной для любовных отношений. До середины мая влияние Раху может вызвать небольшие недоразумения и проблемы в отношениях, но серьёзных трудностей не ожидается, и вы будете наслаждаться своей личной жизнью. После середины мая, когда влияние Раху ослабнет, ваши отношения станут ещё более гармоничными и радостными.

Женатым Рыбам в этом году стоит проявлять осторожность, чтобы избежать возможных напряжений в отношениях.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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