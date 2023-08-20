Любовный гороскоп на сентябрь: Скорпиону – ссоры, Раку - проблемы

Астрологи составили любовный гороскоп на месяц для всех знаков зодиака и рассказали, кого ждет напряжение, а кого второй медовый месяц.

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Любовный гороскоп на сентябрь / коллаж: Главред, фото: pexels

Первый месяц лета будет разным для каждого человека. Астрологи подготовили любовный гороскоп на месяц, в котором каждый знак зодиака может узнать, что его ждет в личной жизни.

Любовный гороскоп на месяц – Овен

Согласно любовному гороскопу Овна, в сентябре вам предстоит пережить проблемную ситуацию. В отношениях может произойти раскол, причиной станет измена или неподобающее поведение партнера. Пары, планирующие свадьбу, находятся в довольно шатком положении, возможен поворот событий в неблагоприятную сторону.

Любовный гороскоп на месяц – Телец

Согласно любовному гороскопу Тельца на сентябрь семейная жизнь вполне предсказуема. Запланированные планы, скорее всего, потерпят неудачу по финансовым причинам. Хотя ярких событий ждать не приходится, гармоничное существование возможно.

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Любовный гороскоп на месяц – Близнецы

Любовный гороскоп Близнецов на сентябрь советует набраться терпения. Обстоятельства не располагают к бурному проявлению чувств. Влюбленным не следует афишировать свою привязанность: ответ может разочаровать. Одиноким стоит присмотреться к окружению, вероятны интрижки.

Любовный гороскоп на месяц – Рак

По любовному гороскопу Рака в сентябре сердечные чувства отойдут на второй план. Обострившиеся проблемы со здоровьем или трудности близких заставят забыть о личной жизни. Крепким супружеским парам бояться нечего, вот только зарождающиеся чувства могут не пройти проверку на прочность.

Любовный гороскоп на месяц – Лев

По любовному гороскопу Льва в сентябре будут развиваться инициативы. Это прекрасное время для знакомства, укрепления отношений и планирования беременности. Активные действия на любовном фронте принесут свои плоды: одинокие сердца обретут вторую половинку, а супруги окунутся в омут семейного счастья.

Любовный гороскоп на месяц – Дева

Согласно любовному гороскопу Девы, в сентябре чувства пройдут испытание. Влюбленные могут заметить, что отношения стали тесными, начинает тяготить чувство несвободы. Звезды советуют подпитывать любовь переживаниями, пусть и со знаком минус. Недолгая разлука поможет понять, есть ли у пары будущее.

Любовный гороскоп на месяц – Весы

Любовный гороскоп Весам на сентябрь предвещает гармонию в семейной жизни. Обстоятельства способствуют вдумчивому анализу, что дает возможность договориться с партнером. Прежние ссоры заканчиваются миром, рушатся преграды непонимания.

Любовный гороскоп на месяц – Скорпион

Любовный гороскоп на сентябрь для Скорпиона предсказывает семейные ссоры и неурядицы. Причин может быть несколько: финансовые проблемы, неудачный или сорвавшийся отпуск, вмешательство третьих лиц. Одни выдержат эти испытания достойно, другие захотят найти отдушину на стороне.

Любовный гороскоп на месяц – Стрелец

В любовном гороскопе Стрельца на сентябрь есть предпосылки к разрыву отношений. Влюбленным сложно ориентироваться в происходящем: приходится разгребать послепраздничные завалы, решать финансовые проблемы. Чтобы избежать кризиса, звезды советуют хотя бы выходные посвятить партнеру.

Любовный гороскоп на месяц – Козерог

Согласно любовному гороскопу Козерога на сентябрь следует избегать выяснения отношений. Супружеские пары могут поссориться в пух и прах, виновата вечная дилемма – работа или семья. Мирно решить этот вопрос не получится, слишком многое поставлено на карту. Звезды советуют не усугублять ситуацию, жесткость здесь неуместна.

Любовный гороскоп на месяц – Водолей

Любовный гороскоп для Водолеев на сентябрь предвидит усиление напряженности между супругами. Мелкие разногласия могут настолько испортить настроение, что на любовь не останется времени. Звезды подсказывают выход: второй медовый месяц. Полная релаксация – это то, что вам нужно, а бытовые проблемы могут подождать.

Любовный гороскоп на месяц - Рыбы

В любовном гороскопе Рыб на сентябрь чувствуется позитивный настрой. Атмосфера этого периода располагает к смелым экспериментам, неожиданные шаги окажутся очень удачными. Звезды советуют кардинально изменить ориентиры: работа и бытовые проблемы на втором плане, все внимание на личной жизни.

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