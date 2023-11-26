Любовный гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря: Водолею - разрушенные иллюзии, Козерогу - внимание знаменитости

У Рыб на этой неделе может возникнуть много бытовых неурядиц, а у Скорпиона - уклонение от сложного разговора.

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Любовный гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря/ Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Spiritual Dive, Explore Mode)

В этом тексте мы погрузимся в мир гороскопов на неделю, рассмотрим, какие влияния могут ожидать каждый из знаков зодиака в ближайшие семь дней, и попробуем разгадать тайные послания звезд. Готовы узнать, что готовит вам Вселенная с 27 ноября по 3 декабря?

Любовный гороскоп на неделю – Овен

Возможно, вы пытаетесь произвести впечатление на любовный интерес и чувствуете потребность рассказать о своей жизни более красочно, чтобы привлечь внимание этого человека. В долгосрочной перспективе это никогда не сработает! Вы позволите этому человеку познакомиться с иллюзией, а не с вами настоящим. Если уже состоите в отношениях, то между вами и партнером может возникнуть настоящая борьба за власть, связанная с вашим желанием добиться успеха. Успех может достаться ценой отношений, если вы не будете осторожны.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Скрывать что-либо, кроме неожиданных подарков от любимого человека, обычно не очень хороший знак - особенно на этой неделе. Если вы чувствуете, что необходимо скрывать от партнера информацию о деньгах, значит, проблема наверняка существует. Возможно, вы недавно совершили денежную ошибку, которую пытаетесь скрыть. Признайтесь, пока это не подорвало доверие. Если у вас нет партнера, возможно возникла странная ситуация с коллегой. У вас может возникнуть ощущение, что вы ему нравитесь, но он, скорее всего, не отвечает взаимностью. Приготовьтесь к некомфортным ощущениям.

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Эмоциональная дисрегуляция может показаться сейчас обычным делом! Полнолуние в вашем знаке в понедельник объяснит любую повышенную чувствительность. Однако, поскольку в этот день Меркурий будет находиться в квадратуре к Нептуну, вы можете почувствовать себя более чем немного отстраненным. Вероятно, будет очень трудно принимать какие-либо твердые решения, касающиеся личной жизни, поэтому воздержитесь от этого. Будет мучительно легко усомниться в своих силах. Другие новости: остерегайтесь недоброжелательных незнакомцев, пытающихся соединить свою жизнь с вашей через романтические отношения, независимо от того, одиноки вы или нет.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

Возможно, на этой неделе вы переживаете кризис веры, когда речь заходит о представлениях о любви и отношениях. Однако в конечном итоге это может оказаться именно тем, что нужно. Если у вас было слишком много неудачных опытов, когда отношения со временем ускользали из-за лжи, обмана или просто из-за того, что вы не видели мир через подобную призму, то Вселенная призывает раз и навсегда избавиться от этой боли. Не позволяйте своему прошлому опыту определять, каким может быть будущее. Мысли создают вашу реальность, и пришло время создать нечто прекрасное.

Любовный гороскоп на неделю – Лев

Сплетни могут стать вашей погибелью на этой неделе, когда речь идет о вашей личной жизни. Если возникнет желание поболтать с друзьями о текущем романтическом сценарии, убедитесь, что вы разговариваете с друзьями, которым можете доверять, что они не проболтаются! В противном случае есть вероятность, что ваш разговор станет поводом для сплетен - в зависимости от конкретики это может привести даже к появлению скандальных слухов. Другой возможный негативный исход - нынешний любовник или любовный интерес может подслушать разговор между вами и подругой и почувствовать себя вторгнутым или объектом внимания. Возможно, вы обсуждали что-то такое, что партнер предпочел бы оставить в тайне.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

