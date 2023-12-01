УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Любовный гороскоп на декабрь 2023: астролог предупредил о кризисах и изменах

Анна Ярославская
1 декабря 2023, 11:12
В декабре-2023 страсти будут кипеть и дома, и в личной жизни, так как Венера будет в знаке Скорпиона с 4 по 29 декабря, свидетельствует гороскоп.
Влад Росс, гороскоп
Гороскоп на декабрь 2023 - прогноз Влада Росса / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com, ua.depositphotos.com

Известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что будет происходить в сфере любви и отношений в последний месяц уходящего года. Подробный гороскоп на декабрь 2023 читайте в материале: Гороскоп на декабрь-2023: чем порадует и огорчит последний месяц года.

По словам специалиста, в декабре-2023 страсти будут кипеть и дома, и в личной жизни, так как Венера будет в знаке Скорпиона с 4 по 29 декабря.

"Только перед Новым годом она (Венера, - ред.) покинет этот знак зодиака. Дальше сложится более благоприятная ситуация, когда Венера будет в Стрельце", - рассказал астролог.

Росс заявил, что у многих личная жизнь в декабре будет кипеть.

"Застойные времена останутся позади, а ситуация, которая казала замершей, сдвинется с места. В это время кто-то потеряет отношения, кто-то переведёт их на новый уровень. Ведь Скорпион – это знак трансформации отношений", - отметил он.

Астролог советует в декабре обратиться к психологу или астрологу, ведь это время благоприятное время.

"В отношениях в декабре могут возникнуть кризисы, трансформации, недопонимание из-за того, что партнёры слишком глубоко погрузятся каждый в себя, в свой эгоизм. В декабре отношения будут проверяться на прочность и вшивость. В это время будут всплывать какие-то важные детали, например, могут вскрыться измены", - свидетельствует прогноз от Влада Росса.

Кроме того, повышается опасность подцепить разного рода венерические заболевания, особенно вблизи напряжённых аспектов Венеры 9-11 и 20-22 декабря. Потому важно предохраняться в это время, посоветовал астролог.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите эксклюзивный астрологический прогноз на декабрь 2023 года для Главреда от Влада Росса:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
гороскоп Влад Росс гороскоп на декабрь гороскоп 2023
Реклама

Главное за день

"Мы должны быть готовы к бою": в Нидерландах призвали Евросоюз укреплять войска

"Мы должны быть готовы к бою": в Нидерландах призвали Евросоюз укреплять войска

12:44 Мир
"Начало штурма Донецка": россияне назвали дату начала битвы за город

"Начало штурма Донецка": россияне назвали дату начала битвы за город

12:43 Украина
ВСУ идут вперед на Мелитополь: "перемалывают" сотни оккупантов вместе с техникой

ВСУ идут вперед на Мелитополь: "перемалывают" сотни оккупантов вместе с техникой

12:41 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:44

"Мы должны быть готовы к бою": в Нидерландах призвали Евросоюз укреплять войска

12:43

"Начало штурма Донецка": россияне назвали дату начала битвы за город

12:41

ВСУ идут вперед на Мелитополь: "перемалывают" сотни оккупантов вместе с техникой

12:07

Военным в Украине упростили жизнь: документы ВВК больше не нужно возить лично

12:02

Известный астролог рассказал, что угрожает украинцам во время последних в этом году новолуния и полнолуния

Фронт на севере станет для России новой Чернобаевкой - ЧерникФронт на севере станет для России новой Чернобаевкой - Черник
12:01

Некоторым пенсионерам повысят пенсию с 1 января: кого коснутся изменения

11:57

Убийство Путина и теракты в ЕС: "предсказания Ванги" на 2024 год – Euronews

11:45

"Я твоя": бывшая жена нардепа Тищенко выложила игривые фото

11:41

Россия вторгнется в страны НАТО: Зеленский предупредил США и призвал действовать

Реклама
11:12

Любовный гороскоп на декабрь 2023: астролог предупредил о кризисах и изменахВидео

