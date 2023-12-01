Любовный гороскоп на декабрь 2023: астролог предупредил о кризисах и изменах

В декабре-2023 страсти будут кипеть и дома, и в личной жизни, так как Венера будет в знаке Скорпиона с 4 по 29 декабря, свидетельствует гороскоп.

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Гороскоп на декабрь 2023 - прогноз Влада Росса / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com, ua.depositphotos.com

Известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что будет происходить в сфере любви и отношений в последний месяц уходящего года. Подробный гороскоп на декабрь 2023 читайте в материале: Гороскоп на декабрь-2023: чем порадует и огорчит последний месяц года.

По словам специалиста, в декабре-2023 страсти будут кипеть и дома, и в личной жизни, так как Венера будет в знаке Скорпиона с 4 по 29 декабря.

"Только перед Новым годом она (Венера, - ред.) покинет этот знак зодиака. Дальше сложится более благоприятная ситуация, когда Венера будет в Стрельце", - рассказал астролог.

Росс заявил, что у многих личная жизнь в декабре будет кипеть.

"Застойные времена останутся позади, а ситуация, которая казала замершей, сдвинется с места. В это время кто-то потеряет отношения, кто-то переведёт их на новый уровень. Ведь Скорпион – это знак трансформации отношений", - отметил он.

Астролог советует в декабре обратиться к психологу или астрологу, ведь это время благоприятное время.

"В отношениях в декабре могут возникнуть кризисы, трансформации, недопонимание из-за того, что партнёры слишком глубоко погрузятся каждый в себя, в свой эгоизм. В декабре отношения будут проверяться на прочность и вшивость. В это время будут всплывать какие-то важные детали, например, могут вскрыться измены", - свидетельствует прогноз от Влада Росса.

Кроме того, повышается опасность подцепить разного рода венерические заболевания, особенно вблизи напряжённых аспектов Венеры 9-11 и 20-22 декабря. Потому важно предохраняться в это время, посоветовал астролог.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите эксклюзивный астрологический прогноз на декабрь 2023 года для Главреда от Влада Росса:

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