Использование денег или секса в качестве оружия может показаться заманчивым на этой неделе. Если вы одиноки, то для того, чтобы добиться чьего-то внимания или расположения придется прибегнуть к хитроумным приемам. Если вы состоите в отношениях, то можете отказываться от денег или секса, если партнер делает что-то, что заставляет чувствовать, что вы не можете контролировать отношения. Независимо от того, одиноки вы или состоите в отношениях, такое поведение токсично - и вы это знаете. Поднимитесь над такой мелочностью.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Вы можете создать в своей личной жизни проблемы, которые вовсе не должны были существовать. Для Весов, состоящих в отношениях, это, скорее всего, будет связано с бытовыми проблемами между вами и партнером, которого вы отчаянно хотите контролировать, но почему-то не можете. Когда вы не можете контролировать эту ситуацию, это может усилить тревогу. Не забывайте держать ситуацию в перспективе, чтобы не наброситься на своего партнера не по той причине, которая необходима. Если вы одиноки, то обострятся всевозможные проблемы доверия - вы, скорее всего, будете относиться ко всем с подозрением. Трудно пригласить любовь, когда вы находитесь в обороне.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

На этой неделе будьте осторожны и не принимайте за чистую монету все, что вам говорят. Полнолуние в 8-м доме интимных отношений может вызвать желание установить более глубокую эмоциональную связь. Однако в это же время Меркурий будет находиться в квадратуре с Нептуном, что приведет к некоторому замешательству. Ваши эмоциональные желания могут быть настолько сильны, что ум может предать. Если вы состоите в отношениях, то партнер может попытаться уклониться от важного разговора. Будьте внимательны и спросите себя, не говорит ли он то, что, по его мнению, вы хотите услышать.

Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Других людей в это время трудно понять. Партнер, если вы состоите в отношениях, может показаться гораздо более чувствительным, чем обычно. Даже если ваш возлюбленный обычно невозмутим, эта энергия может вызвать у него эмоциональное потрясение, вплоть до слез. Некоторые из их высказываний могут оказаться бессмысленными! Постарайтесь дать им время переварить все тяжелые эмоции. Если вы одиноки, то в воскресенье можете встретить кого-то сексуального, загадочного и сильного через своего друга.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе вы можете почувствовать себя более контролирующим человеком, чем обычно. Возможно, вы находитесь в отношениях с кем-то - не исключено, что будете из кожи вон лезть, чтобы диктовать условия любовной связи. Возможно, вы чувствуете себя более уязвимым, чем обычно, и хотите, чтобы публичный образ как пары рассматривался через очень специфическую призму. Вы должны выглядеть как настоящая пара власти. Для вашего партнера это может оказаться чересчур. Если вы одиноки, то можете заметить, что на вас положил глаз кто-то из VIP-персон, связанных с вашей карьерой. Возможно, вы даже ответите ему взаимностью. Осторожно!

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

В сердечных делах для вас в любой момент может лопнуть пузырь. Если вы встречались с кем-то из-за его потенциала, а не из-за того, какой он на самом деле, то в понедельник, во время полнолуния, в романтических отношениях, вас ожидает большое разочарование. Когда кто-то покажет, кто он есть на самом деле, верьте ему! Не исключено, что вы поймаете этого человека на откровенной лжи или другом неискреннем поведении и поймете, что эта связь была скорее плодом вашего воображения, чем чем-то существенным. Если вы одиноки, то можете оказаться уязвимым для чьих-то "гладких" уговоров. Не пейте эту воду!

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе может возникнуть большое количество бытовых неурядиц, которые проникнут и в dашу любовную жизнь, независимо от того, какова нынешняя романтическая ситуация. Возможно, вы и возлюбленный ведете два совершенно разных разговора о том, как решить семейный вопрос. Возможно, вы даже не согласны с тем, что это вообще за проблема! Если вы встречаетесь с кем-то случайно, то могут возникнуть разногласия по поводу того, где провести ночь - у вас или у него - или вообще! Если вы не уверены, подождите. Для тех, кто в настоящее время не женат, возможно, придется решать неожиданные семейные проблемы, не оставляющие времени на свидания. Держитесь.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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