10:48

На БАМе прогремели мощные взрывы: диверсанты подорвали два состава с топливомВидео

10:39

Какой праздник сегодня 2 декабря: день в мировой и украинской истории, церкви

10:35

Войска РФ стремятся захватить три города на Донбассе: генерал раскрыл план Путина

10:22

"У нас новая фаза войны": Зеленский оценил результаты контрнаступления ВСУ

09:51

Вся семья будет в восторге: как приготовить идеальное печенье на Рождество за 30 минут

09:49

За кулисами - претендент на трон Путина: эксперт сделал прогноз о бунте в РоссииВидео

09:46

У Путина появился шанс выиграть войну в Украине - The Economist

09:44

Удары по оккупантам в Крыму: в ГУР раскрыли детали спецопераций в Черном мореВидео

09:20

Гороскоп на декабрь-2023: чем порадует и огорчит последний месяц годаЭксклюзив

08:43

Ночью РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: первые подробности

Реклама
08:42

РФ пытается окружить Авдеевку, ВСУ двигаются в направлении Мелитополя – Генштаб

08:25

Украине грозит отложенная русификациямнение

08:19

"Лидеры сомневаются": Волкер назвал условие завершения войны в Украине

07:57

Кремль охватил страх из-за Путина и войны в Украине, в РФ "закрутят гайки" – ISW

07:24

США перенесли поставки Украине дальнобойных авиабомб GLSDB: в Reuters узнали сроки

06:44

Во время ночной тревоги в Кропивницком раздался взрыв: что известно

05:15

Внезапная "самоликвидация" на полигоне: в РФ морпехи устроили взрывной очаг

04:26

Атаки по России могут стать "триггером" для революции - Мусиенко

04:00

Пить горячий чай нельзя: врачи рассказали, для кого он особенно опасен

03:40

С музыкой в сердце: топ-10 самых популярных песен в Украине в 2023 годуВидео

02:40

Женщина показала, как разморозить стекло в автомобиле с помощью пустой бутылки

02:05

Солист группы Mаneskin попался папарацци вместе с новой возлюбленной

01:31

Изменят ли F-16 ход войны: Тука объяснил, чего боится Запад

30 ноября, четверг
23:18

США готовят Украину к зиме: на каких ключевых направлениях сосредоточились

23:04

Плясунью Волочкову "закрыли" в РФ из-за долгов

22:58

Заходят с фланга и по центру: россияне перешли в наступление на Запорожье - эксперт

22:35

Лорак ласково прижалась к беременной жене Пескова

22:23

Что категорически нельзя делать перед поездкой: приметы, которые защитят от беды

22:07

Решающий момент контрнаступления: эксперт рассказал о ключевой угрозе для россиян

21:58

Украину накроют сразу 4 геомагнитных шторма: календар магнитных бурь на декабрь

Реклама
21:56

"Тяжелый период": юная жена Остапчука прокомментировала слухи про беременность

21:36

Сергей Стерненко. В БНР переполох из-за удара по складу "шахедов"Видеоблоги

20:59

"Должны вложить в головы детей, что РФ – вечный враг": звезда "Довбуша" ярко выступил

20:57

ВСУ будут форсировать Днепр: эксперт - о продвижении на юге

20:48

70-летний русский украл 10-месячную украинку: омбудсмен сообщил вопиющие детали

20:39

"Вопрос почти решен": депутат назвал категории военных, которых демобилизуют

20:09

Полномочия ТЦК расширят еще в одной области: стали известны детали решения ОВА

19:40

Погода резко меняется: где в Украине потеплеет до +12

19:31

"Я не прощу вам": невеста "Да Винчи" высказалась относительно слухов о расколе в Украине

19:21

ЕС готовит решение по "замороженным" €200 млрд РФ: что достанется Украине

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять