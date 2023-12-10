Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря: Раку - вскружит голову, Стрельцу - неопределенность

Что бы не делал Скорпион, это не та неделя, когда стоит смешивать деньги и любовь.

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Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря/ Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Spiritual Dive), freepik

В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с 11 до 17 декабря?

Любовный гороскоп на неделю – Овен

На этой неделе могут рухнуть мечты - или, по крайней мере, ваша вера в них, - поскольку они связаны с вашей любовной жизнью. Сложное новолуние в вашем 9-м доме идеалов во вторник внесет путаницу в истинное положение вещей в романтической ситуации. Возможно, вам придется столкнуться с возможностью того, что вы решили закрыть глаза на ситуацию или оправдать человека, в которого вы влюблены или с которым состоите в отношениях. Если вы совсем одиноки, это может быть одна из тех недель, когда вы теряете надежду на то, что когда-нибудь встретите желанную любовь. Не позволяйте негативу овладеть вами.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Эта неделя может оказаться непростой в плане совместного использования ресурсов, особенно если вы состоите в партнерстве. Новолуние вторника находится под сложным углом к туманному Нептуну, что повышает риск того, что супруг или партнер обманул вас в финансовых вопросах. Возможно, это была всего лишь ложь бездействия, но вы все равно вправе испытывать разочарование от их поведения. Если вы одиноки, вас может огорчить ситуация, связанная с другом. Возможно, вы полагали, что можете доверить кому-то свои самые темные секреты о любви и близости, но обнаружили, что он сплетничает о вас по всему городу. Что ж, по крайней мере, вы знаете, что не стоит рассказывать им ничего в будущем.

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

В любви и отношениях для вас может начаться что-то новое - хотя вы рискуете пойти на это с закрытыми глазами. Новолуние вторника находится в вашем секторе партнерства, что, безусловно, может спровоцировать некоторые события в отношениях. Однако проблема в том, что запутанный Нептун находится почти в точном квадрате к этому Новолунию, поэтому всю неделю вы, скорее всего, будете чувствовать неопределенность вокруг каждого потенциального свидания с вашим вторым половинкой. Если вы совсем одиноки, вам стоит тщательно проверять каждого встречного.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Неопределенность наполняет ваши текущие любовные отношения и запутывает все текущие партнерские дела. В среду Меркурий становится ретроградным в вашем секторе отношений, и если вы одиноки, это может вскружить вам голову и заставить зациклиться на нерешенных вопросах из прошлых отношений. Вы можете обнаружить, что так много размышляете о ситуации, которая так и не получила завершения, что у вас возникнет соблазн обратиться к человеку, с которым у вас ничего не вышло. Подумайте хорошенько - иногда прошлое лучше оставить в прошлом. Если вы уже состоите в отношениях, то вы и ваш возлюбленный можете столкнуться с большим количеством проблем в общении, чем обычно. Приложите усилия, чтобы быть терпеливыми.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

На этой неделе романтическим надеждам предстоит пройти долгий путь. Даже если во вторник Новолуние в вашем секторе истинной любви приведет к тому, что вы будете готовы открыть свое сердце кому-то новому, если вы одиноки, это не гарантирует, что все получится. В то же время вы можете быть больше влюблены в любовь, чем в человека, который, по вашим словам, вас интересует. Будьте честны с собой и убедитесь, что вы ясно представляете себе любого потенциального партнера. В настоящее время состоите в паре? Вы и ваша вторая половинка можете чувствовать себя очень смущенными по поводу планирования семьи. Возможно, один из вас хочет расширить семью в ближайшее время, а другой не согласен. Поведайте о своих целях с добротой.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Ваши мысли заняты прошлым - особенно когда речь идет о сердечных делах. В среду Меркурий становится ретроградным в вашем секторе истинной любви. В результате попятного движения трикстера вы можете обнаружить, что пересматриваете разговоры между вами и бывшим или думаете о старой любви больше, чем обычно. Не исключено, что вы вновь встретитесь с возлюбленным из своего прошлого. Вы можете полностью разжечь это пламя, но будет ли оно долговечным, пока неизвестно. На данный момент воздержитесь от принятия каких-либо твердых решений. Вместо этого спросите себя, чему пытается научить вас этот новый виток вашей любовной жизни.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Возможно, вы не можете доверять своему разуму, когда речь заходит о самых логичных решениях, в том числе касающихся вашей личной жизни. Другая возможность заключается в том, что вы можете быть не готовы к реальному положению дел. Кроме того, не исключено, что вам потребуются более сильные навыки преодоления трудностей, чем те, которые вы уже выработали, чтобы справиться с романтическими разочарованиями, через которые вы прошли в прошлом. В общем, поскольку это одна из тех недель, когда ваш разум потенциально может сыграть с вами, лучшим вариантом действий будет взять полный тайм-аут от принятия важных решений, касающихся любви. Дайте своему мозгу - и своему сердцу - передохнуть.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Что бы вы ни делали, это не та неделя, когда стоит смешивать деньги и любовь. Если вы совершенно одиноки, у вас может возникнуть соблазн сделать крупные инвестиции в свою личную жизнь, но остерегайтесь мошенников. Опасайтесь модных сервисов по подбору пары, которые обещают вам весь мир. Заплатив, вы можете обнаружить, что на самом деле они не приносят той пользы, которую вы ожидали. Уже состоите в паре? Вас могут привлечь к тому, чтобы вы потратили много денег на своего возлюбленного, чтобы "доказать" свою любовь. Будь то подарки или выручка из финансовых затруднений, подумайте еще раз. Вам есть что предложить партнеру, кроме своего кошелька.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Вам может показаться, что вы живете в мире грез - только для того, чтобы обнаружить, что на самом деле это был всего лишь сон. Новолуние в вашем знаке во вторник может заставить вас почувствовать себя совершенно по-новому, подготовив вашу душу к тому, чтобы начать все с чистого листа в том, что касается отношений. Однако проблема в том, что это Новолуние находится в квадратуре с Нептуном, который сейчас находится в вашем семейном секторе. Неопределенность может воцариться в вашем домашнем мире, что сделает почти невозможным сосредоточиться на себе, не говоря уже о романтических делах. Вдобавок ко всему, кто-то из родственников может раздуть из мухи слона о вашей личной жизни. Лучше продолжайте мечтать.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

Неправильное толкование - ваше второе имя в это время. Высказывая свои мысли и идеи, подумайте о том, как воспринимаются ваши слова - особенно вашим нынешним партнером или любовным интересом. Меркурий, планета общения, в среду становится ретроградным в вашем типично логичном знаке. В результате вы можете считать, что эффективно передаете информацию, но обнаружить, что собеседник воспринимает ее совсем по-другому. Если вы состоите в отношениях, вам, возможно, придется преодолевать разногласия. Если вы одиноки, вы можете непреднамеренно неверно представить себя тому, кто вам интересен. Следите за своими словами!

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

Расширяя круг общения, вы можете забыть об одном важном требовании: разборчивости. Ваши друзья могут быстро превратиться в ваших "врагов", когда вы обнаружите, что вам лгут или сплетничают о вас. С другой стороны, возможно, вы просто тратите слишком много энергии на тех, кто просто не соответствует вашему уровню. Свидание или партнер могли бы предупредить вас об этих так называемых друзьях, но вы можете не прислушаться. Если вы одиноки, ваши приятели могут подтолкнуть вас к свиданию с человеком, который, как вы знаете, вам не подходит. Не поддавайтесь на эту шумиху.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Можно найти упущенные связи и скорректировать неверные идеи. На этой неделе, если вы состоите в отношениях, вы и ваш возлюбленный можете пересмотреть и переосмыслить общие стремления. Пришло время оценить его под другим углом. Если вы одиноки, подумайте о том, чтобы связаться со старыми друзьями, с которыми вы потеряли связь, или с группами, в которых вы когда-то участвовали. Возвращаясь к прошлым социальным ситуациям, вполне возможно, что вы вспомните о ком-то особенном. Возможно, у вас всегда была симпатия к старому другу, но оба были увлечены другими людьми. Теперь, если вы оба одиноки, будьте готовы к тому, что он заглянет к вам или наоборот. Возможно, наконец-то настал подходящий момент для знакомства.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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